https://sputnikarabic.ae/20230822/قيادي-بحزب-الأمة-القومي-السوداني-لـسبوتنيك-تصنيف-الدعم-السريع-منظمة-إرهابية-غير-ممكن-1080329756.html

قيادي بحزب "الأمة" القومي السوداني لـ"سبوتنيك": تصنيف "الدعم السريع" منظمة إرهابية غير ممكن

قيادي بحزب "الأمة" القومي السوداني لـ"سبوتنيك": تصنيف "الدعم السريع" منظمة إرهابية غير ممكن

أكد المستشار يعقوب إبراهيم البشير، القيادي في حزب "الأمة" القومي في السودان، أن الدعوة التي أطلقتها وزارة الخارجية السودانية للعالم للمطالبة بتصنيف قوات "الدعم... 22.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-22T14:59+0000

2023-08-22T14:59+0000

2023-08-22T14:59+0000

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ولفت، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدعم السريع تمثل جزءا من الجيش وليس مليشيا وتم إنشاؤها بقانون، مضيفا: "الصراع الدائر حاليا هو سياسي في المقام الأول بين القيادات وليس بين عناصر الجيش".وتابع: "دعوة الخارجية لتصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية (غير ممكنة) وليس لها تأثير على قوات الدعم ولن تؤدي إلى وقف الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع، لأن قانون إنشاؤها تم إقراره من المجلس الوطني إبان حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير.واستطرد: "كيف يتم تصنيف جزء من الجيش (منظمة إرهابية)، خاصة أنه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، قال في تصريحات سابقة إن قوات "الدعم السريع" هى من رحم القوات المسلحة، الأمر الذي يعني أن هناك تناقض بين الواقع وبين ما تطلبه الحكومة السودانية".وأضاف إبراهيم البشير: "في الوقت الذي تطلب فيه وزارة الخارجية من المجتمع الدولي تصنيف الدعم السريع بمنظمة إرهابية، هى نفسها لا تقبل المجتمع الدولي، وسبق أن طردت ممثل الأمم المتحدة من البلاد ورفضت دخوله".وأشار القيادي بحزب الأمة السوداني إلى أن تأخر البرهان أو عدم قدرته على إصدار قرار باعتبار قوات الدعم السريع متمردة، يعود إلى أن قوات الدعم السريع لم تتمرد على القوات المسلحة السودانية، أي أن الأمر ليس خلافا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بعمل عسكري.وتابع: "ما جرى بينهم هو خلاف سياسي أدى إلى العمل العسكري، ولو تعلق الأمر بتمرد الدعم السريع على قرارات قائد الجيش، ففي هذه الحالة كان بالإمكان وصفهم بالتمرد ومخالفة قانون القوات المسلحة، لكن المشكلة هى خلاف بين القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان والقائد العام لقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلوا "حميدتي".واتهمت وزارة الخارجية السودانية، أمس الاثنين، "قوات الدعم السريع بتجنيد الأطفال والقصر في الهجوم على مقر سلاح المدرعات في الخرطوم".وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إنه "من واجب المجتمع الدولي، تصنيف مليشيا الدعم السريع المتمردة جماعة إرهابية".وكان الجيش السوداني أعلن في وقت سابق من يوم أمس الاثنين "اغتيال اللواء الركن ياسر فضل الله، قائد الفرقة 16 مشاة، بولاية جنوب دارفور على يد قوات الدعم السريع".يأتي ذلك بعد يوم من إعلان القوات المسلحة السودانية، "إحباط عدد من الهجمات الفاشلة لقوات الدعم السريع على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة جنوب العاصمة الخرطوم".وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في بيان لها، إن "قواتها بمنطقة الشجرة العسكرية جنوب الخرطوم، تمكنت من إسقاط مئات القتلى والجرحى من قوات الدعم السريع وتدمير 5 مدرعات و دبابة و2 عربة مدفع، وعدد كبير من العربات القتالية".وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال حتى الآن.

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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني