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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230822/كا-52-روسية-تفاجئ-القوات-الأوكرانية-بهجوم-ليلي-فيديو--1080312813.html
"كا-52" روسية تفاجئ القوات الأوكرانية بهجوم ليلي... فيديو
"كا-52" روسية تفاجئ القوات الأوكرانية بهجوم ليلي... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لطائرات مروحية تابعة للقوات الجوية تقوم بضرب أهداف عسكرية متحركة في منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T08:17+0000
2023-08-22T08:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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نفذت مروحية روسية من نوع "كا-52" هجوما ليليا استهدف مدرعة أوكرانية على محور جنوبي دونيسك حيث دمرتها بضربة دقيقة.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا

"كا-52" روسية تفاجئ القوات الأوكرانية بهجوم ليلي... فيديو

08:17 GMT 22.08.2023 (تم التحديث: 08:45 GMT 22.08.2023)
© Photo / Russian Ministry of Defenseصاروخ من مروحية كا 52 روسية يدمر مدرعة أوكرانية بضربة ليلية
صاروخ من مروحية كا 52 روسية يدمر مدرعة أوكرانية بضربة ليلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© Photo / Russian Ministry of Defense
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لطائرات مروحية تابعة للقوات الجوية تقوم بضرب أهداف عسكرية متحركة في منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا.
نفذت مروحية روسية من نوع "كا-52" هجوما ليليا استهدف مدرعة أوكرانية على محور جنوبي دونيسك حيث دمرتها بضربة دقيقة.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:44 GMT
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