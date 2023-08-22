https://sputnikarabic.ae/20230822/مجلس-السلم-والأمن-بالاتحاد-الإفريقي-يعلق-جميع-أنشطة-النيجر-1080319477.html

مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي يعلق جميع أنشطة النيجر

مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي يعلق جميع أنشطة النيجر

أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم الثلاثاء، "تعليق مشاركة النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته ومؤسساته حتى استعادة النظام... 22.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-22T11:20+0000

2023-08-22T11:20+0000

2023-08-22T11:28+0000

النيجر

أخبار النيجر

إيكواس

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080097625_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e473429464aed391d2b385ce85fc11eb.jpg

وقال المجلس، في بيان له، إنه "يدرس قرار إيكواس تحضير قوات لنشرها في النيجر، وإن المفوضية الأفريقية ستقيم تداعياته"، مؤكدا "تضامنه الكامل مع إيكواس بشأن التزامها باستعادة النظام الدستوري في النيجر سلميا".ودعا البيان "جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، إلى رفض هذا التغيير غير الدستوري، والامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يمنح الشرعية للنظام غير الشرعي في النيجر".وأكد مجلس السلم والأمن "رفضه بشدة أي تدخل خارجي من قبل أي طرف أو أي دولة خارج القارة في شؤون السلام والأمن في أفريقيا بما في ذلك الشركات العسكرية الخاصة".وأعلن التلفزيون الرسمي في النيجر، في وقت سابق اليوم، أن نيامي "بدأت في اتخاذ إجراءات استثنائية، تحسباً لأي عدوان وشيك، من خلال عقد وزير الصحة العقيد غاربا حكيمي، اجتماعا طارئا مع مديري المستشفيات، لبحث تفعيل خطة استعجالية بديلة في أسرع وقت.وكانت مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس"، أكدت أن الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر ما زال على الطاولة، مشددة على أن المجموعة "ستستخدم كل الخيارات المتاحة إذا أدركت أن قادة الانقلاب في النيجر يتلاعبون بها"، على حد قولها.وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. كما تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.شارك في التصويت: هل "حرقت" الجزائر ورقة فرنسا في النيجر؟

https://sputnikarabic.ae/20230822/الجزائر-ترفض-إعطاء-فرنسا-رخصة-لعبور-أجوائها-للتدخل-عسكريا-في-النيجر-1080308890.html

https://sputnikarabic.ae/20230820/مسؤول-اجتماع-المجلس-العسكري-في-النيجر-ووفد-إيكواس-لم-يسفر-عن-نتائج-1080255301.html

النيجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

النيجر, أخبار النيجر, إيكواس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم