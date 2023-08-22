https://sputnikarabic.ae/20230822/مصدر-لـسبوتنيك-أردوغان-يواصل-المحادثات-الهاتفية-مع-بوتين-وزيلينسكي-بشأن-التسوية-الأوكرانية-1080309037.html
مصدر لـ"سبوتنيك": أردوغان يواصل المحادثات الهاتفية مع بوتين وزيلينسكي بشأن التسوية الأوكرانية
مصدر لـ"سبوتنيك": أردوغان يواصل المحادثات الهاتفية مع بوتين وزيلينسكي بشأن التسوية الأوكرانية
أعلن مصدر في الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يواصل المحادثات الهاتفية مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والروسي فلاديمير... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T06:39+0000
2023-08-22T06:39+0000
2023-08-22T06:39+0000
العالم
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "كما تعلمون تركيا لديها مفهوم في السياسة الخارجية يسمى "بالدبلوماسية الهاتفية" الذي طورته جهود الرئيس رجب طيب أردوغان، إنه على اتصال دائم بقادة الجانبين. بالنسبة للرئيس، فإن مسألة حل الصراع في أوكرانيا هي أولوية، لذلك سيستمر هذا الخط، خط "الدبلوماسية الهاتفية" والهدف الرئيسي هو التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار واستئناف مفاوضات السلام. وقد أكد الرئيس مرارا أنه لن يكون هناك خاسرون في عملية السلام".وردا على سؤال عما إذا كانت هناك أي تواريخ محددة لمحادثات هاتفية بين الزعيم التركي ونظيره الروسي، أشار المصدر إلى أنه "لا توجد تواريخ محددة حتى الآن".
https://sputnikarabic.ae/20230821/أردوغان-يتوقع-عقد-لقاء-مع-بوتين-وجها-لوجه-في-سبتمبر--1080280820.html
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العالم
مصدر لـ"سبوتنيك": أردوغان يواصل المحادثات الهاتفية مع بوتين وزيلينسكي بشأن التسوية الأوكرانية
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أعلن مصدر في الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يواصل المحادثات الهاتفية مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والروسي فلاديمير بوتين، بشأن التسوية الأوكرانية، ولا توجد تواريخ محددة للمحادثات حتى الآن.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "كما تعلمون تركيا لديها مفهوم في السياسة الخارجية يسمى "بالدبلوماسية الهاتفية" الذي طورته جهود الرئيس رجب طيب أردوغان، إنه على اتصال دائم بقادة الجانبين. بالنسبة للرئيس، فإن مسألة حل الصراع في أوكرانيا هي أولوية، لذلك سيستمر هذا الخط، خط "الدبلوماسية الهاتفية" والهدف الرئيسي هو التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار واستئناف مفاوضات السلام. وقد أكد الرئيس مرارا أنه لن يكون هناك خاسرون في عملية السلام".
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك أي تواريخ محددة لمحادثات هاتفية بين الزعيم التركي ونظيره الروسي، أشار المصدر إلى أنه "لا توجد تواريخ محددة حتى الآن".