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https://sputnikarabic.ae/20230822/مجلس-السلم-والأمن-بالاتحاد-الإفريقي-يعلق-جميع-أنشطة-النيجر-1080319477.html
مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي يعلق جميع أنشطة النيجر
مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي يعلق جميع أنشطة النيجر
أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم الثلاثاء، "تعليق مشاركة النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته ومؤسساته حتى استعادة النظام... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T11:20+0000
2023-08-22T11:28+0000
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وقال المجلس، في بيان له، إنه "يدرس قرار إيكواس تحضير قوات لنشرها في النيجر، وإن المفوضية الأفريقية ستقيم تداعياته"، مؤكدا "تضامنه الكامل مع إيكواس بشأن التزامها باستعادة النظام الدستوري في النيجر سلميا".ودعا البيان "جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، إلى رفض هذا التغيير غير الدستوري، والامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يمنح الشرعية للنظام غير الشرعي في النيجر".وأكد مجلس السلم والأمن "رفضه بشدة أي تدخل خارجي من قبل أي طرف أو أي دولة خارج القارة في شؤون السلام والأمن في أفريقيا بما في ذلك الشركات العسكرية الخاصة".وأعلن التلفزيون الرسمي في النيجر، في وقت سابق اليوم، أن نيامي "بدأت في اتخاذ إجراءات استثنائية، تحسباً لأي عدوان وشيك، من خلال عقد وزير الصحة العقيد غاربا حكيمي، اجتماعا طارئا مع مديري المستشفيات، لبحث تفعيل خطة استعجالية بديلة في أسرع وقت.وكانت مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس"، أكدت أن الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر ما زال على الطاولة، مشددة على أن المجموعة "ستستخدم كل الخيارات المتاحة إذا أدركت أن قادة الانقلاب في النيجر يتلاعبون بها"، على حد قولها.وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. كما تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.شارك في التصويت: هل "حرقت" الجزائر ورقة فرنسا في النيجر؟
https://sputnikarabic.ae/20230822/الجزائر-ترفض-إعطاء-فرنسا-رخصة-لعبور-أجوائها-للتدخل-عسكريا-في-النيجر-1080308890.html
https://sputnikarabic.ae/20230820/مسؤول-اجتماع-المجلس-العسكري-في-النيجر-ووفد-إيكواس-لم-يسفر-عن-نتائج-1080255301.html
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النيجر, أخبار النيجر, إيكواس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
النيجر, أخبار النيجر, إيكواس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي يعلق جميع أنشطة النيجر

11:20 GMT 22.08.2023 (تم التحديث: 11:28 GMT 22.08.2023)
© AFP 2023 / KOLA SULAIMONاجتماع رؤساء أركان جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) يبحثون الأوضاع في النيجر
اجتماع رؤساء أركان جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) يبحثون الأوضاع في النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© AFP 2023 / KOLA SULAIMON
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أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم الثلاثاء، "تعليق مشاركة النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد".
وقال المجلس، في بيان له، إنه "يدرس قرار إيكواس تحضير قوات لنشرها في النيجر، وإن المفوضية الأفريقية ستقيم تداعياته"، مؤكدا "تضامنه الكامل مع إيكواس بشأن التزامها باستعادة النظام الدستوري في النيجر سلميا".
ودعا البيان "جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، إلى رفض هذا التغيير غير الدستوري، والامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يمنح الشرعية للنظام غير الشرعي في النيجر".
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06:36 GMT
وأكد مجلس السلم والأمن "رفضه بشدة أي تدخل خارجي من قبل أي طرف أو أي دولة خارج القارة في شؤون السلام والأمن في أفريقيا بما في ذلك الشركات العسكرية الخاصة".
وأعلن التلفزيون الرسمي في النيجر، في وقت سابق اليوم، أن نيامي "بدأت في اتخاذ إجراءات استثنائية، تحسباً لأي عدوان وشيك، من خلال عقد وزير الصحة العقيد غاربا حكيمي، اجتماعا طارئا مع مديري المستشفيات، لبحث تفعيل خطة استعجالية بديلة في أسرع وقت.
وكانت مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس"، أكدت أن الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر ما زال على الطاولة، مشددة على أن المجموعة "ستستخدم كل الخيارات المتاحة إذا أدركت أن قادة الانقلاب في النيجر يتلاعبون بها"، على حد قولها.
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وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. كما تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.
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