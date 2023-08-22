https://sputnikarabic.ae/20230822/-كييف-تمنع-وصول-وسائل-الإعلام-إلى-الخطوط-الأمامية-1080314592.html
كييف تمنع وصول وسائل الإعلام إلى الخطوط الأمامية
كييف تمنع وصول وسائل الإعلام إلى الخطوط الأمامية
كتبت صحيفة غربية أن كييف منعت الصحفيين الأجانب من دخول الخطوط الأمامية، ربما بسبب ارتفاع معدلات الضحايا وعدم وجود نتائج للهجوم المضاد. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T09:15+0000
2023-08-22T09:15+0000
2023-08-22T09:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في مقال الصحيفة: "الوجود في الخطوط الأمامية محظور تمامًا الآن، ما لم يكن لديهم إذن كتابي من القائد العام للقوات المسلحة، فاليري زالوجني"، وأشار المقال إلى أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ دون سابق إنذار.وختم مقال صحيفة "تمبس" السويسرية، نقلا عن مصدر لم يذكر اسمه، أنه في المرة السابقة تم تطبيق هذه الإجراءات في سبتمبر/ أيلول 2022، عندما نفذت القوات الأوكرانية عددًا من العمليات في اتجاه خاركوف، وأضاف أن المسؤولين الأوكرانيين يأملون أن تحاول القيادة العسكرية، هذه المرة أيضًا، الاختباء من الصحافة.بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك واتجاهات زابوروجيه في 4 يونيو. ونشرت كييف ألوية مدربة من الناتو ومسلحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة وتم تدميرها بساحة المعركة.كما صرح الرئيس فلاديمير بوتين في 21 يوليو، بأن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نتائج، والقيمون الغربيون "محبطون بشكل واضح" من مسار "الهجوم المضاد". ولا تساعد كييف "لا الموارد الهائلة التي تم ضخها، ولا توريد الأسلحة والدبابات والمدفعية والعربات المدرعة والصواريخ ولا إرسال آلاف المرتزقة والمستشارين".وفي 4 أغسطس/ آب، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه منذ بداية "الهجوم المضاد"، في يونيو ويوليو، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 43 ألف شخص وأكثر من 4.9 ألف قطعة سلاح، و26 طائرة مقاتلة، و9 طائرات هليكوبتر، و1831 مركبة مدرعة، بما في ذلك 25 دبابة ليوبارد ألمانية، وسبع دبابات فرنسية بعجلات "آ إم إكس" و21 مركبة قتال مشاة أمريكية "برادلي".وتشير وسائل الإعلام الغربية بشكل خاص إلى فعالية حقول الألغام التابعة للقوات المسلحة الروسية، في ضوء هذه الخلفية، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن رأي مفاده أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية سيستمر "لعدة أشهر أخرى"، وبدأت الدول في إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بالذخائر العنقودية، ووفقًا للخبراء، فإنهم غير قادرين على تغيير الوضع بشكل جذري.
https://sputnikarabic.ae/20230822/كا-52-روسية-تفاجئ-القوات-الأوكرانية-بهجوم-ليلي-فيديو--1080312813.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
كييف تمنع وصول وسائل الإعلام إلى الخطوط الأمامية
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كتبت صحيفة غربية أن كييف منعت الصحفيين الأجانب من دخول الخطوط الأمامية، ربما بسبب ارتفاع معدلات الضحايا وعدم وجود نتائج للهجوم المضاد.
وجاء في مقال الصحيفة: "الوجود في الخطوط الأمامية محظور تمامًا الآن، ما لم يكن لديهم إذن كتابي من القائد العام للقوات المسلحة، فاليري زالوجني"، وأشار المقال إلى أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ دون سابق إنذار.
ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه في ساحة المعركة وكجزء من الهجوم المضاد الذي بدأ في أوائل يونيو/ حزيران، أدت المعارك إلى العديد من الضحايا، ولم تتمكن القوات الأوكرانية من اختراق الدفاعات الروسية.
وختم مقال صحيفة "تمبس" السويسرية
، نقلا عن مصدر لم يذكر اسمه، أنه في المرة السابقة تم تطبيق هذه الإجراءات في سبتمبر/ أيلول 2022، عندما نفذت القوات الأوكرانية عددًا من العمليات في اتجاه خاركوف، وأضاف أن المسؤولين الأوكرانيين يأملون أن تحاول القيادة العسكرية، هذه المرة أيضًا، الاختباء من الصحافة.
بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك واتجاهات زابوروجيه في 4 يونيو. ونشرت كييف ألوية مدربة من الناتو ومسلحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة وتم تدميرها بساحة المعركة.
كما صرح الرئيس فلاديمير بوتين في 21 يوليو، بأن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نتائج
، والقيمون الغربيون "محبطون بشكل واضح" من مسار "الهجوم المضاد". ولا تساعد كييف "لا الموارد الهائلة التي تم ضخها، ولا توريد الأسلحة والدبابات والمدفعية والعربات المدرعة والصواريخ ولا إرسال آلاف المرتزقة والمستشارين".
وفي 4 أغسطس/ آب، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه منذ بداية "الهجوم المضاد"، في يونيو ويوليو، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 43 ألف شخص وأكثر من 4.9 ألف قطعة سلاح، و26 طائرة مقاتلة، و9 طائرات هليكوبتر، و1831 مركبة مدرعة، بما في ذلك 25 دبابة ليوبارد ألمانية، وسبع دبابات فرنسية بعجلات "آ إم إكس" و21 مركبة قتال مشاة أمريكية "برادلي".
وتشير وسائل الإعلام الغربية بشكل خاص إلى فعالية حقول الألغام التابعة للقوات المسلحة الروسية
، في ضوء هذه الخلفية، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن رأي مفاده أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية سيستمر "لعدة أشهر أخرى"، وبدأت الدول في إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بالذخائر العنقودية، ووفقًا للخبراء، فإنهم غير قادرين على تغيير الوضع بشكل جذري.