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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230823/الجيش-الروسي-يدمر-8-معاقل-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1080340869.html
الجيش الروسي يدمر 8 معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية
الجيش الروسي يدمر 8 معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية
أفاد رئيس المركز الصحفي لوحدات تجمع "فوستوك" التابعة للقوات الروسية، أوليغ تشيخوف، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي دمر ثمانية معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T06:35+0000
2023-08-23T06:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال أوليغ تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "تمكنت الوحدات المتقدمة بدعم من المدفعية والطيران من تدمير قوات العدو في منطقة أوروجايني، وتدمير ثلاث نقاط انتشار مؤقتة للمسلحين، وتم منع إجلاء وسحب المعدات المتضررة للقوات الأوكرانية".وأضاف: "دمرت مدفعية المجموعة معقل القوات المسلحة الأوكرانية شمال شرق نيكولسكي وشاحنات صغيرة محملة بالقوى البشرية في مناطق مزرعة أوكتيابر وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع تشيخوف: "في محيط ستارومايورسكي في جمهورية دونيتسك، تم تدمير مستودع ذخيرة وأربعة معاقل للمسلحين وأماكن تمركز القوى البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية".ولفت إلى أنه "تم إحباط محاولة لتناوب وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوي داروفكا بنيران المدفعية. وتم تدمير مركبة قتالية مدرعة في منطقة نوفوي ميخالوفكا".وأضاف تشيخوف: "دمر مقاتلو مجموعة "فوستوك" مدفع هاوتزر أمريكيا من طراز "إم777" بالقرب من روفنوبول، ومدفع هاوتزر بريطانيا من طراز "إف أتش 70" جنوب تيميروفكا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز "أم 113" بالقرب من مزرعة أوكتيابر".وأشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرتين أوكرانيتين.
https://sputnikarabic.ae/20230822/مسيرات-روسية-تدمر-شاحنات-أوكرانية-محملة-بالجنود-والذخيرة-على-خط-المواجهة-فيديو--1080323778.html
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روسيا

الجيش الروسي يدمر 8 معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية

06:35 GMT 23.08.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© Sputnik
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أفاد رئيس المركز الصحفي لوحدات تجمع "فوستوك" التابعة للقوات الروسية، أوليغ تشيخوف، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي دمر ثمانية معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال أوليغ تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "تمكنت الوحدات المتقدمة بدعم من المدفعية والطيران من تدمير قوات العدو في منطقة أوروجايني، وتدمير ثلاث نقاط انتشار مؤقتة للمسلحين، وتم منع إجلاء وسحب المعدات المتضررة للقوات الأوكرانية".
وأضاف: "دمرت مدفعية المجموعة معقل القوات المسلحة الأوكرانية شمال شرق نيكولسكي وشاحنات صغيرة محملة بالقوى البشرية في مناطق مزرعة أوكتيابر وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع تشيخوف: "في محيط ستارومايورسكي في جمهورية دونيتسك، تم تدمير مستودع ذخيرة وأربعة معاقل للمسلحين وأماكن تمركز القوى البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية".
ولفت إلى أنه "تم إحباط محاولة لتناوب وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوي داروفكا بنيران المدفعية. وتم تدمير مركبة قتالية مدرعة في منطقة نوفوي ميخالوفكا".
طائرة استطلاع أورلان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
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مسيرات روسية تدمر شاحنات أوكرانية محملة بالجنود والذخيرة على خط المواجهة... فيديو
أمس, 13:15 GMT
وأضاف تشيخوف: "دمر مقاتلو مجموعة "فوستوك" مدفع هاوتزر أمريكيا من طراز "إم777" بالقرب من روفنوبول، ومدفع هاوتزر بريطانيا من طراز "إف أتش 70" جنوب تيميروفكا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز "أم 113" بالقرب من مزرعة أوكتيابر".
وأشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرتين أوكرانيتين.
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Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
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