https://sputnikarabic.ae/20230823/القوات-الروسية-تتقدم-على-محور-كوبيانسك-بوتيرة-ثابتة-1080346055.html

القوات الروسية تتقدم على محور كوبيانسك بوتيرة ثابتة

القوات الروسية تتقدم على محور كوبيانسك بوتيرة ثابتة

أكد يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيستك الشعبية، اليوم الأربعاء، أن تقدم القوات الروسية في اتجاه كوبيانسك يسير بوتيرة جيدة. 23.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-23T09:43+0000

2023-08-23T09:43+0000

2023-08-23T09:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقال يان غاغين في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "هناك مناطق حادة على طول الجبهة، مثل اتجاه كوبيانسك، قواتنا تتقدم الآن بوتيرة جيدة هناك".وأضاف: "في اتجاه أرتيوموفسك، لا تزال بلدة كليششيفكا تحت سيطرة القوات الروسية، وتدور معارك خطيرة هناك".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230823/المدفعية-الروسية-تطلق-وابلا-من-القذائف-على-مجموعة-أوكرانية-حاولت-عبور-الحدود-في-بريانسك-1080343080.html

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روسيا, رصد عسكري