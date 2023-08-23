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بوتين من قمة "بريكس": نقف مع فكرة عالم متعدد الأقطاب
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230823/الدبابات-الروسية-تدمر-معاقل-القوات-الأوكرانية--فيديو-1080347113.html
الدبابات الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية ... فيديو
الدبابات الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية ... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات من العمل القتالي لأطقم الدبابات من طراز "T-90M" (بروريف) في اتجاه سيفيرسك. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T10:00+0000
2023-08-23T10:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع: "في هذا الاتجاه، تدور العمليات العسكرية المكثفة التي لا ترجع فقط إلى شدة المواجهة اليومية للنيران، لكن بسبب صعوبة التضاريس، حيث يمتد خط التماس بين تلتين".وأضافت: "توجد على الجانب الآخر من التل معاقل محصنة للقوات الأوكرانية. ويحاول طاقم المركبة الروسية الاقتراب قدر الإمكان من المعاقل المحصنة".ووفقا لوزارة الدفاع: "قام المسلحون بمحاولة لمهاجمة قواتنا. تم صد هجومهم بنيران الدبابات وانسحب العدو بخسائر فادحة، تاركين قتلى وجرحى ومعدات مدمرة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230823/القوات-الروسية-تتقدم-على-محور-كوبيانسك-بوتيرة-ثابتة-1080346055.html
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روسيا
روسيا

الدبابات الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية ... فيديو

10:00 GMT 23.08.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© Sputnik
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات من العمل القتالي لأطقم الدبابات من طراز "T-90M" (بروريف) في اتجاه سيفيرسك.
وقالت الدفاع: "في هذا الاتجاه، تدور العمليات العسكرية المكثفة التي لا ترجع فقط إلى شدة المواجهة اليومية للنيران، لكن بسبب صعوبة التضاريس، حيث يمتد خط التماس بين تلتين".
وأضافت: "توجد على الجانب الآخر من التل معاقل محصنة للقوات الأوكرانية. ويحاول طاقم المركبة الروسية الاقتراب قدر الإمكان من المعاقل المحصنة".
ووفقا لوزارة الدفاع: "قام المسلحون بمحاولة لمهاجمة قواتنا. تم صد هجومهم بنيران الدبابات وانسحب العدو بخسائر فادحة، تاركين قتلى وجرحى ومعدات مدمرة".
المدفعية الروسية في اتجاه خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تتقدم على محور كوبيانسك بوتيرة ثابتة
09:43 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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