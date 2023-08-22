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https://sputnikarabic.ae/20230822/مصدر-لـسبوتنيك-لا-يوجد-تاريخ-محدد-بعد-للقاء-بوتين-وأردوغان-1080308743.html
مصدر لـ"سبوتنيك": لا يوجد تاريخ محدد بعد للقاء بوتين وأردوغان
مصدر لـ"سبوتنيك": لا يوجد تاريخ محدد بعد للقاء بوتين وأردوغان
كشف مصدر في الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أن لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أيلول/ سبتمبر، لم يتم تحديده بعد، مؤكدا أن... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T06:18+0000
2023-08-22T06:18+0000
العالم
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول وجود تاريخ محدد للمحادثات المقترحة بين زعيمي تركيا وروسيا في سبتمبر: "لا، ليس لدينا أي تواريخ بعد والسيد الرئيس رجب طيب أردوغان لديه بالفعل جدول زمني مزدحم بالزيارات والمفاوضات حتى نهاية العام".وأضاف بالقول إنه تجري المفاوضات بين الإدارتين المعنيتين في تركيا وروسيا بشأن الزيارة، وربما يتم توضيح بعض التفاصيل خلال زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لروسيا والتي أعلن عنها الرئيس بالأمس.وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، بأنه يتوقع أن يلتقي نظيره الروسي بوتين "وجها لوجه" في سبتمبر المقبل.وقال أردوغان في تصريحات صحفية: "سيعقد اجتماع مجموعة العشرين في الهند والجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر".وأضاف الرئيس التركي: "إذا وجدنا فرصة في هذه البيئة المزدحمة، فسنلتقي مع بوتين وجها لوجه ونتحدث معه".
https://sputnikarabic.ae/20230821/أردوغان-يتوقع-عقد-لقاء-مع-بوتين-وجها-لوجه-في-سبتمبر--1080280820.html
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مصدر لـ"سبوتنيك": لا يوجد تاريخ محدد بعد للقاء بوتين وأردوغان

06:18 GMT 22.08.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© Sputnik . POOL
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كشف مصدر في الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أن لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أيلول/ سبتمبر، لم يتم تحديده بعد، مؤكدا أن التفاصيل قد تتضح خلال زيارة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى روسيا.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول وجود تاريخ محدد للمحادثات المقترحة بين زعيمي تركيا وروسيا في سبتمبر: "لا، ليس لدينا أي تواريخ بعد والسيد الرئيس رجب طيب أردوغان لديه بالفعل جدول زمني مزدحم بالزيارات والمفاوضات حتى نهاية العام".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يحضران جلسة التواصل مع طاقم محطة الفضاء الدولية خلال زيارة لمعرض MAKS-2019 الدولي للطيران والفضاء في جوكوفسكي خارج موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
أردوغان يتوقع عقد لقاء مع بوتين "وجها لوجه" في سبتمبر
أمس, 11:50 GMT
وأضاف بالقول إنه تجري المفاوضات بين الإدارتين المعنيتين في تركيا وروسيا بشأن الزيارة، وربما يتم توضيح بعض التفاصيل خلال زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لروسيا والتي أعلن عنها الرئيس بالأمس.
وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، بأنه يتوقع أن يلتقي نظيره الروسي بوتين "وجها لوجه" في سبتمبر المقبل.
وقال أردوغان في تصريحات صحفية: "سيعقد اجتماع مجموعة العشرين في الهند والجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر".
وأضاف الرئيس التركي: "إذا وجدنا فرصة في هذه البيئة المزدحمة، فسنلتقي مع بوتين وجها لوجه ونتحدث معه".
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