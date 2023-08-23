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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230823/إعلام-واشنطن-تطالب-كييف-بالاستيلاء-على-ميليتوبول-حتى-لو-ضحت-بآلاف-الجنود-1080344203.html
إعلام: واشنطن تطالب كييف بالاستيلاء على ميليتوبول حتى لو ضحت بآلاف الجنود
إعلام: واشنطن تطالب كييف بالاستيلاء على ميليتوبول حتى لو ضحت بآلاف الجنود
كتبت صحيفة أمريكية أنه بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني، دعت واشنطن كييف للتضحية بحياة الآلاف من الجنود لتحقيق الهدف الرئيسي "ميليتوبول" في مقاطعة زابوروجيه. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T09:11+0000
2023-08-23T09:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة إن "المستشارين الأمريكيين أوصوا بأن تركز أوكرانيا على اتجاه ميليتوبول - الهدف الرئيسي لكييف - ومحاولة اختراق حقول الألغام الروسية والدفاعات الأخرى، بغض النظر عن خسارة الأفراد والمعدات العسكرية".ووفقا للصحيفة، يبدو أن أوكرانيا أخذت بالنصيحة، لأنه بعد ثلاثة أشهر من الهجوم المضاد، يستمر عدد الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في التزايد.وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن العقيدة العسكرية الأمريكية لم يتم اختبارها من الناحية العملية مع منافس جاد مثل روسيا.وفي أعقاب الاستفتاء الذي عقد في سبتمبر/أيلول 2022، أصبحت مقاطعة زابوروجيه مكوّنًا فيدراليًا روسيا، لم تعترف كييف بنتائجه، ولا تزال الأراضي تتعرض للقصف الأوكراني.وتسيطر روسيا حاليا على أكثر من 70% من المقاطعة، بينما لا يزال مركز المقاطعة السابق، مدينة زابوروجيه، تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ومنذ مارس/آذار 2023، أصبحت ميليتوبول المركز الإداري للمقاطعة.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230822/مسيرات-روسية-تدمر-شاحنات-أوكرانية-محملة-بالجنود-والذخيرة-على-خط-المواجهة-فيديو--1080323778.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: واشنطن تطالب كييف بالاستيلاء على ميليتوبول حتى لو ضحت بآلاف الجنود

09:11 GMT 23.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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كتبت صحيفة أمريكية أنه بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني، دعت واشنطن كييف للتضحية بحياة الآلاف من الجنود لتحقيق الهدف الرئيسي "ميليتوبول" في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت الصحيفة إن "المستشارين الأمريكيين أوصوا بأن تركز أوكرانيا على اتجاه ميليتوبول - الهدف الرئيسي لكييف - ومحاولة اختراق حقول الألغام الروسية والدفاعات الأخرى، بغض النظر عن خسارة الأفراد والمعدات العسكرية".
ووفقا للصحيفة، يبدو أن أوكرانيا أخذت بالنصيحة، لأنه بعد ثلاثة أشهر من الهجوم المضاد، يستمر عدد الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في التزايد.
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن العقيدة العسكرية الأمريكية لم يتم اختبارها من الناحية العملية مع منافس جاد مثل روسيا.
طائرة استطلاع أورلان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرات روسية تدمر شاحنات أوكرانية محملة بالجنود والذخيرة على خط المواجهة... فيديو
أمس, 13:15 GMT
وفي أعقاب الاستفتاء الذي عقد في سبتمبر/أيلول 2022، أصبحت مقاطعة زابوروجيه مكوّنًا فيدراليًا روسيا، لم تعترف كييف بنتائجه، ولا تزال الأراضي تتعرض للقصف الأوكراني.
وتسيطر روسيا حاليا على أكثر من 70% من المقاطعة، بينما لا يزال مركز المقاطعة السابق، مدينة زابوروجيه، تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ومنذ مارس/آذار 2023، أصبحت ميليتوبول المركز الإداري للمقاطعة.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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