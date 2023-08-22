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مقاتلة روسية تدمر قاربا أوكرانيا ثانيا قرب جزيرة زميني في البحر الأسود-عاجل
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230822/مقاتلة-روسية-تدمر-قاربا-أوكرانيا-ثانيا-قرب-جزيرة-زميني-في-البحر-الأسود-عاجل-1080318158.html
مقاتلة روسية تدمر قاربا أوكرانيا ثانيا قرب جزيرة زميني في البحر الأسود-عاجل
مقاتلة روسية تدمر قاربا أوكرانيا ثانيا قرب جزيرة زميني في البحر الأسود-عاجل
مقاتلة روسية تدمر قاربا أوكرانيا ثانيا قرب جزيرة زميني في البحر الأسود خلال ساعات. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
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مقاتلة روسية تدمر قاربا أوكرانيا ثانيا قرب جزيرة زميني في البحر الأسود-عاجل

10:38 GMT 22.08.2023
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
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مقاتلة روسية تدمر قاربا أوكرانيا ثانيا قرب جزيرة زميني في البحر الأسود خلال ساعات.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:00 GMT
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