https://sputnikarabic.ae/20230823/الجيش-الروسي-يثبت-مواقعه-على-محور-كوبيانسك-ويكبد-نظام-كييف-خسائر-فادحة-1080352380.html
الجيش الروسي يثبت مواقعه على محور كوبيانسك ويكبد نظام كييف خسائر فادحة
الجيش الروسي يثبت مواقعه على محور كوبيانسك ويكبد نظام كييف خسائر فادحة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 170 عسكرياً خلال الساعات الـ24 الأخيرة، على محور كوبيانسك. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T12:50+0000
2023-08-23T12:50+0000
2023-08-23T12:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102855/46/1028554644_0:96:3175:1882_1920x0_80_0_0_10a7e2f61e36751b9cd3f65c29dcf3e2.jpg
وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "تم القضاء على نحو 170 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وتدمير خمس عربات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفع "إم 777" أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر طراز "دي-20".وأشار البيان إلى أن "وحدات الهجوم التابعة لقوات تجمع الغرب الروسية شنت عمليات هجومية وعززت مواقعها على محور كوبيانسك".وأضاف البيان: "نتيجة للعمليات النشطة للقوات الروسية ودعم الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، تم صد أربع هجمات، شنتها مجموعات هجومية تابعة للواء الآلي 67، ولواء الاقتحام 68 مشاة، وألوية الهجوم الجوي 25 و95 الأوكرانية، في مناطق بلدات سينكوفكا ونوفوغوروفكا ونوفوسيلوفسكي بمقاطعة خاركوف".كما صد الجيش الروسي 3 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك؛ وكبدها خسائر في الأرواح بلغت نحو 180 عسكريًا إضافة إلى تدمير معدات حربية.وجاء في البيان: "على محور دونيتسك، صدت وحدات تجمع "الجنوب" بإسناد من طيران الجيش، ونيران المدفعية، 3 هجمات للقوات الأوكرانية في محيط بلدات نيفيلسكويه ومايورسك وكورديوموفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".كما أن خسائر القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك، بلغت نحو 145 عسكرياً، بين قتيل وجريح؛ وذلك خلال الساعات الـ 24 الماضية.وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "خسائر العدو على محور جنوب دونيتسك، بلغت نحو 145 عسكرياً أوكرانياً، بين قتيل وجريح؛ وتدمير دبابة واحدة، وثلاث سيارات، ومدفعا ذاتي الدفع من طراز إم 109 بالادين أمريكي الصنع".كما صدت القوات الروسية هجومين للقوات الأوكرانية، على محور كراسني ليمان وتكبد نظام كييف خسائر في الأرواح بلغت نحو 60 عسكريا أضافة إلى تدمير معدات عسكرية.وأضافت الوزراة في بيانها: "على محور كراسني ليمان، صدت وحدات من تجمع قوات "المركز" الروسية بإسناد من سلاح الجو ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هجومين شنتهما وحدات هجومية من اللواء الميكانيكي الحادي والعشرين واللواء الخامس للحرس الوطني الأوكرانيين، في محيط بلدتي يامبولوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".كما تم القضاء على نحو 20 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير معدات على محور خيرسون، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأضافت الوزارة في البيان: "أدى الاستهداف الناري على محور خيرسون، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ إلى القضاء على نحو 20 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير ثلاث سيارات ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع طراز غفوزديكا".وبينت وزارة الدفاع الروسية، أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير: 462 طائرة عسكرية أوكرانية، 246 مروحية، 5970 طائرة مسيرة، 431 منظومة دفاع جوي، 11457 دبابة ومدرعة قتالية، و1144 راجمة صواريخ، 6011 مدفعا ميدانيا وهاونا، بالإضافة إلى 12390 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230823/الجيش-الروسي-يدمر-رادارا-تتبعيا-وموقعي-قيادة-أوكرانيين--عاجل-1080349772.html
https://sputnikarabic.ae/20230823/القوات-الروسية-تتقدم-على-محور-كوبيانسك-بوتيرة-ثابتة-1080346055.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102855/46/1028554644_12:0:2521:1882_1920x0_80_0_0_95f71ac40a8d7c189ed806ded3343420.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يثبت مواقعه على محور كوبيانسك ويكبد نظام كييف خسائر فادحة
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 170 عسكرياً خلال الساعات الـ24 الأخيرة، على محور كوبيانسك.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "تم القضاء على نحو 170 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وتدمير خمس عربات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفع "إم 777" أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر طراز "دي-20".
