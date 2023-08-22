https://sputnikarabic.ae/20230822/مشاركة-عربية-كبيرة-بمسابقة-التزلج-على-الألواح-في-موسكو-1080315747.html

مشاركة عربية كبيرة بمسابقة التزلج على الألواح في موسكو

مشاركة عربية كبيرة بمسابقة التزلج على الألواح في موسكو

تستضيف العاصمة الروسية موسكو جولة من مسابقة "Grand Skate Tour 2023"، في الفترة الممتدة من 26 أغسطس/آب ولغاية 2 سبتمبر/أيلول، في حديقة "غوركي". 22.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-22T09:30+0000

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رياضة

العالم

روسيا

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ويشارك في هذه الجولة المشهورة عالميا أكثر من 5 آلاف مشارك من أكثر من 40 دولة، لإظهار براعتهم في التزلج على الألواح الخشبية. بالإضافة لمشاركة دول أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، بلغاريا، البرازيل، جورجيا، زيمبابوي، إسرائيل، الهند، إيران، إسبانيا، كازاخستان، كينيا، قيرغيزستان، الصين، كولومبيا، كوبا، منغوليا، باكستان، الولايات المتدة الأمريكية، صربيا، طاجيكستان، تركيا، أوغندا، أوزبكستان، كرواتيا، تشيلي، أثيوبيا وجنوب أفريقيا.وتعد هذه المسابقة بمثابة مهرجان كبير، حيث يظهر المشاركون قدراتهم المهارية في استخدام ألواح التزلج، ويعتبر المهرجان منصة تواصل كبيرة بين ممارسي هذه الرياضة، بالإضافة لتنوع الأنشطة وورش العمل التي يتم تقديمها في هذا المهرجان.ويتنوع برنامج المسابقة في هذا المهرجان مابين مسابقة على شارع مخصص للتزلج إلى مسابقة المهارات التي يتنافس فيها المشاركون على تقديم حركات ومهرات خاصة في هذه الرياضة بالغضافة لمسابقة "الأسطوانة الحرة".وعلى هامش أعمال المهرجان سيتم تنظيم حفلات موسيقية ومعارض تخص اللعبة بالإضافة لمحاضرات يقدمها مختصون بهذه الرياضة بالإضافة لسوق خاص لبيع منتجات تخص هذه الرياضة.

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رياضة, العالم, روسيا