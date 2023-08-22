عربي
https://sputnikarabic.ae/20230822/مسؤول-مصري-يتهم-إثيوبيا-بالعمل-على-كسب-الوقت-في-ملف-سد-النهضة-1080313560.html
مسؤول مصري يتهم إثيوبيا بالعمل على كسب الوقت في ملف "سد النهضة"
مسؤول مصري يتهم إثيوبيا بالعمل على كسب الوقت في ملف "سد النهضة"
أكد مسؤول مصري، أن بلاده تتحرك في ملف "سد النهضة" بناء على المصلحة الوطنية والمصلحة الأفريقية. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T08:28+0000
2023-08-22T08:28+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار إثيوبيا
أخبار السودان اليوم
أخبار سد النهضة الإثيوبي
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/05/1067310458_0:86:3073:1814_1920x0_80_0_0_8f822d8ec4e55f8ea71d3766c3d02750.jpg
وقال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي، في تصريحات صحفية، إن "إثيوبيا تعمل على كسب الوقت في ملف سد النهضة"، مؤكدا أن مصر تعتبر مسألة سد النهضة أمرا وجوديا يتعلق بوجود دولة".وتوقع العرابي عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال الشهور القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن "مصر تتحرك في هذا الملف بناء على أمرين: المصلحة الوطنية، وكون إثيوبيا دولة أفريقية لا يمكن الدخول معها في نزاع، إلا إذا كان سياسياً قانونياً".واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الشهر الماضي، على البدء بمفاوضات "عاجلة" للاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله.يذكر أن مصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بشأن بناء سد النهضة، فيما طالبت مصر والسودان، مرارا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا.وتقول مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، إن سد النهضة يمثل "تهديدا وجوديا" لها.
https://sputnikarabic.ae/20230818/الرئيس-الإماراتي-يعلق-على-مفاوضات-سد-النهضة-خلال-زيارته-إلى-إثيوبيا-1080209620.html
مصر
أخبار سد النهضة الإثيوبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/05/1067310458_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a185092886d5f1c1e8d3f29dd307a630.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار العالم الآن, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار العالم الآن, العالم

مسؤول مصري يتهم إثيوبيا بالعمل على كسب الوقت في ملف "سد النهضة"

08:28 GMT 22.08.2023
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHIسد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHI
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد مسؤول مصري، أن بلاده تتحرك في ملف "سد النهضة" بناء على المصلحة الوطنية والمصلحة الأفريقية.
وقال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي، في تصريحات صحفية، إن "إثيوبيا تعمل على كسب الوقت في ملف سد النهضة"، مؤكدا أن مصر تعتبر مسألة سد النهضة أمرا وجوديا يتعلق بوجود دولة".
وتوقع العرابي عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال الشهور القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن "مصر تتحرك في هذا الملف بناء على أمرين: المصلحة الوطنية، وكون إثيوبيا دولة أفريقية لا يمكن الدخول معها في نزاع، إلا إذا كان سياسياً قانونياً".
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
الرئيس الإماراتي يعلق على مفاوضات سد النهضة خلال زيارته إلى إثيوبيا
18 أغسطس, 20:02 GMT
واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الشهر الماضي، على البدء بمفاوضات "عاجلة" للاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله.
يذكر أن مصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بشأن بناء سد النهضة، فيما طالبت مصر والسودان، مرارا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا.
وتقول مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، إن سد النهضة يمثل "تهديدا وجوديا" لها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала