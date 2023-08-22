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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230822/قوات-المظليين-الروس-توقع-مجموعة-أوكرانية-في-كمين-محكم-غربي-أرتيوموفسك-فيديو-1080317661.html
قوات المظليين الروس توقع مجموعة أوكرانية في كمين محكم غربي أرتيوموفسك... فيديو
قوات المظليين الروس توقع مجموعة أوكرانية في كمين محكم غربي أرتيوموفسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لعملية صد هجوم للقوات الأوكرانية على المشارف الغربية لمدينة أرتيوموفسك. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T10:35+0000
2023-08-22T10:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع في تقريرها إلى أن مجموعات من المشاة الأوكرانيين هاجمت مواقع القوات الروسية. وبعد أن سُمح للعدو بالوصول إلى خط معين والسيطرة على العديد من مزارع الغابات، قام المظليون الروس بقصف الوحدات الأوكرانية المتقدمة بنيران كثيفة من قاذفات القنابل اليدوية المضادة للدبابات. وبالنسبة للمسلحين الفارين، فقد تعامل معهم مقاتلو "المشاة المجنحة" باستخدام قاذفات القنابل اليدوية "AGS-17 Plamya" والمدافع الرشاشة الثقيلة "Kord" عيار 12.7 ملم. وفي المحصلة تم صد هجمات العدو وقتل معظم أفراده.
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قوات المظليين الروس توقع مجموعة أوكرانية في كمين محكم غربي أرتيوموفسك... فيديو

10:35 GMT 22.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لعملية صد هجوم للقوات الأوكرانية على المشارف الغربية لمدينة أرتيوموفسك.
وأشارت وزارة الدفاع في تقريرها إلى أن مجموعات من المشاة الأوكرانيين هاجمت مواقع القوات الروسية.
وبعد أن سُمح للعدو بالوصول إلى خط معين والسيطرة على العديد من مزارع الغابات، قام المظليون الروس بقصف الوحدات الأوكرانية المتقدمة بنيران كثيفة من قاذفات القنابل اليدوية المضادة للدبابات.
وبالنسبة للمسلحين الفارين، فقد تعامل معهم مقاتلو "المشاة المجنحة" باستخدام قاذفات القنابل اليدوية "AGS-17 Plamya" والمدافع الرشاشة الثقيلة "Kord" عيار 12.7 ملم. وفي المحصلة تم صد هجمات العدو وقتل معظم أفراده.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:00 GMT
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