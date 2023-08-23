https://sputnikarabic.ae/20230823/السوداني-العراق-لن-يسمح-باستخدام-أراضيه-منطلقا-للاعتداء-على-دول-الجوار-1080351190.html

السوداني: العراق لن يسمح باستخدام أراضيه منطلقا للاعتداء على دول الجوار

السوداني: العراق لن يسمح باستخدام أراضيه منطلقا للاعتداء على دول الجوار

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن "الأمن والاستقرار أولوية للحكومة العراقية". 23.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-23T12:22+0000

2023-08-23T12:22+0000

2023-08-23T12:22+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار تركيا اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077234312_0:0:2733:1538_1920x0_80_0_0_b759501c95d904482c1c2ee3c36a7a90.jpg

وقال السوداني، خلال لقائه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له في بغداد، إن بلاده "لن تسمح لأي جهة أو تنظيم، تحت أي مسمى، أن يعبث بالأمن أو استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأكد أن التوجه نحو تفعيل المزيد من التعاون في إطار اللجان الأمنية المشتركة مع تركيا واعتماد الحوار، بعيدا عن التصرف أحادي الجانب، لافتا إلى "ضرورة التنسيق بين العراق وتركيا، في مختلف القضايا الإقليمية، لتبني مواقف مشتركة تخدم مصالح الشعبين الصديقين".من جانبه، ثمن الوزير التركي جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب والسعي لتحسين البنى التحتية، مبديا رغبة تركيا واستعدادها لدعم العراق، في مختلف المجالات.وأعلن هاكان فيدان، أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة مشتركة دائمة مع الجانب العراقي بشأن المياه، كما دعا دول المنطقة لدعم مشروع طريق التنمية لربط دول الخليج وآسيا مع أوروبا عبر العراق.وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، على هامش زيارته بغداد: "توصلنا لتشكيل لجنة مشتركة دائمة مع الجانب العراقي بشأن المياه"، داعيا جميع دول المنطقة لدعم مشروع طريق التنمية الذي من شأنه تحويل العراق إلى مركز نقل.وناشدت بغداد أنقرة، في شهر مارس/ آذار الماضي، وضع أسس ثابتة تضمن حصة العراق من الجانب التركي لنهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى تفعيل مذكرة التفاهم التي تمت المصادقة عليها عام 2021.ويهدد نقص كميات المياه نسبة كبيرة من المواطنين الذين يعملون في الأراضي الزراعية، علاوة على إمدادات المياه لباقي القطاعات، وتزايدت الدعوات لجلسات النقاش والتفاوض بين الأطراف المشتركة في تلك الأزمة، والمتمثلة في تركيا وإيران وسوريا والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20230822/وزير-الخارجية-العراقي-لنظيره-التركي-الجفاف-يهدد-الزراعة-والاقتصاد-في-بلادنا-1080336068.html

https://sputnikarabic.ae/20230810/تركيا-تستهدف-حزب-العمال-الكردستاني-بعد-مقتل-2-من-جنودها-شمالي-العراق-----------1079930363.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي