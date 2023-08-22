https://sputnikarabic.ae/20230822/معاهدة-الملاذ-الأخير-أوكرانيا-تواجه-حقيقة-مروعة--1080324422.html

معاهدة "الملاذ الأخير"... أوكرانيا تواجه حقيقة "مروعة"

معاهدة "الملاذ الأخير"... أوكرانيا تواجه حقيقة "مروعة"

وافقت 23 دولة على الأقل على منح كييف ضمانات أمنية، ويأمل فريق زيلينسكي في الحصول على إمدادات الأسلحة والمساعدات الاقتصادية. ومع ذلك، يدرك العديد من الأوكرانيين... 22.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-22T13:32+0000

2023-08-22T13:32+0000

2023-08-22T13:32+0000

العالم

روسيا

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قدمت أعضاء مجموعة السبع، في قمة "فيلينيوس" لحلف الناتو، ضمانات أمنية لأوكرانيا وانضمت إليهم بلغاريا ومقدونيا الشمالية واليونان وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا ولاتفيا وهولندا والنرويج والبرتغال ورومانيا وإسبانيا والسويد، إذ لن يرسل أحد قواته، لكنهم سيقدمون الأسلحة، بما في ذلك طائرات مقاتلة وسفن حربية، وسيواصلون تدريب الجنود الأوكرانيين ومشاركة المعلومات الاستخبارية والمساعدة في التنمية الاقتصادية بعد انتهاء العمليات العسكرية.تحتاج قيادة الدول الضامنة إلى مناقشة كل شيء مع برلماناتها، لأن برنامج التعاون كبير جدًا ويتطلب نفقات كبيرة، ونتيجة لذلك، لن تتلقى أوكرانيا وثيقة واحدة موقعة من الجميع بل ستتلقى عددًا من المعاهدات الثنائية، إذ أن كييف حاليا تناقش هذا الأمر مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فقط.وبدأت المفاوضات مع واشنطن في 3 أغسطس/آب، وقالت داريا زاريفنا، مستشارة مدير المكتب الرئاسي، إن جدول الأعمال يتضمن تعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا، وتطوير مجمعها الصناعي العسكري وتنمية الاقتصاد بعد الحرب، بينما مع لندن يستمر الحوار منذ 11 أغسطس، ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية الثنائية الأولى قبل نهاية عام 2023.لقد تبرأ الاتحاد الأوروبي بشكل عام من الضمانات الأمنية لأوكرانيا. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بيتر ستانو، إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه العمل كضامن لأنه ليس تحالفًا عسكريًا وأضاف أن مثل هذه القضايا تقع ضمن اختصاص الناتو، لكن الحلف نقل المسؤولية إلى مجموعة السبع (نادي القادة الاقتصاديين العالميين). بالإضافة إلى ذلك، قررت ألمانيا، أحد أعضاء مجموعة السبع، عدم إنفاق أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، رغم أنها خططت لزيادة هذا البند من الإنفاق في بداية العملية الخاصة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.حتى الآن، من بين جميع الدول التي أعربت عن رغبتها في إعطاء ضمانات أمنية لأوكرانيا، فإن أيرلندا فقط لم ولن تنضم إلى الناتو، وأكد رئيس الوزراء، ليو فارادكار، أن بلاده لن تنضم الآن ولا في المستقبل إلى التحالف، لأنها لا تريد أن تصبح قوة عسكرية كبيرة أو ملكا للحلف، وفي الوقت نفسه، استضافت دبلن اللاجئين الأوكرانيين ونقلت المساعدات الإنسانية إلى كييف.في أوائل أغسطس، جرت محاولة للتفاوض مع ممثليه في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، حيث اجتمع مبعوثون من أكثر من 40 دولة لمناقشة تسوية الصراع الروسي الأوكراني، ومع ذلك، فإن المفاوضات لم تحقق النتيجة المرجوة، واعترف مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه إرماك، فإن دول الجنوب العالمي لم تحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن العمليات العسكرية.وقال الممثل الخاص للصين للشؤون الأوراسية، لي هوي، إنه كان على تواصل على مدى واسع بجميع المشاركين في الاجتماع في جدة، واستمع إلى الآراء والاقتراحات، كما "ساهم في زيادة تعزيز الإجماع الدولي"، وأضاف أن المحاورين أيدوا بشكل كامل دور بكين في تسهيل محادثات السلام. وفي الوقت نفسه ، تنوي السلطات الصينية في المستقبل مواصلة الحوار مع كييف على أساس خطة السلام الخاصة بها، وليس ما يقدمه زيلينسكي.جمع إرماك سفراء 58 دولة، بعد أسبوع من الاجتماع في جدة، للحديث عن "صيغة زيلينسكي"، حيث ناقش مع الدبلوماسيين أمن الطاقة ومنع تصعيد الصراع الروسي الأوكراني، ولم يحضر السفير الصيني هذا الاجتماع.جولة جديدةلا يستبعد المحلل السياسي الأوكراني، كونستانتين بوندارينكو، أن تصبح قمة بريكس، التي ستعقد في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/آب في جنوب إفريقيا، منصة أخرى حيث سيتم تشكيل موقف الجنوب العالمي فيما يتعلق ببلاده، بالإضافة إلى أعضاء المنظمة، سيشارك ممثلو أكثر من 60 دولة في هذا الحدث، ولن تشارك أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، قد تؤثر الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جنوب أفريقيا على جدول أعمال قمة مجموعة الـ 20 في 9-10 سبتمبر/ أيلول في نيودلهي (حيث لم تتم دعوة زيلينسكي أيضا) واجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.وقال بوندارينكو لواحدة من وسائل الإعلام الأوكرانية: "على ما يبدو، بالنسبة للدول الكبيرة، فإن الصراع الأوكراني ظاهرة محلية، إنه أمر مهم وغير سار، ولكن حتى الآن، الأوكرانيون فقط يموتون، وليس الصينيون والهنود والأفارقة، وفي أوروبا يعتقد الكثير من الناس العاديين عموما أن هذه حرب أهلية تقريبا، لأنهم لا يفهمون حقا الفرق بين روسيا وأوكرانيا". أشار الخبير في الأكاديمية المالية التابعة للحكومة الروسية، دينيس دينيسوف، إلى أن ضمانات مجموعة السبع والدول التي انضمت إليها هي حملة إعلانية جميلة لا تقود إلى شيء. "لا يمكن اعتبار هذا إلا دعمًا معنويًا، لأنها مسألة مختلفة تمامًا". ومع ذلك ، قد لا تذهب المفاوضات إلى أبعد من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، كما أنه ليس من المؤكد أن واشنطن ولندن سيعطيان أوكرانيا ضمانات مماثلة لتلك التي تمتلكها إسرائيل، لأن اللوبي الأوكراني أضعف بكثير من اللوبي الإسرائيلي".ووفقا له، فإن توفير ضمانات حقيقية يمكن إما "الثرثرة"، أو أنها لن تكون عالمية كما ترغب كييف. يتضح هذا على الأقل من خلال حقيقة أن الناتو والاتحاد الأوروبي قد استقالا بالفعل من المسؤولية عن أمن أوكرانيا، ولن تتمكن لاتفيا وأيسلندا بشكل منفصل من مساعدتها بأي شكل من الأشكال.

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