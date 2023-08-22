https://sputnikarabic.ae/20230822/كا-52-روسية-تفاجئ-القوات-الأوكرانية-بهجوم-ليلي-فيديو--1080312813.html
"كا-52" روسية تفاجئ القوات الأوكرانية بهجوم ليلي... فيديو
"كا-52" روسية تفاجئ القوات الأوكرانية بهجوم ليلي... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لطائرات مروحية تابعة للقوات الجوية تقوم بضرب أهداف عسكرية متحركة في منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T08:17+0000
2023-08-22T08:17+0000
2023-08-22T08:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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نفذت مروحية روسية من نوع "كا-52" هجوما ليليا استهدف مدرعة أوكرانية على محور جنوبي دونيسك حيث دمرتها بضربة دقيقة.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"كا-52" روسية تفاجئ القوات الأوكرانية بهجوم ليلي... فيديو
08:17 GMT 22.08.2023 (تم التحديث: 08:45 GMT 22.08.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لطائرات مروحية تابعة للقوات الجوية تقوم بضرب أهداف عسكرية متحركة في منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا.
نفذت مروحية روسية من نوع "كا-52" هجوما ليليا استهدف مدرعة أوكرانية على محور جنوبي دونيسك حيث دمرتها بضربة دقيقة.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.