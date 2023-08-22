https://sputnikarabic.ae/20230822/فيدان-تم-تشكيل-لجنة-مشتركة-دائمة-مع-الجانب-العراقي-بشأن-المياه-1080335881.html
فيدان: تم تشكيل لجنة مشتركة دائمة مع الجانب العراقي بشأن المياه
فيدان: تم تشكيل لجنة مشتركة دائمة مع الجانب العراقي بشأن المياه
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، تشكيل لجنة مشتركة دائمة مع الجانب العراقي بشأن المياه، كما دعا دول المنطقة لدعم مشروع طريق التنمية لربط دول الخليج... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T19:18+0000
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وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، على هامش زيارته بغداد: "توصلنا لتشكيل لجنة مشتركة دائمة مع الجانب العراقي بشأن المياه".وأكد الوزير التركي في حديثه: "لن نسمح للمنظمة الإرهابية "بي كا كا" بتسميم علاقاتنا مع العراق ومستعدون للعمل معه ضد أي منظمة إرهابية".وناشدت بغداد أنقرة، في شهر مارس/ آذار الماضي، وضع أسس ثابتة تضمن حصة العراق من الجانب التركي لنهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى تفعيل مذكرة التفاهم التي تمت المصادقة عليها عام 2021، وهي المذكرة التي تضمّنت بنودا كثيرة بشأن سبل تعزيز التعاون المثمر والبناء بين البلدين.ويهدد نقص كميات المياه نسبة كبيرة من المواطنين الذين يعملون في الأراضي الزراعية، علاوة على إمدادات المياه لباقي القطاعات، وتزايدت الدعوات لجلسات النقاش والتفاوض بين الأطراف المشتركة في تلك الأزمة، والمتمثلة في تركيا وإيران وسوريا والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20230819/الأمم-المتحدة-الحكومة-العراقية-عازمة-على-معالجة-مشاكل-المياه-والكهرباء-1080237833.html
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أخبار تركيا اليوم, العراق, العالم العربي, العالم
أخبار تركيا اليوم, العراق, العالم العربي, العالم
فيدان: تم تشكيل لجنة مشتركة دائمة مع الجانب العراقي بشأن المياه
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أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، تشكيل لجنة مشتركة دائمة مع الجانب العراقي بشأن المياه، كما دعا دول المنطقة لدعم مشروع طريق التنمية لربط دول الخليج وآسيا مع أوروبا عبر العراق.
وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، على هامش زيارته بغداد: "توصلنا لتشكيل لجنة مشتركة دائمة مع الجانب العراقي بشأن المياه".
ودعا فيدان عبر كلمته بالمؤتمر جميع دول المنطقة لدعم مشروع طريق التنمية الذي من شأنه تحويل العراق إلى مركز نقل.
وأكد الوزير التركي في حديثه: "لن نسمح للمنظمة الإرهابية "بي كا كا" بتسميم علاقاتنا مع العراق ومستعدون للعمل معه ضد أي منظمة إرهابية".
وناشدت بغداد أنقرة، في شهر مارس/ آذار الماضي، وضع أسس ثابتة تضمن حصة العراق من الجانب التركي لنهري دجلة والفرات
، بالإضافة إلى تفعيل مذكرة التفاهم التي تمت المصادقة عليها عام 2021، وهي المذكرة التي تضمّنت بنودا كثيرة بشأن سبل تعزيز التعاون المثمر والبناء بين البلدين.
ويهدد نقص كميات المياه نسبة كبيرة من المواطنين الذين يعملون في الأراضي الزراعية، علاوة على إمدادات المياه لباقي القطاعات، وتزايدت الدعوات لجلسات النقاش والتفاوض بين الأطراف المشتركة في تلك الأزمة، والمتمثلة في تركيا وإيران وسوريا والعراق.