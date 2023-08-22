https://sputnikarabic.ae/20230822/لغز-توقف-يوم-الأرض-ولغة-الخلايا-وطريقة-جديدة-لنقل-الصوت-عبر-الفضاء-1080321540.html
لغز توقف يوم الأرض ولغة الخلايا وطريقة جديدة لنقل الصوت عبر الفضاء
لغز توقف يوم الأرض ولغة الخلايا وطريقة جديدة لنقل الصوت عبر الفضاء
لا يمكن أن تنتقل الموجات الصوتية عبر فراغ الفضاء، ولكن علماء فيزياء وجدوا طريقة لنقل الصوت عبر الفراغ الخالي من الهواء لمسافات قصيرة. تعتمد الطريقة على المواد... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T12:16+0000
2023-08-22T12:16+0000
2023-08-22T12:16+0000
راديو
مرايا العلوم
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لغز توقف يوم الأرض ولغة الخلايا وطريقة جديدة لنقل الصوت عبر الفضاء
لغز توقف يوم الأرض ولغة الخلايا وطريقة جديدة لنقل الصوت عبر الفضاء
أظهر فريق من علماء الفيزياء الفلكية أنه منذ ما يقرب من ملياري عام وحتى 600 مليون سنة مضت، واجه المد في الغلاف الجوي المدفوع بالشمس تأثير القمر، وحافظ على معدل دوران الأرض ثابتًا وطول اليوم عند 19.5 ساعة ثابتة.تقدم النتائج رؤى جديدة حول كيفية تأثير تغير المناخ على مدة الأيام وموثوقية أدوات نمذجة المناخ.- طور الباحثون نموذجًا نظريًا لفهم الاتصال الخلوي والحركة. يمكن أن يكون لأحدث نتائجهم آثار كبيرة على التئام الجروح، حيث تبشر المحاكاة الحاسوبية المبكرة بتحسين تدفق المعلومات لتسريع الشفاء.- فيما يتعلق بالسكريات وكيف تؤثر على ليونة الدماغ.. وجد الباحثون أنه تتحكم جزيئات السكر المعقدة في تكوين شبكات حول العصبونات التي تحيط بالخلايا العصبية للمساعدة في استقرار الاتصالات في الدماغ.. وهذا يوفر نظرة ثاقبة لعمليات الذاكرة البشرية والعلاجات المحتملة للأضرار العصبية.- عن لغز أصل الحياة، محاولة علمية جديدة لسد هذه المنهجيات من خلال دراسة سلاسل نقل الإلكترون، وهو نظام استقلابي أيضي عالمي، يقدم رؤى حول استراتيجيات التمثيل الغذائي الأولى في الحياة وأصلها.الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفقالإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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2023
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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مرايا العلوم, аудио
لغز توقف يوم الأرض ولغة الخلايا وطريقة جديدة لنقل الصوت عبر الفضاء
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لا يمكن أن تنتقل الموجات الصوتية عبر فراغ الفضاء، ولكن علماء فيزياء وجدوا طريقة لنقل الصوت عبر الفراغ الخالي من الهواء لمسافات قصيرة. تعتمد الطريقة على المواد الكهرضغطية أو الكهرو إجهادية لتحويل الموجات الصوتية إلى مجال كهربائي لعبور الفراغ، ثم تحويل المجال الكهربائي مرة أخرى إلى موجات صوتية على الجانب الآخر.
أظهر فريق من علماء الفيزياء الفلكية أنه منذ ما يقرب من ملياري عام وحتى 600 مليون سنة مضت، واجه المد في الغلاف الجوي المدفوع بالشمس تأثير القمر، وحافظ على معدل دوران الأرض ثابتًا وطول اليوم عند 19.5 ساعة ثابتة.
تقدم النتائج رؤى جديدة حول كيفية تأثير تغير المناخ على مدة الأيام وموثوقية أدوات نمذجة المناخ.
- طور الباحثون نموذجًا نظريًا لفهم الاتصال الخلوي والحركة. يمكن أن يكون لأحدث نتائجهم آثار كبيرة على التئام الجروح، حيث تبشر المحاكاة الحاسوبية المبكرة بتحسين تدفق المعلومات لتسريع الشفاء.
- فيما يتعلق بالسكريات وكيف تؤثر على ليونة الدماغ.. وجد الباحثون أنه تتحكم جزيئات السكر المعقدة في تكوين شبكات حول العصبونات التي تحيط بالخلايا العصبية للمساعدة في استقرار الاتصالات في الدماغ.. وهذا يوفر نظرة ثاقبة لعمليات الذاكرة البشرية والعلاجات المحتملة للأضرار العصبية.
- عن لغز أصل الحياة، محاولة علمية جديدة لسد هذه المنهجيات من خلال دراسة سلاسل نقل الإلكترون، وهو نظام استقلابي أيضي عالمي، يقدم رؤى حول استراتيجيات التمثيل الغذائي الأولى في الحياة وأصلها.
الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد