https://sputnikarabic.ae/20230822/للمرة-الأولى-منذ-3-سنوات-وصول-أول-طائرة-ركاب-من-بيونغ-يانغ-إلى-بكين-1080321139.html
للمرة الأولى منذ 3 سنوات.. وصول أول طائرة ركاب من بيونغ يانغ إلى بكين
للمرة الأولى منذ 3 سنوات.. وصول أول طائرة ركاب من بيونغ يانغ إلى بكين
هبطت أول رحلة تجارية دولية لكوريا الشمالية في بكين، اليوم الثلاثاء، بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T12:13+0000
2023-08-22T12:13+0000
2023-08-22T12:13+0000
كوريا الشمالية
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104242/44/1042424467_0:0:3412:1919_1920x0_80_0_0_c93e66a64458f8b4827e2e4be1df4516.jpg
يأتي ذلك بعد أن أعادت كوريا الشمالية عمليات الطيران التجاري الدولي، مما يمثل تحولا كبيرا في سياساتها الحدودية الصارمة، وفق "فرانس برس".ووصلت الرحلة "JS151"، التي تديرها شركة الخطوط الجوية الكورية الشمالية "Air Koryo"، إلى العاصمة الصينية في الساعة 9:17 صباحا، وفقًا لبيانات الرحلة على موقع مطار العاصمة بكين الدولي.جاء ذلك في أعقاب إعلان وزارة الخارجية الصينية، يوم أمس الاثنين، أن الصين وافقت على خطط رحلات جوية مجدولة بين الدول المجاورة بعد أن خففت بكين قيودها على انتشار الوباء في وقت سابق من هذا العام.وخلال مؤتمر صحفي دوري، قال وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "خلال موسم الطيران الصيفي والخريفي... وافق الجانب الصيني على خطط الطيران للمسافرين مثل مسارات بيونغ يانغ-بكين وبكين-بيونغ يانغ لشركة طيران إير كوريو".وأواخر الشهر الماضي، حضر مسؤولون أجانب من الصين وروسيا عرضا عسكريا في بيونغ يانغ، في أول زيارة لكبار الشخصيات الأجنبية منذ سنوات. بالإضافة إلى ذلك، سمحت كوريا الشمالية لوفد من الرياضيين بالمشاركة في مسابقة تايكوندو في كازاخستان. وتشير هذه التطورات إلى الابتعاد عن سياسات كوريا الشمالية التي كانت مطبقة منذ بداية جائحة "كوفيد-19".
https://sputnikarabic.ae/20230727/وزير-الدفاع-الروسي-يلتقي-زعيم-كوريا-الشمالية-في-بيونغ-يانغ-1079438958.html
كوريا الشمالية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104242/44/1042424467_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_cee98370d1d6149ea4586fb76e7fe4fa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
للمرة الأولى منذ 3 سنوات.. وصول أول طائرة ركاب من بيونغ يانغ إلى بكين
تابعنا عبر
هبطت أول رحلة تجارية دولية لكوريا الشمالية في بكين، اليوم الثلاثاء، بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
يأتي ذلك بعد أن أعادت كوريا الشمالية
عمليات الطيران التجاري الدولي، مما يمثل تحولا كبيرا في سياساتها الحدودية الصارمة، وفق "فرانس برس".
ووصلت الرحلة "JS151"، التي تديرها شركة الخطوط الجوية الكورية الشمالية "Air Koryo"، إلى العاصمة الصينية في الساعة 9:17 صباحا، وفقًا لبيانات الرحلة على موقع مطار العاصمة بكين الدولي.
جاء ذلك في أعقاب إعلان وزارة الخارجية الصينية، يوم أمس الاثنين، أن الصين وافقت على خطط رحلات جوية مجدولة بين الدول المجاورة بعد أن خففت بكين قيودها على انتشار الوباء في وقت سابق من هذا العام.
وخلال مؤتمر صحفي دوري، قال وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "خلال موسم الطيران الصيفي والخريفي... وافق الجانب الصيني على خطط الطيران للمسافرين مثل مسارات بيونغ يانغ-بكين وبكين-بيونغ يانغ لشركة طيران إير كوريو".
وأواخر الشهر الماضي، حضر مسؤولون أجانب من الصين وروسيا
عرضا عسكريا في بيونغ يانغ، في أول زيارة لكبار الشخصيات الأجنبية منذ سنوات. بالإضافة إلى ذلك، سمحت كوريا الشمالية لوفد من الرياضيين بالمشاركة في مسابقة تايكوندو في كازاخستان. وتشير هذه التطورات إلى الابتعاد عن سياسات كوريا الشمالية التي كانت مطبقة منذ بداية جائحة "كوفيد-19".