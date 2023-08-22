https://sputnikarabic.ae/20230822/قوات-المظليين-الروس-توقع-مجموعة-أوكرانية-في-كمين-محكم-غربي-أرتيوموفسك-فيديو-1080317661.html
قوات المظليين الروس توقع مجموعة أوكرانية في كمين محكم غربي أرتيوموفسك... فيديو
قوات المظليين الروس توقع مجموعة أوكرانية في كمين محكم غربي أرتيوموفسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لعملية صد هجوم للقوات الأوكرانية على المشارف الغربية لمدينة أرتيوموفسك. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T10:35+0000
2023-08-22T10:35+0000
2023-08-22T10:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع في تقريرها إلى أن مجموعات من المشاة الأوكرانيين هاجمت مواقع القوات الروسية. وبعد أن سُمح للعدو بالوصول إلى خط معين والسيطرة على العديد من مزارع الغابات، قام المظليون الروس بقصف الوحدات الأوكرانية المتقدمة بنيران كثيفة من قاذفات القنابل اليدوية المضادة للدبابات. وبالنسبة للمسلحين الفارين، فقد تعامل معهم مقاتلو "المشاة المجنحة" باستخدام قاذفات القنابل اليدوية "AGS-17 Plamya" والمدافع الرشاشة الثقيلة "Kord" عيار 12.7 ملم. وفي المحصلة تم صد هجمات العدو وقتل معظم أفراده.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
قوات المظليين الروس توقع مجموعة أوكرانية في كمين محكم غربي أرتيوموفسك... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لعملية صد هجوم للقوات الأوكرانية على المشارف الغربية لمدينة أرتيوموفسك.
وأشارت وزارة الدفاع في تقريرها إلى أن مجموعات من المشاة الأوكرانيين هاجمت مواقع القوات الروسية.
وبعد أن سُمح للعدو بالوصول إلى خط معين والسيطرة على العديد من مزارع الغابات، قام المظليون الروس بقصف الوحدات الأوكرانية المتقدمة بنيران كثيفة من قاذفات القنابل اليدوية المضادة للدبابات.
وبالنسبة للمسلحين الفارين، فقد تعامل معهم مقاتلو "المشاة المجنحة" باستخدام قاذفات القنابل اليدوية "AGS-17 Plamya" والمدافع الرشاشة الثقيلة "Kord" عيار 12.7 ملم. وفي المحصلة تم صد هجمات العدو وقتل معظم أفراده.