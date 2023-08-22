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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230822/مسيرات-روسية-تدمر-شاحنات-أوكرانية-محملة-بالجنود-والذخيرة-على-خط-المواجهة-فيديو--1080323778.html
مسيرات روسية تدمر شاحنات أوكرانية محملة بالجنود والذخيرة على خط المواجهة... فيديو
مسيرات روسية تدمر شاحنات أوكرانية محملة بالجنود والذخيرة على خط المواجهة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لطائرات مسيرة انتحارية روسية من طراز "FPV" تقوم بتدمير شاحنات أوكرانية محملة بالجنود والذخيرة على محور زابوروجيه. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T13:15+0000
2023-08-22T13:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد عمل الطائرات المسيرة الروسية في مناطق القتال، حيث تقوم باستهداف وتدمير الشاحنات العسكرية الأوكرانية التي تقوم بنقل الجنود والذخيرة خلال عمليات تبديل المناوبات على خط المواجهة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة ومراقبة لوحدة اللواء الجوي الـ"46" الأوكراني بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

مسيرات روسية تدمر شاحنات أوكرانية محملة بالجنود والذخيرة على خط المواجهة... فيديو

13:15 GMT 22.08.2023
© Photo / Rosoboronexportطائرة استطلاع أورلان
طائرة استطلاع أورلان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© Photo / Rosoboronexport
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لطائرات مسيرة انتحارية روسية من طراز "FPV" تقوم بتدمير شاحنات أوكرانية محملة بالجنود والذخيرة على محور زابوروجيه.
وتظهر المشاهد عمل الطائرات المسيرة الروسية في مناطق القتال، حيث تقوم باستهداف وتدمير الشاحنات العسكرية الأوكرانية التي تقوم بنقل الجنود والذخيرة خلال عمليات تبديل المناوبات على خط المواجهة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة ومراقبة لوحدة اللواء الجوي الـ"46" الأوكراني بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:30 GMT
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