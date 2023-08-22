https://sputnikarabic.ae/20230822/مسؤول-مصري-يتهم-إثيوبيا-بالعمل-على-كسب-الوقت-في-ملف-سد-النهضة-1080313560.html
مسؤول مصري يتهم إثيوبيا بالعمل على كسب الوقت في ملف "سد النهضة"
مسؤول مصري يتهم إثيوبيا بالعمل على كسب الوقت في ملف "سد النهضة"
أكد مسؤول مصري، أن بلاده تتحرك في ملف "سد النهضة" بناء على المصلحة الوطنية والمصلحة الأفريقية. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T08:28+0000
2023-08-22T08:28+0000
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وقال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي، في تصريحات صحفية، إن "إثيوبيا تعمل على كسب الوقت في ملف سد النهضة"، مؤكدا أن مصر تعتبر مسألة سد النهضة أمرا وجوديا يتعلق بوجود دولة".وتوقع العرابي عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال الشهور القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن "مصر تتحرك في هذا الملف بناء على أمرين: المصلحة الوطنية، وكون إثيوبيا دولة أفريقية لا يمكن الدخول معها في نزاع، إلا إذا كان سياسياً قانونياً".واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الشهر الماضي، على البدء بمفاوضات "عاجلة" للاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله.يذكر أن مصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بشأن بناء سد النهضة، فيما طالبت مصر والسودان، مرارا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا.وتقول مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، إن سد النهضة يمثل "تهديدا وجوديا" لها.
https://sputnikarabic.ae/20230818/الرئيس-الإماراتي-يعلق-على-مفاوضات-سد-النهضة-خلال-زيارته-إلى-إثيوبيا-1080209620.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار العالم الآن, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار العالم الآن, العالم
مسؤول مصري يتهم إثيوبيا بالعمل على كسب الوقت في ملف "سد النهضة"
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أكد مسؤول مصري، أن بلاده تتحرك في ملف "سد النهضة" بناء على المصلحة الوطنية والمصلحة الأفريقية.
وقال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي، في تصريحات صحفية
، إن "إثيوبيا تعمل على كسب الوقت في ملف سد النهضة"، مؤكدا أن مصر تعتبر مسألة سد النهضة أمرا وجوديا يتعلق بوجود دولة".
وتوقع العرابي عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال الشهور القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن "مصر تتحرك في هذا الملف بناء على أمرين: المصلحة الوطنية، وكون إثيوبيا دولة أفريقية لا يمكن الدخول معها في نزاع، إلا إذا كان سياسياً قانونياً".
واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الشهر الماضي، على البدء بمفاوضات "عاجلة"
للاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله.
يذكر أن مصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بشأن بناء سد النهضة، فيما طالبت مصر والسودان، مرارا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة
، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا.
وتقول مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، إن سد النهضة يمثل "تهديدا وجوديا" لها.