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مصر تعلن عن كشف بترولي جديد في منطقة خليج السويس
مصر تعلن عن كشف بترولي جديد في منطقة خليج السويس
أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الثلاثاء، عن "كشف بترولي جديد في منطقة امتياز جيسوم وطويله غرب في خليج السويس". 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T07:27+0000
2023-08-22T07:27+0000
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وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، في بيان لها، عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "حفر البئر تم من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر والتي تم تركيبها مؤخرا فى حقل شمال جيسوم الشمالى وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميًا".وأضاف البيان أنه "نتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الناجح الذى تم إجراؤه في الحقل، بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام نحو 23 ألف برميل يوميا مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يوميا قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي"، مشيرا أن هذا البئر هو الرابع الذي يتم الانتهاء منه من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر.وكانت مصر تسلمت في يوليو/ تموز الماضي، أول حفار بترول محلي الصنع، لتشغيله ضمن أسطولها في تنفيذ برامج الحفر والتنقيب في المناطق البرية.وذكرت وزارة البترول المصرية، في بيان أن "وزير البترول المصري طارق الملا، شهد اليوم، تسليم أول حفار بترول صنع في مصر، وذلك في مصنع الشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر بالعين السخنة".وكان وزير البترول المصري قد أعلن، في وقت سابق، أن هناك اكتشافات طاقية جديدة يرتقب الإعلان عنها في مصر، مع ضخ استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات دولار، العام الحالي، في قطاع النفط والغاز.
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر تعلن عن كشف بترولي جديد في منطقة خليج السويس

07:27 GMT 22.08.2023
© AP Photo / Claudio Periالمهندس طارق الملا، وزير البترول المصري
المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Claudio Peri
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أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الثلاثاء، عن "كشف بترولي جديد في منطقة امتياز جيسوم وطويله غرب في خليج السويس".
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، في بيان لها، عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "حفر البئر تم من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر والتي تم تركيبها مؤخرا فى حقل شمال جيسوم الشمالى وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميًا".
وأضاف البيان أنه "نتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الناجح الذى تم إجراؤه في الحقل، بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام نحو 23 ألف برميل يوميا مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يوميا قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي"، مشيرا أن هذا البئر هو الرابع الذي يتم الانتهاء منه من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر.
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وكانت مصر تسلمت في يوليو/ تموز الماضي، أول حفار بترول محلي الصنع، لتشغيله ضمن أسطولها في تنفيذ برامج الحفر والتنقيب في المناطق البرية.
وذكرت وزارة البترول المصرية، في بيان أن "وزير البترول المصري طارق الملا، شهد اليوم، تسليم أول حفار بترول صنع في مصر، وذلك في مصنع الشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر بالعين السخنة".
وكان وزير البترول المصري قد أعلن، في وقت سابق، أن هناك اكتشافات طاقية جديدة يرتقب الإعلان عنها في مصر، مع ضخ استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات دولار، العام الحالي، في قطاع النفط والغاز.
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