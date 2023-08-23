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البنتاغون: روسيا تفشل عمل "ستارلينك" في الفضاء
البنتاغون: روسيا تفشل عمل "ستارلينك" في الفضاء
اتهم قائد القوات الفضائية الأمريكية، تشانس سالتزمان، روسيا بمحاولة تعطيل نظام تشغيل نظام الاتصالات الفضائية "ستارلينك" في أوكرانيا. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
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وقال تشانس سالتزمان: "نحن بحاجة إلى إجراء استطلاع في الفضاء. سنطلق مجموعة كبيرة من أقمار ستارلينك الصناعية في مدار أرضي منخفض".وأضاف في مقابلة صحفية: "مثل هذه الاتصالات أكثر صعوبة في اعتراضها. ونحن نشهد الآن عمل ستارلينك في أوكرانيا ويحاول الروس قمع الاتصالات".ووفقا لسالتزمان، تخطط واشنطن لإطلاق محموعة كبيرة من الأقمار الصناعية إلى مدار قريب من الأرض، يصل عددها إلى ألف مركبة."ستارلينك" هي شبكة أقمار صناعية مصممة لتوفير الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق في أي مكان في العالم. ومنذ عام 2018، يتم تنفيذ المشروع من قبل شركة "SpaceX" المملوكة لشركة إيلون ماسك.
https://sputnikarabic.ae/20230813/لحظة-انقضاض-مسيرة-روسية-على-نظام-ستارلينك-فيديو-1080026909.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون: روسيا تفشل عمل "ستارلينك" في الفضاء

08:50 GMT 23.08.2023
© AFP 2023 / EVA HAMBACHوزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون
وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© AFP 2023 / EVA HAMBACH
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اتهم قائد القوات الفضائية الأمريكية، تشانس سالتزمان، روسيا بمحاولة تعطيل نظام تشغيل نظام الاتصالات الفضائية "ستارلينك" في أوكرانيا.
وقال تشانس سالتزمان: "نحن بحاجة إلى إجراء استطلاع في الفضاء. سنطلق مجموعة كبيرة من أقمار ستارلينك الصناعية في مدار أرضي منخفض".
وأضاف في مقابلة صحفية: "مثل هذه الاتصالات أكثر صعوبة في اعتراضها. ونحن نشهد الآن عمل ستارلينك في أوكرانيا ويحاول الروس قمع الاتصالات".
ووفقا لسالتزمان، تخطط واشنطن لإطلاق محموعة كبيرة من الأقمار الصناعية إلى مدار قريب من الأرض، يصل عددها إلى ألف مركبة.
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"ستارلينك" هي شبكة أقمار صناعية مصممة لتوفير الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق في أي مكان في العالم. ومنذ عام 2018، يتم تنفيذ المشروع من قبل شركة "SpaceX" المملوكة لشركة إيلون ماسك.
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