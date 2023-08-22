https://sputnikarabic.ae/20230822/وزير-الخارجية-الإيراني-يؤكد-عزم-بلاده-تطوير-العلاقات-مع-الجزائر-1080319253.html
وزير الخارجية الإيراني يؤكد عزم بلاده تطوير العلاقات مع الجزائر
وزير الخارجية الإيراني يؤكد عزم بلاده تطوير العلاقات مع الجزائر
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عزم بلاده على تطوير العلاقات مع الجزائر في مختلف المجالات. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T11:12+0000
2023-08-22T11:12+0000
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جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة طهران، يوم أمس الاثنين، مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، إبراهيم بوغالي، بحسب وكالة "إرنا".وبحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك ومجالات تطوير التعاون بين البلدين بما في ذلك في مجال الدبلوماسية البرلمانية.وتطرق عبد اللهيان إلى المستوى العالي للعلاقات السياسية بين إيران والجزائر، مؤكدا عزم بلاده على تطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية.وأثنى وزير الخارجية الإيراني على "نضال الشعب الجزائري في محاربة الاستعمار ودعم فلسطين".من جانبه، أكد رئيس البرلمان الجزائري، على وجهات النظر المشتركة بين البلدين بشأن الكثير من القضايا الدولية.وشكر بوغالي إيران على دعمها لعضوية الجزائر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدا على "ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف الأصعدة وخاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية والبرلمانية" بحسب المصدر ذاته.وشدد رئيس البرلمان الجزائري على "الدور التخريبي للكيان الصهيوني في الكثير من أزمات ومشاكل العالم الإسلامي"، مؤكدا دعم بلاده "لإحقاق الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني".
https://sputnikarabic.ae/20230820/رئيس-البرلمان-الجزائري-يصل-إلى-طهران--1080262931.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجزائر, إيران, أخبار إيران
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجزائر, إيران, أخبار إيران
وزير الخارجية الإيراني يؤكد عزم بلاده تطوير العلاقات مع الجزائر
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عزم بلاده على تطوير العلاقات مع الجزائر في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة طهران، يوم أمس الاثنين، مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، إبراهيم بوغالي، بحسب وكالة "إرنا
".
وبحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك ومجالات تطوير التعاون بين البلدين بما في ذلك في مجال الدبلوماسية البرلمانية.
وتطرق عبد اللهيان إلى المستوى العالي للعلاقات السياسية بين إيران والجزائر
، مؤكدا عزم بلاده على تطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية.
وأثنى وزير الخارجية الإيراني على "نضال الشعب الجزائري في محاربة الاستعمار ودعم فلسطين".
من جانبه، أكد رئيس البرلمان الجزائري، على وجهات النظر المشتركة بين البلدين بشأن الكثير من القضايا الدولية.
وشكر بوغالي إيران على دعمها لعضوية الجزائر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدا على "ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف الأصعدة وخاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية والبرلمانية" بحسب المصدر ذاته.
وشدد رئيس البرلمان الجزائري
على "الدور التخريبي للكيان الصهيوني في الكثير من أزمات ومشاكل العالم الإسلامي"، مؤكدا دعم بلاده "لإحقاق الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني".