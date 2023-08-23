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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230823/القوات-الروسية-تتقدم-على-محور-كوبيانسك-بوتيرة-ثابتة-1080346055.html
القوات الروسية تتقدم على محور كوبيانسك بوتيرة ثابتة
القوات الروسية تتقدم على محور كوبيانسك بوتيرة ثابتة
أكد يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيستك الشعبية، اليوم الأربعاء، أن تقدم القوات الروسية في اتجاه كوبيانسك يسير بوتيرة جيدة. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T09:43+0000
2023-08-23T09:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال يان غاغين في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "هناك مناطق حادة على طول الجبهة، مثل اتجاه كوبيانسك، قواتنا تتقدم الآن بوتيرة جيدة هناك".وأضاف: "في اتجاه أرتيوموفسك، لا تزال بلدة كليششيفكا تحت سيطرة القوات الروسية، وتدور معارك خطيرة هناك".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230823/المدفعية-الروسية-تطلق-وابلا-من-القذائف-على-مجموعة-أوكرانية-حاولت-عبور-الحدود-في-بريانسك-1080343080.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تتقدم على محور كوبيانسك بوتيرة ثابتة

09:43 GMT 23.08.2023
© Sputnik . Евгений Биятов / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في اتجاه خيرسون
المدفعية الروسية في اتجاه خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© Sputnik . Евгений Биятов
/
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أكد يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيستك الشعبية، اليوم الأربعاء، أن تقدم القوات الروسية في اتجاه كوبيانسك يسير بوتيرة جيدة.
وقال يان غاغين في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "هناك مناطق حادة على طول الجبهة، مثل اتجاه كوبيانسك، قواتنا تتقدم الآن بوتيرة جيدة هناك".
وأضاف: "في اتجاه أرتيوموفسك، لا تزال بلدة كليششيفكا تحت سيطرة القوات الروسية، وتدور معارك خطيرة هناك".
دبابةT-90M الروسية في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تطلق وابلا من القذائف على مجموعة أوكرانية حاولت عبور الحدود في بريانسك
08:23 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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