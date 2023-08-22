https://sputnikarabic.ae/20230822/فيديو-لأطفال-باكستانيين-معلقين-بين-السماء-والأرض--1080335480.html
فيديو لأطفال باكستانيين معلقين بين السماء والأرض
فيديو لأطفال باكستانيين معلقين بين السماء والأرض
حوصر سبعة طلاب ومعلمهم، اليوم الثلاثاء، بعد انقطاع أحد السلكيْن الحاملين لعربة تلفريك معلقة على ارتفاع كبير في الجو فوق وادٍ عميق في باكستان. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T18:59+0000
2023-08-22T18:59+0000
2023-08-22T18:59+0000
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وعلق الطلاب في التلفريك، صباح الثلاثاء، بينما كانوا في طريقهم إلى مدرستهم، حيث انقطع أحد السلكين، بينما بدت عربة التلفريك مائلة بشكل خطير ومعلقة بسلك واحد.وقالت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث في بيان: "العربة تعطلت قبل أن ترسل السلطات طائرتين "هليكوبتر" عسكريتين لتنفيذ عملية إنقاذ بعد أن باءت محاولات إصلاح العطل بالفشل".وقال، شرق رياض ختك، مسؤول الإنقاذ في الموقع: "سلك التلفريك انقطع في منتصف الطريق فوق الوادي، على ارتفاع 274 متراً تقريباً، وأصبح معلقاً بسلك واحد بعد أن انقطع الآخر".وفي وقت لاحق، أعلن، أنوار الحق كاكار، رئيس حكومة تصريف الأعمال في باكستان، ليل الثلاثاء، إنقاذ الركاب الثمانية الذين كانوا على متن التلفريك الذي تعطل، هم 7 أطفال ومعلمهم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
فيديو لأطفال باكستانيين معلقين بين السماء والأرض
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حوصر سبعة طلاب ومعلمهم، اليوم الثلاثاء، بعد انقطاع أحد السلكيْن الحاملين لعربة تلفريك معلقة على ارتفاع كبير في الجو فوق وادٍ عميق في باكستان.
وعلق الطلاب في التلفريك، صباح الثلاثاء، بينما كانوا في طريقهم إلى مدرستهم، حيث انقطع أحد السلكين، بينما بدت عربة التلفريك مائلة بشكل خطير ومعلقة بسلك واحد.
وقالت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث في بيان: "العربة تعطلت قبل أن ترسل السلطات طائرتين "هليكوبتر" عسكريتين لتنفيذ عملية إنقاذ بعد أن باءت محاولات إصلاح العطل بالفشل".
وقال، شرق رياض ختك، مسؤول الإنقاذ في الموقع: "سلك التلفريك انقطع في منتصف الطريق فوق الوادي، على ارتفاع 274 متراً تقريباً، وأصبح معلقاً بسلك واحد بعد أن انقطع الآخر".
وأضاف أن مهمة الإنقاذ تعقدت بسبب الرياح العاتية في المنطقة، ولأن أذرع مروحتي الطائرتين تهددان بزيادة زعزعة استقرار العربة.
وفي وقت لاحق، أعلن، أنوار الحق كاكار، رئيس حكومة تصريف الأعمال في باكستان، ليل الثلاثاء، إنقاذ الركاب الثمانية الذين كانوا على متن التلفريك الذي تعطل، هم 7 أطفال ومعلمهم.