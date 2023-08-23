https://sputnikarabic.ae/20230823/البنتاغون-روسيا-تفشل-عمل-ستارلينك-في-الفضاء-1080343779.html
البنتاغون: روسيا تفشل عمل "ستارلينك" في الفضاء
البنتاغون: روسيا تفشل عمل "ستارلينك" في الفضاء
اتهم قائد القوات الفضائية الأمريكية، تشانس سالتزمان، روسيا بمحاولة تعطيل نظام تشغيل نظام الاتصالات الفضائية "ستارلينك" في أوكرانيا. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T08:50+0000
2023-08-23T08:50+0000
2023-08-23T08:50+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال تشانس سالتزمان: "نحن بحاجة إلى إجراء استطلاع في الفضاء. سنطلق مجموعة كبيرة من أقمار ستارلينك الصناعية في مدار أرضي منخفض".وأضاف في مقابلة صحفية: "مثل هذه الاتصالات أكثر صعوبة في اعتراضها. ونحن نشهد الآن عمل ستارلينك في أوكرانيا ويحاول الروس قمع الاتصالات".ووفقا لسالتزمان، تخطط واشنطن لإطلاق محموعة كبيرة من الأقمار الصناعية إلى مدار قريب من الأرض، يصل عددها إلى ألف مركبة."ستارلينك" هي شبكة أقمار صناعية مصممة لتوفير الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق في أي مكان في العالم. ومنذ عام 2018، يتم تنفيذ المشروع من قبل شركة "SpaceX" المملوكة لشركة إيلون ماسك.
https://sputnikarabic.ae/20230813/لحظة-انقضاض-مسيرة-روسية-على-نظام-ستارلينك-فيديو-1080026909.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون: روسيا تفشل عمل "ستارلينك" في الفضاء
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اتهم قائد القوات الفضائية الأمريكية، تشانس سالتزمان، روسيا بمحاولة تعطيل نظام تشغيل نظام الاتصالات الفضائية "ستارلينك" في أوكرانيا.
وقال تشانس سالتزمان: "نحن بحاجة إلى إجراء استطلاع في الفضاء. سنطلق مجموعة كبيرة من أقمار ستارلينك الصناعية في مدار أرضي منخفض".
وأضاف في مقابلة صحفية
: "مثل هذه الاتصالات أكثر صعوبة في اعتراضها. ونحن نشهد الآن عمل ستارلينك في أوكرانيا ويحاول الروس قمع الاتصالات".
ووفقا لسالتزمان، تخطط واشنطن لإطلاق محموعة كبيرة من الأقمار الصناعية إلى مدار قريب من الأرض، يصل عددها إلى ألف مركبة.
"ستارلينك" هي شبكة أقمار صناعية مصممة لتوفير الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق في أي مكان في العالم. ومنذ عام 2018، يتم تنفيذ المشروع من قبل شركة "SpaceX" المملوكة لشركة إيلون ماسك.