وأشار البيان إلى أن "وحدات الهجوم التابعة لقوات تجمع الغرب الروسية شنت عمليات هجومية وعززت مواقعها على محور كوبيانسك".
وأضاف البيان: "نتيجة للعمليات النشطة للقوات الروسية ودعم الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، تم صد أربع هجمات، شنتها مجموعات هجومية تابعة للواء الآلي 67، ولواء الاقتحام 68 مشاة، وألوية الهجوم الجوي 25 و95 الأوكرانية، في مناطق بلدات سينكوفكا ونوفوغوروفكا ونوفوسيلوفسكي بمقاطعة خاركوف".
كما صد الجيش الروسي 3 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك؛ وكبدها خسائر في الأرواح بلغت نحو 180 عسكريًا إضافة إلى تدمير معدات حربية.
وجاء في البيان: "على محور دونيتسك، صدت وحدات تجمع "الجنوب" بإسناد من طيران الجيش، ونيران المدفعية، 3 هجمات للقوات الأوكرانية في محيط بلدات نيفيلسكويه ومايورسك وكورديوموفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".
بلغت خسائر العدو نحو 180 عسكريًا أوكرانيًا، إضافة إلى تدمير ثلاث عربات قتالية مصفحة، وثلاث سيارات؛ ومدفعين ذاتيي الحركة طراز "أكاتسيا" و"غفوزديكا" ومدفعي هاوتزر طراز "دي-20" و"دي-30".
كما أن خسائر القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك، بلغت نحو 145 عسكرياً، بين قتيل وجريح؛ وذلك خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "خسائر العدو على محور جنوب دونيتسك، بلغت نحو 145 عسكرياً أوكرانياً، بين قتيل وجريح؛ وتدمير دبابة واحدة، وثلاث سيارات، ومدفعا ذاتي الدفع من طراز إم 109 بالادين أمريكي الصنع".
كما صدت القوات الروسية هجومين للقوات الأوكرانية، على محور كراسني ليمان وتكبد نظام كييف خسائر في الأرواح بلغت نحو 60 عسكريا أضافة إلى تدمير معدات عسكرية.
وأضافت الوزراة في بيانها: "على محور كراسني ليمان، صدت وحدات من تجمع قوات "المركز" الروسية بإسناد من سلاح الجو ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هجومين شنتهما وحدات هجومية من اللواء الميكانيكي الحادي والعشرين واللواء الخامس للحرس الوطني الأوكرانيين، في محيط بلدتي يامبولوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
بلغت خسائر العدو نحو 60 عسكريا أوكرانيًا إضافة إلى تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنتين صغيرتين بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي-30" على هذا المحور.
كما تم القضاء على نحو 20 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير معدات على محور خيرسون، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت الوزارة في البيان: "أدى الاستهداف الناري على محور خيرسون، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ إلى القضاء على نحو 20 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير ثلاث سيارات ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع طراز غفوزديكا".
وبينت وزارة الدفاع الروسية، أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير: 462 طائرة عسكرية أوكرانية، 246 مروحية، 5970 طائرة مسيرة، 431 منظومة دفاع جوي، 11457 دبابة ومدرعة قتالية،
و1144 راجمة صواريخ، 6011 مدفعا ميدانيا وهاونا، بالإضافة إلى 12390 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.