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https://sputnikarabic.ae/20230823/إعلام-أمريكا-لا-تتوقع-إعلانا-قريبا-حول-تطبيع-إسرائيلي-سعودي-1080349280.html
إعلام: أمريكا لا تتوقع إعلانا قريبا حول تطبيع إسرائيلي سعودي
إعلام: أمريكا لا تتوقع إعلانا قريبا حول تطبيع إسرائيلي سعودي
وصفت الولايات المتحدة الأمريكية، تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل إن حدث، بأنه "سيكون حدثا عظيما، وسيقود إلى شرق أوسط أكثر استقرارا واندماجا". 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T11:12+0000
2023-08-23T11:12+0000
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وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في تصريحات صحفية، إنه "لا يتوقع إعلانا قريبا بشأن حصول السعودية على طاقة نووية مدنية، أو تطبيع علاقاتها مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن واشنطن "تريد معرفة رأي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إمكانية حصول السعودية على قدرات نووية مدنية".وكان وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، أكّد الأحد الماضي، أن "تل أبيب لن تعارض تطوير السعودية برنامجا نوويا مدنيا، مقابل تطبيع العلاقات في إطار صفقة أمنية عسكرية بين السعودية والولايات المتحدة".وأشار إلى أن "بلاده لن توافق على برنامج نووي عسكري"، مضيفا أن "التطبيع مع إسرائيل سيكون بمثابة تغيير جوهري لقواعد اللعبة"، على حد قوله.من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موافقة إسرائيل على تطوير برنامج نووي في أي من الدول المجاورة لها، خاصة السعودية، وذلك تعليقا على ما ذكره رون دريمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، بشأن النووي المدني السعودي.يشار إلى أن السعودية قد أكدت أكثر من مرة، أن "التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكون قائما على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وهو شرط لتطبيع العلاقات مع تل أبيب".
https://sputnikarabic.ae/20230814/ليس-على-وشك-التوقيع-إسرائيل-تتحدث-عن-تقدم-كبير-في-ملف-التطبيع-مع-السعودية-1080067844.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إعلام: أمريكا لا تتوقع إعلانا قريبا حول تطبيع إسرائيلي سعودي

11:12 GMT 23.08.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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وصفت الولايات المتحدة الأمريكية، تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل إن حدث، بأنه "سيكون حدثا عظيما، وسيقود إلى شرق أوسط أكثر استقرارا واندماجا".
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في تصريحات صحفية، إنه "لا يتوقع إعلانا قريبا بشأن حصول السعودية على طاقة نووية مدنية، أو تطبيع علاقاتها مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن واشنطن "تريد معرفة رأي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إمكانية حصول السعودية على قدرات نووية مدنية".
وكان وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، أكّد الأحد الماضي، أن "تل أبيب لن تعارض تطوير السعودية برنامجا نوويا مدنيا، مقابل تطبيع العلاقات في إطار صفقة أمنية عسكرية بين السعودية والولايات المتحدة".
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
إسرائيل تتحدث عن تقدم كبير في ملف التطبيع مع السعودية
14 أغسطس, 14:42 GMT
وأشار إلى أن "بلاده لن توافق على برنامج نووي عسكري"، مضيفا أن "التطبيع مع إسرائيل سيكون بمثابة تغيير جوهري لقواعد اللعبة"، على حد قوله.
من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موافقة إسرائيل على تطوير برنامج نووي في أي من الدول المجاورة لها، خاصة السعودية، وذلك تعليقا على ما ذكره رون دريمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، بشأن النووي المدني السعودي.
يشار إلى أن السعودية قد أكدت أكثر من مرة، أن "التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكون قائما على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وهو شرط لتطبيع العلاقات مع تل أبيب".
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