عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230822/لافروف-يشارك-فرقة-جنوب-أفريقية-الرقص-عند-وصوله-إلى-جوهانسبرغ-فيديو--1080316059.html
لافروف يشارك فرقة جنوب أفريقية الرقص عند وصوله إلى جوهانسبرغ... فيديو
لافروف يشارك فرقة جنوب أفريقية الرقص عند وصوله إلى جوهانسبرغ... فيديو
تفاعل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لحظة وصوله إلى مطار جوهانسبرغ للمشاركة في قمة "بريكس 2023"، مع فرقة راقصة جنوب أفريقية، وشاركها هذه اللحظات الجميلة. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T09:39+0000
2023-08-22T09:39+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/16/1080315570_0:0:592:333_1920x0_80_0_0_9f9e3c27d3d6072e5977acc0f4c13a34.jpg
وتوجه لافروف بعد هبوط طائرته بشكل مباشر عبر مدرج الطائرة إلى أرض المطار وألقى التحية على شخصيات دبلوماسية وسياسية كانت بانتظاره.ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.شاهد أيضا: المشاهد الأولى لتحضيرات بدء فعاليات قمة "بريكس".. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20230822/المشاهد-الأولى-لتحضيرات-بدء-فعاليات-قمة-بريكس-صور-وفيديو-1080310735.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/16/1080315570_22:0:514:369_1920x0_80_0_0_473f45fd4b9d9714c28082f1acdf3963.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

لافروف يشارك فرقة جنوب أفريقية الرقص عند وصوله إلى جوهانسبرغ... فيديو

09:39 GMT 22.08.2023
© Photoوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لحظة وصوله مطار جوهانسبرغ للمشاركة في قمة بريكس 2023
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لحظة وصوله مطار جوهانسبرغ للمشاركة في قمة بريكس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© Photo
تابعنا عبرTelegramNabd
تفاعل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لحظة وصوله إلى مطار جوهانسبرغ للمشاركة في قمة "بريكس 2023"، مع فرقة راقصة جنوب أفريقية، وشاركها هذه اللحظات الجميلة.
وتوجه لافروف بعد هبوط طائرته بشكل مباشر عبر مدرج الطائرة إلى أرض المطار وألقى التحية على شخصيات دبلوماسية وسياسية كانت بانتظاره.

ودخل الوزير الروسي المعروف بخفة ظله، بين أعضاء فرقة راقصة كانت تقف إلى جانب طائرته، حيث بدأت الفرقة بالرقص وغناء أغنية شعبية من تراث البلاد، وتفاعل لافروف مع أعضاء الفرقة الجنوب أفريقية بشكل جميل.

تنطلق اليوم الثلاثاء، بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، القمة الخامسة عشرة لـ"بريكس 2023" بمشاركة قادة الدول الـ 5 الأعضاء في المجموعة وهي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، وتستمر حتى الـ 24 من أغسطس/ آب الجاري.

استعدادات لانطلاق قمة بريكس 2023 فى جوهانسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
المشاهد الأولى لتحضيرات بدء فعاليات قمة "بريكس".. صور وفيديو
07:23 GMT
ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.
شاهد أيضا: المشاهد الأولى لتحضيرات بدء فعاليات قمة "بريكس".. صور وفيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала