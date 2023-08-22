https://sputnikarabic.ae/20230822/نتائج-منتدى-آرميا-2023-العسكري-التقني-الدولي--1080328915.html
نتائج منتدى "آرميا-2023" العسكري التقني الدولي
نتائج منتدى "آرميا-2023" العسكري التقني الدولي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من مليون شخص زاروا منتدى "آرميا - 2023"، وشارك فيه ممثلو 83 دولة أجنبية. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T14:38+0000
2023-08-22T14:38+0000
2023-08-22T14:38+0000
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وقالت وزارة الدفاع الروسية على موقعها الرسمي: "أنهى المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023" أعماله، والذي استمر لمدة سبعة أيام، في منطقة موسكو. حضر فعالياته 1093285 شخصًا".وبحسب الوزارة فقد تضاعف هذا العام عدد الشركات الأجنبية المشاركة في المنتدى، وقدمت ست دول معارض وطنية - بيلاروسيا وفيتنام والهند وإيران والصين وباكستان، وفي المجموع، أظهرت نحو 1500 شركة روسية وأجنبية أكثر من 28 ألف عينة من منتجاتها العسكرية، ذات الاستخدام المزدوج.
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, آرميا 2023, روسيا, инфографика
انفوجرافيك, آرميا 2023, روسيا, инфографика
نتائج منتدى "آرميا-2023" العسكري التقني الدولي
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من مليون شخص زاروا منتدى "آرميا - 2023"، وشارك فيه ممثلو 83 دولة أجنبية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية على موقعها الرسمي: "أنهى المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023" أعماله، والذي استمر لمدة سبعة أيام، في منطقة موسكو. حضر فعالياته 1093285 شخصًا".
وأشارت الوزارة إلى أن "المنتدى حضرته وفود من وزارات الدفاع من 83 دولة، وتم خلاله عقد 29 لقاء ثنائيا".
وبحسب الوزارة فقد تضاعف هذا العام عدد الشركات الأجنبية المشاركة في المنتدى، وقدمت ست دول معارض وطنية - بيلاروسيا وفيتنام والهند وإيران والصين وباكستان، وفي المجموع، أظهرت نحو 1500 شركة روسية وأجنبية أكثر من 28 ألف عينة من منتجاتها العسكرية، ذات الاستخدام المزدوج.