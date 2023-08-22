https://sputnikarabic.ae/20230822/هيئة-الانتخابات-المصرية-تقول-إنها-ناقشت-الجدول-الزمني-للانتخابات-الرئاسية-المقبلة-1080314047.html
هيئة الانتخابات المصرية تقول إنها ناقشت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة
هيئة الانتخابات المصرية تقول إنها ناقشت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الثلاثاء، أنها "تستكمل الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
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وقالت الهيئة، في بيان لها، إنها "تستعرض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها".وأضافت البيان أن "الهيئة الوطنية للانتخابات ناقشت القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل، والتصورات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات في ضوء أحكام الدستور".وكان المنسق العام للحوار الوطني في مصر، ضياء رشوان، أكد في يونيو/ حزيران الماضي، أن نظام الحكم الرئاسي في مصر، لا يعرف ولا ينص على انتخابات مبكرة، وذلك ردًا على ما تردد عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.وقال رشوان، خلال جلسة الحوار الوطني، إنه "وفق مواد الدستور المصري يجب أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بحد أدنى 3 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كما لا يجوز فتح باب الترشح قبل هذا الموعد".وانتخب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2014، رئيسا للبلاد لمدة 4 سنوات، ثم انتخب مجددا في الانتخابات الرئاسية عام 2018.
https://sputnikarabic.ae/20230623/السيسي-لم-أعد-المصريين-بشيء-سوى-العمل-والصبر--1078432151.html
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هيئة الانتخابات المصرية تقول إنها ناقشت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الثلاثاء، أنها "تستكمل الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية المقبلة".
وقالت الهيئة، في بيان لها
، إنها "تستعرض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها".
وأضافت البيان أن "الهيئة الوطنية للانتخابات ناقشت القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل، والتصورات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات في ضوء أحكام الدستور".
وكان المنسق العام للحوار الوطني في مصر، ضياء رشوان، أكد في يونيو/ حزيران الماضي، أن نظام الحكم الرئاسي في مصر، لا يعرف ولا ينص على انتخابات مبكرة، وذلك ردًا على ما تردد عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة
.
وقال رشوان، خلال جلسة الحوار الوطني
، إنه "وفق مواد الدستور المصري يجب أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بحد أدنى 3 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كما لا يجوز فتح باب الترشح قبل هذا الموعد".
وانتخب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2014، رئيسا للبلاد لمدة 4 سنوات، ثم انتخب مجددا في الانتخابات الرئاسية عام 2018
.