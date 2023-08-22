https://sputnikarabic.ae/20230822/فرنسا-تعلن-مقتل-أحد-جنودها-خلال-تمرين-عملياتي-في-العراق-1080309191.html
فرنسا تعلن مقتل أحد جنودها خلال "تمرين عملياتي" في العراق
فرنسا تعلن مقتل أحد جنودها خلال "تمرين عملياتي" في العراق
قُتل جندي فرنسي في العراق خلال "تمرين عملياتي" لدى مشاركته في بعثة لتدريب القوات العراقية. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T06:46+0000
2023-08-22T06:46+0000
2023-08-22T06:46+0000
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وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، مساء أمس الاثنين، "ضابط الصف نيكولا لاتورت" من فوج المهندسين السادس "لقي حتفه في أثناء أدائه واجبه".ولفت ماكرون إلى أن لاتورت لقي مصرعه بعد مقتل رقيب يدعى بابتيست غوشو في حادث مروري، بالعراق.وتابع ماكرون: "تشارك الأمّة عائلتيهما ورفاقيهما في فوجي المهندسين التاسع عشر والسادس، آلامهم".في سياق متصل، قال وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو على "إكس" إن الجندي القتيل "كان يشارك في مهمّة لتدريب الجيش العراقي، لمحاربة الإرهاب دون كلل"، وفق وكالة "فرانس برس".فيما أوضحت هيئة أركان الجيوش الفرنسية، في بيان، أن الجندي "تعرّض لإصابة قاتلة على هامش تدريب على القتال في المناطق الحضرية، وأعلنت وفاته بالمستشفى العسكري في أربيل (شمال)، حيث نقل على عجل. وكان يتولى تدريب جنود عراقيين على مكافحة العبوات الناسفة اليدوية الصنع".وينتشر حاليا نحو 600 جندي فرنسي في العراق، في إطار ما تسمى بعملية شامال، الشق الفرنسي المشارك في التحالف الدولي الذي تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش" (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول) في العراق وسوريا، وتقلع مقاتلات "رافال" المشاركة في المهمة من قواعد جوية في المنطقة ومن حاملة الطائرات شارل ديغول وترتكز المهمة الفرنسية على "الدعم العسكري الجوي والبحري لقوات الأمن العراقية" وكذلك تقديم المشورة للجيش العراقي.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الجيش-العراقي-مساع-لضم-مقاتلات-رافال-الفرنسية-إلى-الأسطول-الجوي-1077334983.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العراق, أخبار العراق اليوم
فرنسا تعلن مقتل أحد جنودها خلال "تمرين عملياتي" في العراق
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قُتل جندي فرنسي في العراق خلال "تمرين عملياتي" لدى مشاركته في بعثة لتدريب القوات العراقية.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، مساء أمس الاثنين، "ضابط الصف نيكولا لاتورت" من فوج المهندسين السادس "لقي حتفه في أثناء أدائه واجبه".
ولفت ماكرون إلى أن لاتورت لقي مصرعه بعد مقتل رقيب يدعى بابتيست غوشو في حادث مروري، بالعراق.
وتابع ماكرون: "تشارك الأمّة عائلتيهما ورفاقيهما في فوجي المهندسين التاسع عشر والسادس، آلامهم".
في سياق متصل، قال وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو على "إكس" إن الجندي القتيل "كان يشارك في مهمّة لتدريب الجيش العراقي، لمحاربة الإرهاب دون كلل"، وفق وكالة
"فرانس برس".
فيما أوضحت هيئة أركان الجيوش الفرنسية، في بيان، أن الجندي "تعرّض لإصابة قاتلة على هامش تدريب على القتال في المناطق الحضرية، وأعلنت وفاته بالمستشفى العسكري في أربيل (شمال)، حيث نقل على عجل. وكان يتولى تدريب جنود عراقيين على مكافحة العبوات الناسفة اليدوية الصنع".
وينتشر حاليا نحو 600 جندي فرنسي في العراق، في إطار ما تسمى بعملية شامال، الشق الفرنسي المشارك في التحالف الدولي الذي تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش" (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول) في العراق وسوريا، وتقلع مقاتلات "رافال
" المشاركة في المهمة من قواعد جوية في المنطقة ومن حاملة الطائرات شارل ديغول وترتكز المهمة الفرنسية على "الدعم العسكري الجوي والبحري لقوات الأمن العراقية" وكذلك تقديم المشورة للجيش العراقي.