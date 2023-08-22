https://sputnikarabic.ae/20230822/مشاركة-عربية-كبيرة-بمسابقة-التزلج-على-الألواح-في-موسكو-1080315747.html
مشاركة عربية كبيرة بمسابقة التزلج على الألواح في موسكو
مشاركة عربية كبيرة بمسابقة التزلج على الألواح في موسكو
تستضيف العاصمة الروسية موسكو جولة من مسابقة "Grand Skate Tour 2023"، في الفترة الممتدة من 26 أغسطس/آب ولغاية 2 سبتمبر/أيلول، في حديقة "غوركي". 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T09:30+0000
2023-08-22T09:30+0000
2023-08-22T09:30+0000
رياضة
العالم
روسيا
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ويشارك في هذه الجولة المشهورة عالميا أكثر من 5 آلاف مشارك من أكثر من 40 دولة، لإظهار براعتهم في التزلج على الألواح الخشبية. بالإضافة لمشاركة دول أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، بلغاريا، البرازيل، جورجيا، زيمبابوي، إسرائيل، الهند، إيران، إسبانيا، كازاخستان، كينيا، قيرغيزستان، الصين، كولومبيا، كوبا، منغوليا، باكستان، الولايات المتدة الأمريكية، صربيا، طاجيكستان، تركيا، أوغندا، أوزبكستان، كرواتيا، تشيلي، أثيوبيا وجنوب أفريقيا.وتعد هذه المسابقة بمثابة مهرجان كبير، حيث يظهر المشاركون قدراتهم المهارية في استخدام ألواح التزلج، ويعتبر المهرجان منصة تواصل كبيرة بين ممارسي هذه الرياضة، بالإضافة لتنوع الأنشطة وورش العمل التي يتم تقديمها في هذا المهرجان.ويتنوع برنامج المسابقة في هذا المهرجان مابين مسابقة على شارع مخصص للتزلج إلى مسابقة المهارات التي يتنافس فيها المشاركون على تقديم حركات ومهرات خاصة في هذه الرياضة بالغضافة لمسابقة "الأسطوانة الحرة".وعلى هامش أعمال المهرجان سيتم تنظيم حفلات موسيقية ومعارض تخص اللعبة بالإضافة لمحاضرات يقدمها مختصون بهذه الرياضة بالإضافة لسوق خاص لبيع منتجات تخص هذه الرياضة.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, العالم, روسيا
مشاركة عربية كبيرة بمسابقة التزلج على الألواح في موسكو
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تستضيف العاصمة الروسية موسكو جولة من مسابقة "Grand Skate Tour 2023"، في الفترة الممتدة من 26 أغسطس/آب ولغاية 2 سبتمبر/أيلول، في حديقة "غوركي".
ويشارك في هذه الجولة المشهورة عالميا أكثر من 5 آلاف مشارك من أكثر من 40 دولة، لإظهار براعتهم في التزلج على الألواح الخشبية.
وشهدت قائمة الدول المشاركة حضورا كبيرا وصل لـ10 دول عربية، وهي الجزائر، البحرين، مصر، اليمن، الكويت، المغرب، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، فلسطين، المملكة العربية السعودية.
بالإضافة لمشاركة دول أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، بلغاريا، البرازيل، جورجيا، زيمبابوي، إسرائيل، الهند، إيران، إسبانيا، كازاخستان، كينيا، قيرغيزستان، الصين، كولومبيا، كوبا، منغوليا، باكستان، الولايات المتدة الأمريكية، صربيا، طاجيكستان، تركيا، أوغندا، أوزبكستان، كرواتيا، تشيلي، أثيوبيا وجنوب أفريقيا.
وتعد هذه المسابقة بمثابة
مهرجان كبير، حيث يظهر المشاركون قدراتهم المهارية في استخدام ألواح التزلج، ويعتبر المهرجان منصة تواصل كبيرة بين ممارسي هذه الرياضة، بالإضافة لتنوع الأنشطة وورش العمل التي يتم تقديمها في هذا المهرجان.
ويتنوع برنامج المسابقة في هذا المهرجان مابين مسابقة على شارع مخصص للتزلج إلى مسابقة المهارات التي يتنافس فيها المشاركون على تقديم حركات ومهرات خاصة في هذه الرياضة بالغضافة لمسابقة "الأسطوانة الحرة".
وعلى هامش أعمال المهرجان سيتم تنظيم حفلات موسيقية ومعارض تخص اللعبة بالإضافة لمحاضرات يقدمها مختصون بهذه الرياضة بالإضافة لسوق خاص لبيع منتجات تخص هذه الرياضة.