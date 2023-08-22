https://sputnikarabic.ae/20230822/مقتل-فلسطيني-برصاص-إسرائيلي-في-جنين-1080308617.html
مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في جنين
مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في جنين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل شاب فلسطيني جراء إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T06:13+0000
2023-08-22T06:13+0000
2023-08-22T06:13+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076607719_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_a8dfd0289a9d83a969db5266de923f97.jpg
وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "استشهاد الفتى عثمان عاطف محمد أبو خرج (17 عاما) بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين".من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن أبو خرج قتل خلال مواجهات اندلعت فجر اليوم في بلدة الزبابدة جنوب جنين عقب اقتحام القوات الإسرائيلية البلدة.وفجر الثلاثاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدن وبلدات في مختلف أنحاء الضفة، بحثا عن مطلوبين يقول إنهم وراء تنفيذ عمليات إطلاق نار ضد مستوطنين.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته ألقت القبض على فلسطينيين اثنين في الخليل، قال إنهما نفذا عملية إطلاق نار قرب المدينة أمس، أسفرت عن مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة آخر بجروح خطيرة.وتشهد الضفة الغربية توترات متزايدة بشكل كبير بين القوات الإسرائيلية والمستوطنين من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230821/نتنياهو-يتهم-إيران-بتمويل-وتشجيع-موجة-جديدة-من-الهجمات-الإرهابية-على-إسرائيل-1080297806.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076607719_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_92d06068bff28d5e6f9653b67857efc5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في جنين
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل شاب فلسطيني جراء إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "استشهاد الفتى عثمان عاطف محمد أبو خرج (17 عاما) بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين".
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن أبو خرج قتل خلال مواجهات
اندلعت فجر اليوم في بلدة الزبابدة جنوب جنين عقب اقتحام القوات الإسرائيلية البلدة.
وفجر الثلاثاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدن وبلدات في مختلف أنحاء الضفة، بحثا عن مطلوبين يقول إنهم وراء تنفيذ عمليات إطلاق نار ضد مستوطنين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته ألقت القبض على فلسطينيين اثنين في الخليل، قال إنهما نفذا عملية إطلاق نار قرب المدينة أمس، أسفرت عن مقتل مستوطنة إسرائيلية
وإصابة آخر بجروح خطيرة.
وتشهد الضفة الغربية
توترات متزايدة بشكل كبير بين القوات الإسرائيلية والمستوطنين من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى.