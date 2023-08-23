https://sputnikarabic.ae/20230823/الجيش-الروسي-يدمر-رادارا-تتبعيا-وموقعي-قيادة-أوكرانيين--عاجل-1080349772.html
الجيش الروسي يدمر رادارا تتبعيا وموقعي قيادة أوكرانيين
الجيش الروسي يدمر رادارا تتبعيا وموقعي قيادة أوكرانيين
أعلن الجيش الروسي عن تصديه لثلاث هجمات للعدو على محور دونيتسك، حيث كبد قوات كييف خسائر وصلت لـ 180 جنديا أوكرانيا. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T11:23+0000
2023-08-23T11:23+0000
2023-08-23T11:41+0000
روسيا
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103028/53/1030285391_0:0:3402:1915_1920x0_80_0_0_73874a298eb341faa124516a1cce3c5d.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء: "على محور دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، وبتغطية من الغارات الجوية ونيران المدفعية، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفيلسكوي ومايورسك وكورديوموفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية "تدمير محطة رادار الأوكرانية لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي-18" بالقرب من مدينة زابوروجيه، كما أصابت موقعين لقيادة العدو في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما دمرت القوات العملياتية التكتيكية والطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية نقاط تجمع القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 143 منطقة.واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخ "هيمارس"، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 18 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق شيبيلوفكا، بريفولي، ماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيريستوفو، كورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيستوبولي، ليوبيموفكا، ميرني وإنجينيرنوي في مقاطعة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230823/لانتسيت-روسية-تدمر-غفوزديكا-أوكرانيا-فيديو--1080342882.html
https://sputnikarabic.ae/20230823/الدبابات-الروسية-تدمر-معاقل-القوات-الأوكرانية--فيديو-1080347113.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103028/53/1030285391_467:0:3198:2048_1920x0_80_0_0_4f31644e2dcf54032fe1e4d6bef1443a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يدمر رادارا تتبعيا وموقعي قيادة أوكرانيين
11:23 GMT 23.08.2023 (تم التحديث: 11:41 GMT 23.08.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الروسي عن تصديه لثلاث هجمات للعدو على محور دونيتسك، حيث كبد قوات كييف خسائر وصلت لـ 180 جنديا أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء: "على محور دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، وبتغطية من الغارات الجوية ونيران المدفعية، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفيلسكوي ومايورسك وكورديوموفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت 180 جنديًا أوكرانيًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات ومدفع أكاتسيا وآخر من طراز غفوزديكا، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "دي-20" و"دي-30".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية "تدمير محطة رادار الأوكرانية لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي-18" بالقرب من مدينة زابوروجيه، كما أصابت موقعين لقيادة العدو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
تم تدمير محطة رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي-18" بالقرب من مدينة زابوروجيه، وفي منطقتي سيريبريانكا ودرونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب موقعي قيادة اللوائين 67 و81 الميكانيكيين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
كما دمرت القوات العملياتية
التكتيكية والطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية نقاط تجمع القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 143 منطقة.
واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخ "هيمارس"، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 18 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق شيبيلوفكا، بريفولي، ماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيريستوفو، كورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيستوبولي، ليوبيموفكا، ميرني وإنجينيرنوي في مقاطعة زابوروجيه.