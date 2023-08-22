https://sputnikarabic.ae/20230822/مصر-تعلن-عن-كشف-بترولي-جديد-في-منطقة-خليج-السويس-1080311300.html

مصر تعلن عن كشف بترولي جديد في منطقة خليج السويس

مصر تعلن عن كشف بترولي جديد في منطقة خليج السويس

أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الثلاثاء، عن "كشف بترولي جديد في منطقة امتياز جيسوم وطويله غرب في خليج السويس". 22.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-22T07:27+0000

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وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، في بيان لها، عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "حفر البئر تم من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر والتي تم تركيبها مؤخرا فى حقل شمال جيسوم الشمالى وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميًا".وأضاف البيان أنه "نتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الناجح الذى تم إجراؤه في الحقل، بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام نحو 23 ألف برميل يوميا مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يوميا قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي"، مشيرا أن هذا البئر هو الرابع الذي يتم الانتهاء منه من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر.وكانت مصر تسلمت في يوليو/ تموز الماضي، أول حفار بترول محلي الصنع، لتشغيله ضمن أسطولها في تنفيذ برامج الحفر والتنقيب في المناطق البرية.وذكرت وزارة البترول المصرية، في بيان أن "وزير البترول المصري طارق الملا، شهد اليوم، تسليم أول حفار بترول صنع في مصر، وذلك في مصنع الشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر بالعين السخنة".وكان وزير البترول المصري قد أعلن، في وقت سابق، أن هناك اكتشافات طاقية جديدة يرتقب الإعلان عنها في مصر، مع ضخ استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات دولار، العام الحالي، في قطاع النفط والغاز.

https://sputnikarabic.ae/20230605/شركة-ألمانية-تعلن-اكتشاف-حقل-جديد-للغاز-الطبيعي-في-دلتا-مصر-ما-أهميته-1077771684.html

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