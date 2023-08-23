https://sputnikarabic.ae/20230823/الدعم-السريع-تعلن-مقتل-المئات-من-الجيش-السوداني-بينهم-18-ضابطا-في-الخرطوم-1080342427.html
الدعم السريع تعلن مقتل المئات من الجيش السوداني بينهم 18 ضابطا في الخرطوم
الدعم السريع تعلن مقتل المئات من الجيش السوداني بينهم 18 ضابطا في الخرطوم
أعلنت قوات الدعم السريع، تحقيق "انتصار جديد" على ما وصفهم بـ"قوات الانقلابيين وكتائب النظام البائد بقيادة المدرعات الشجرة في العاصمة الخرطوم". 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T07:40+0000
2023-08-23T07:40+0000
2023-08-23T07:52+0000
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وقالت الدعم السريع، في بيان لها، إن قواتها "كبدت الفلول خسائر باهظة في الأرواح بمقتل المئات من عناصر الانقلابيين وما يسمى بكتيبة البراء الكيزانية بينهم 18 من كبار الضباط، ووقوع العشرات منهم في الأسر".وأعلن البيان تمكن قوات الدعم السريع من "السيطرة على مجمل معسكر سلاح المدرعات عدا جيوب صغيرة جاري التعامل معها"، مؤكدا "الاستيلاء على 101 دبابة و90 مدرعة و21 عربة قتالية، وكميات من الأسلحة والذخائر".وكان الجيش السوداني، أعلن أمس الثلاثاء، سيطرته الكاملة على سلاح المدرعات في الخرطوم، بعد صد هجوم من قوات الدعم السريع وتلقيها خسائر كبيرة.ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، يشهد السودان اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من البلاد، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الدعم السريع تعلن مقتل المئات من الجيش السوداني بينهم 18 ضابطا في الخرطوم
07:40 GMT 23.08.2023 (تم التحديث: 07:52 GMT 23.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت قوات الدعم السريع، تحقيق "انتصار جديد" على ما وصفهم بـ"قوات الانقلابيين وكتائب النظام البائد بقيادة المدرعات الشجرة في العاصمة الخرطوم".
وقالت الدعم السريع، في بيان لها، إن قواتها "كبدت الفلول خسائر باهظة في الأرواح بمقتل المئات من عناصر الانقلابيين وما يسمى بكتيبة البراء الكيزانية بينهم 18 من كبار الضباط، ووقوع العشرات منهم في الأسر".
وأعلن البيان تمكن قوات الدعم السريع من "السيطرة على مجمل معسكر سلاح المدرعات عدا جيوب صغيرة جاري التعامل معها"، مؤكدا "الاستيلاء على 101 دبابة و90 مدرعة و21 عربة قتالية، وكميات من الأسلحة والذخائر".
وكان الجيش السوداني، أعلن أمس الثلاثاء، سيطرته الكاملة على سلاح المدرعات
في الخرطوم، بعد صد هجوم من قوات الدعم السريع وتلقيها خسائر كبيرة.
ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، يشهد السودان اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من البلاد، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.