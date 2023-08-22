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https://sputnikarabic.ae/20230822/وفد-من-وزارة-الدفاع-الروسية-يصل-إلى-ليبيا--1080324850.html
وفد من وزارة الدفاع الروسية يصل إلى ليبيا... فيديو
وفد من وزارة الدفاع الروسية يصل إلى ليبيا... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وفداً من وزارة الدفاع الروسية وصل إلى ليبيا في أول زيارة رسمية له، تلبية لدعوة قائد الجيش الوطني الليبي، المشير... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T13:37+0000
2023-08-22T13:39+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 22 أغسطس/آب 2023، بدعوة من قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وصل وفد من وزارة الدفاع الروسية برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكوروف، إلى ليبيا".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه "من المقرر خلال الزيارة مناقشة آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، بالإضافة إلى قضايا أخرى للعمل المشترك".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن هذه الزيارة الرسمية الأولى للوفد العسكري الروسي إلى ليبيا.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, روسيا
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, روسيا

وفد من وزارة الدفاع الروسية يصل إلى ليبيا... فيديو

13:37 GMT 22.08.2023 (تم التحديث: 13:39 GMT 22.08.2023)
© Sputnik . Natalia Seliverstov / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية
العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وفداً من وزارة الدفاع الروسية وصل إلى ليبيا في أول زيارة رسمية له، تلبية لدعوة قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 22 أغسطس/آب 2023، بدعوة من قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وصل وفد من وزارة الدفاع الروسية برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكوروف، إلى ليبيا".
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وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه "من المقرر خلال الزيارة مناقشة آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، بالإضافة إلى قضايا أخرى للعمل المشترك".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن هذه الزيارة الرسمية الأولى للوفد العسكري الروسي إلى ليبيا.
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