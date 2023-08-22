https://sputnikarabic.ae/20230822/لافروف-يشارك-فرقة-جنوب-أفريقية-الرقص-عند-وصوله-إلى-جوهانسبرغ-فيديو--1080316059.html
لافروف يشارك فرقة جنوب أفريقية الرقص عند وصوله إلى جوهانسبرغ... فيديو
لافروف يشارك فرقة جنوب أفريقية الرقص عند وصوله إلى جوهانسبرغ... فيديو
تفاعل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لحظة وصوله إلى مطار جوهانسبرغ للمشاركة في قمة "بريكس 2023"، مع فرقة راقصة جنوب أفريقية، وشاركها هذه اللحظات الجميلة. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T09:39+0000
2023-08-22T09:39+0000
2023-08-22T09:39+0000
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وتوجه لافروف بعد هبوط طائرته بشكل مباشر عبر مدرج الطائرة إلى أرض المطار وألقى التحية على شخصيات دبلوماسية وسياسية كانت بانتظاره.ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.شاهد أيضا: المشاهد الأولى لتحضيرات بدء فعاليات قمة "بريكس".. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20230822/المشاهد-الأولى-لتحضيرات-بدء-فعاليات-قمة-بريكس-صور-وفيديو-1080310735.html
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نادي الفيديو
لافروف يشارك فرقة جنوب أفريقية الرقص عند وصوله إلى جوهانسبرغ... فيديو
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تفاعل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لحظة وصوله إلى مطار جوهانسبرغ للمشاركة في قمة "بريكس 2023"، مع فرقة راقصة جنوب أفريقية، وشاركها هذه اللحظات الجميلة.
وتوجه لافروف بعد هبوط طائرته بشكل مباشر عبر مدرج الطائرة إلى أرض المطار وألقى التحية على شخصيات دبلوماسية وسياسية كانت بانتظاره.
ودخل الوزير الروسي المعروف بخفة ظله، بين أعضاء فرقة راقصة كانت تقف إلى جانب طائرته، حيث بدأت الفرقة بالرقص وغناء أغنية شعبية من تراث البلاد، وتفاعل لافروف مع أعضاء الفرقة الجنوب أفريقية بشكل جميل.
تنطلق اليوم الثلاثاء، بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، القمة الخامسة عشرة لـ"بريكس 2023" بمشاركة قادة الدول الـ 5 الأعضاء في المجموعة وهي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، وتستمر حتى الـ 24 من أغسطس/ آب الجاري.
ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي
المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.