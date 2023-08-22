https://sputnikarabic.ae/20230822/ما-الأقمار-الصناعية-التي-أطلقتها-إيران-حتى-الآن-1080323282.html
ما هي الأقمار الصناعية التي أطلقتها إيران حتى الآن؟
ما هي الأقمار الصناعية التي أطلقتها إيران حتى الآن؟
تمكنت إيران حتى الآن من تصميم أكثر من 10 أقمار صناعية وإطلاق بعضها إلى الفضاء، ما جعلها في المرتبة التاسعة في العالم من ناحية الأقمار الصناعية بعد روسيا... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T12:49+0000
2023-08-22T12:49+0000
2023-08-22T12:49+0000
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إيران
انفوجرافيك
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إيران, انفوجرافيك, инфографика
إيران, انفوجرافيك, инфографика
ما هي الأقمار الصناعية التي أطلقتها إيران حتى الآن؟
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تمكنت إيران حتى الآن من تصميم أكثر من 10 أقمار صناعية وإطلاق بعضها إلى الفضاء، ما جعلها في المرتبة التاسعة في العالم من ناحية الأقمار الصناعية بعد روسيا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان والصين وبريطانيا والهند وإسرائيل.