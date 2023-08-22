https://sputnikarabic.ae/20230822/كيف-تحدث-الإعلام-الدولي-عن-بريكس-قبل-انطلاقها-1080314165.html

كيف تحدث الإعلام الدولي عن "بريكس" قبل انطلاقها؟

كيف تحدث الإعلام الدولي عن "بريكس" قبل انطلاقها؟

أولت وسائل الإعلام الدولية اهتماما كبيرا بقمة مجموعة "بريكس" الـ15، التي تنطلق بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، والتي يتوقع أن تضم أعضاء جددا وتضع خلال... 22.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-22T09:09+0000

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وقالت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء إن روسيا والصين "تتطلعان لكسب المزيد من الأرض السياسية والاقتصادية في العالم النامي في قمة جنوب أفريقيا هذا الأسبوع، في وقت وصلت فيه المشاعر المناهضة للغرب ذروتها، مع تحرك رسمي أيضا لتقريب المملكة العربية السعودية".وأضافت في تقرير لها: "سيعقد قادة الكتلة الاقتصادية للبريكس المكونة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ثلاثة أيام من الاجتماعات في منطقة ساندتون المالية بجوهانسبرغ".وأوضحت الوكالة: "من المتوقع أن تصدر القمة الرئيسية يوم الأربعاء - والاجتماعات الجانبية يومي الثلاثاء والخميس - دعوات عامة لمزيد من التعاون بين دول جنوب الكرة الأرضية وسط استيائها المتزايد من الهيمنة الغربية المتصورة للمؤسسات العالمية".وأشارت إلى أن القمة ستناقش "نقطة سياسية محددة ذات آثار مباشرة أكثر"، وربما يتم اتخاذ قرار بشأنها، وهي مسألة التوسيع المقترح لكتلة بريكس، التي تم تشكيلها في عام 2009 من قبل دول الأسواق الناشئة في البرازيل وروسيا والهند والصين، وإضافة جنوب أفريقيا في العام التالي.ونقلت الوكالة عن مسؤولين في جنوب أفريقيا أن المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر من 20 دولة تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة البريكس في توسع محتمل آخر.واعتبرت أن "أي تحرك نحو إدراج ثاني أكبر منتج للنفط في العالم في كتلة اقتصادية مع روسيا والصين من شأنه أن يلفت الانتباه بوضوح من الولايات المتحدة وحلفائها في مناخ جيوسياسي شديد البرودة، ووسط تحرك بكين مؤخرا لممارسة بعض النفوذ في الخليج العربي".ونقلت عن تلميذ أحمد، سفير الهند السابق لدى السعودية قوله: "إذا دخلت السعودية بريكس، فستضفي أهمية غير عادية على هذا التجمع".ولفتت "أسوشيتد برس" إلى تعاظم دور "بريكس" في العالم، وأهمية التكتل بالنسبة للمزيد من الدول قائلة:وتابعت: "تقدمت دول تمتد من الأرجنتين إلى الجزائر ومصر وإيران وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة بطلب رسمي للانضمام إلى جانب السعودية (إلى بريكس)".قلق أمريكيوقال تشن شياودونج سفير الصين لدى جنوب أفريقيا: "أصبح توسع بريكس القضية الأكثر تداولا في الوقت الحالي (..) التوسع هو المفتاح لتعزيز حيوية آلية (بريكس). أعتقد أن قمة هذا العام ستشهد خطوة جديدة وصلبة على هذه الجبهة".في المقابل، نقلت الوكالة مخاوف واشنطن وقالت إنها شددت على علاقاتها الثنائية مع جنوب أفريقيا والبرازيل والهند في محاولة لتعويض أي نفوذ روسي وصيني كبير ينبع من دول البريكس.في التحضير للقمة، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة "منخرطة بعمق مع العديد من الأعضاء البارزين في رابطة بريكس".هل تمهد "بريكس" لنظام اقتصادي عالمي مواز؟تساءلت وكالة "الأناضول" التركية فقي تقرير لها صباح الثلاثاء، عما إن كانت القمة ستمهد لنظام اقتصادي عالمي مواز، معتبرة أن "بريكس" تسعى إلى تقوية التكتل، ضمن جهود تأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد، وزيادة الخطر على مجموعة السبع.وقالت الوكالة: "يجتمع اليوم أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة من دول الجنوب العالمي، الذين أدان العديد منهم منذ سنوات النظام الدولي بقيادة الغرب لتهميشهم".