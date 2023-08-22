https://sputnikarabic.ae/20230822/مسيرات-روسية-تدمر-شاحنات-أوكرانية-محملة-بالجنود-والذخيرة-على-خط-المواجهة-فيديو--1080323778.html
مسيرات روسية تدمر شاحنات أوكرانية محملة بالجنود والذخيرة على خط المواجهة... فيديو
مسيرات روسية تدمر شاحنات أوكرانية محملة بالجنود والذخيرة على خط المواجهة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لطائرات مسيرة انتحارية روسية من طراز "FPV" تقوم بتدمير شاحنات أوكرانية محملة بالجنود والذخيرة على محور زابوروجيه. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T13:15+0000
2023-08-22T13:15+0000
2023-08-22T13:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد عمل الطائرات المسيرة الروسية في مناطق القتال، حيث تقوم باستهداف وتدمير الشاحنات العسكرية الأوكرانية التي تقوم بنقل الجنود والذخيرة خلال عمليات تبديل المناوبات على خط المواجهة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة ومراقبة لوحدة اللواء الجوي الـ"46" الأوكراني بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
مسيرات روسية تدمر شاحنات أوكرانية محملة بالجنود والذخيرة على خط المواجهة... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لطائرات مسيرة انتحارية روسية من طراز "FPV" تقوم بتدمير شاحنات أوكرانية محملة بالجنود والذخيرة على محور زابوروجيه.
وتظهر المشاهد عمل الطائرات المسيرة الروسية في مناطق القتال، حيث تقوم باستهداف وتدمير الشاحنات العسكرية الأوكرانية التي تقوم بنقل الجنود والذخيرة خلال عمليات تبديل المناوبات على خط المواجهة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة ومراقبة لوحدة اللواء الجوي الـ"46" الأوكراني بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.