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مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في جنين
مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في جنين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل شاب فلسطيني جراء إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T06:13+0000
2023-08-22T06:13+0000
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وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "استشهاد الفتى عثمان عاطف محمد أبو خرج (17 عاما) بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين".من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن أبو خرج قتل خلال مواجهات اندلعت فجر اليوم في بلدة الزبابدة جنوب جنين عقب اقتحام القوات الإسرائيلية البلدة.وفجر الثلاثاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدن وبلدات في مختلف أنحاء الضفة، بحثا عن مطلوبين يقول إنهم وراء تنفيذ عمليات إطلاق نار ضد مستوطنين.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته ألقت القبض على فلسطينيين اثنين في الخليل، قال إنهما نفذا عملية إطلاق نار قرب المدينة أمس، أسفرت عن مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة آخر بجروح خطيرة.وتشهد الضفة الغربية توترات متزايدة بشكل كبير بين القوات الإسرائيلية والمستوطنين من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230821/نتنياهو-يتهم-إيران-بتمويل-وتشجيع-موجة-جديدة-من-الهجمات-الإرهابية-على-إسرائيل-1080297806.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في جنين

06:13 GMT 22.08.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل شاب فلسطيني جراء إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "استشهاد الفتى عثمان عاطف محمد أبو خرج (17 عاما) بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين".
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن أبو خرج قتل خلال مواجهات اندلعت فجر اليوم في بلدة الزبابدة جنوب جنين عقب اقتحام القوات الإسرائيلية البلدة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
نتنياهو يتهم إيران بتمويل وتشجيع موجة جديدة من الهجمات الإرهابية على إسرائيل
أمس, 17:13 GMT
وفجر الثلاثاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدن وبلدات في مختلف أنحاء الضفة، بحثا عن مطلوبين يقول إنهم وراء تنفيذ عمليات إطلاق نار ضد مستوطنين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته ألقت القبض على فلسطينيين اثنين في الخليل، قال إنهما نفذا عملية إطلاق نار قرب المدينة أمس، أسفرت عن مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة آخر بجروح خطيرة.
وتشهد الضفة الغربية توترات متزايدة بشكل كبير بين القوات الإسرائيلية والمستوطنين من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى.
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