وأشارت إلى أن نحو 20 دولة من دول الجنوب العالمي، طالبت رسميا، الانضمام إلى التكتل، وأعربت عدة دول أخرى عن اهتمامها.تعزيز النفوذ العالمي لـ "بريكس"واعتبرت أنه مع فرضية قبول أعضاء جدد، فإن "بريكس" يمكن أن تولد نحو نصف الإنتاج العالمي بحلول عام 2040، إذا انضم الأعضاء الطامحون مثل إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، والسعودية، أكبر مصدر للنفط.نصف سكان العالمكما أشارت الوكالة التركية إلى أن فرضية قبول أعضاء جدد في التحالف الصاعد الموسع "من شأنه أن تمثل أيضا ما يقرب من نصف سكان العالم، ارتفاعًا من 42 بالمئة حاليا".عدم ارتياح أمريكيوذهبت إلى أن "هذا التوسع المحتمل، الذي قاد فكرته إلى حد كبير الرئيس الصيني شي جين بينغ، والذي يحظى بدعم روسيا وجنوب أفريقيا، يدفع الغرب بشكل أو بآخر إلى عدم الارتياح".وأوضحت أن عدم الارتياح يتمثل في "أن تصبح مجموعة بريكس الأكبر حجماً، ناطقاً باسم الصين وتضعف مكانة الأعضاء الآخرين؛ بينما التفاؤل في هذا التوسع يكمن في أنه سيوفر صوتا للدول الناشئة وسط عالم منقسم ومستقطب".تقليل الاعتماد على الدولاروتحت عنوان "لماذا تريد دول البريكس تقليل اعتمادها على الدولار"، تطرقت صحيفة "لوموند" الفرنسية للقمة، وقالت: "هذه الدول الخمس - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - التي تزن ما يقرب من ربع ثروة العالم، تنظم قمتها في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس في جوهانسبرغ".واعتبرت الصحيفة أن مسألة إنهاء هيبة الدولار وعلى الرغم من كونها أمرا طموحا، ستكون أحد الأهداف التي ستناقش في قمة البريكس، مشددة على أن العديد من الدول باتت تسعى "للهروب من الحدود الإقليمية لقانون الولايات المتحدة، الذي يستخدم الدولار لفرض عقوبات وغرامات في الخارج".اهتمام ليس له مثيلمن جانبها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن اجتماع دول البريكس في جنوب أفريقيا، اجتذب "اهتمامًا عالميًا لم يسبق له مثيل منذ سنوات".وقالت الصحيفة إن الدول الأعضاء ستناقش توسيع التكتل "الذي يطمح في أن يصبح البديل الجيوسياسي للمنتديات التي يقودها الغرب مثل مجموعة السبع".واعتبرت الصحيفة أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والحرب التجارية بين بكين وواشنطن أدت إلى تنشيط الجدل حول ما إذا كانت الكتلة ستظل تحالفا تجاريا فضفاضا أم ستصبح تحالفا دوليا جديدًا.فك الدولرةالثورة على هيمنة الغربتطرقت القناة "13" الإسرائيلية بالتحليل للزخم الذي تحظى به قمة "البريكس" وقالت إن "الثورة الصناعية المبكرة، والرأسمالية، وكذلك غزو وقمع الأمم الأخرى والسيطرة على مواردها الطبيعية، جعل اقتصادات الدول الغربية هي المهيمنة".وأضافت القناة: "لكن عملية العولمة التي بدأت بشكل رئيسي بعد الحرب العالمية الثانية غيرت الواقع الاقتصادي كما كنا نعرفه حتى ذلك الحين. العمال المهاجرون، ونقل البضائع والتقنيات، وفتح المصانع في البلدان النامية - كل هذا أدى إلى تغيير النظرة في العديد من البلدان. الشهية التي تلقتها تلك الدول مصحوبة بالغضب على فترات القهر والاحتلال وحتى مجرد الكراهية الواضحة للغرب - أدت إلى الرغبة في تغيير اللعبة".وأشارت إلى أن دول "البريكس"، تريد اليوم قيادة الاقتصاد العالمي، مدللة بالقول: "مثال على خطوة طموحة من قبل المنتدى هو استبدال الدولار كعملة تجارية عالمية ببديل من منشئها".ومضت بالقول: "يكتسب منتدى بريكس الاقتصادي زخما، وتكريما لمؤتمر هذا العام، تقدمت أكثر من 40 دولة للانضمام، بما في ذلك السلطة الفلسطينية وإيران".وتابعت القناة محذرة: " أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الأسبوع الماضي، أن بلاده تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى عضوية المنتدى الاقتصادي".وأوضحت: "إيران، وهي دولة ذات موارد طبيعية هائلة وإمكانات اقتصادية هائلة، يمكن أن تكون إضافة هائلة إلى التكتل".ومضت في ختام تقريرها قائلة: "مطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية واليابان استخدام قوتهم، وخاصة نفوذهم، من أجل منع صعود دول البريكس".

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