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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230823/المدفعية-الروسية-تطلق-وابلا-من-القذائف-على-مجموعة-أوكرانية-حاولت-عبور-الحدود-في-بريانسك-1080343080.html
المدفعية الروسية تطلق وابلا من القذائف على مجموعة أوكرانية حاولت عبور الحدود في بريانسك
المدفعية الروسية تطلق وابلا من القذائف على مجموعة أوكرانية حاولت عبور الحدود في بريانسك
صرح مكتب الأمن الفيدرالي الروسي، بأن القوات العسكرية والأمنية وجهت قصفا مدفعيا مكثفا على الجنود الأوكرانيين الذين حاولوا أمس عبور الحدود في مقاطعة بريانسك. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T08:23+0000
2023-08-23T08:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال حاكم المقاطعة ألكسندر بوغوماز إن الوحدات الروسية صدت هجوم المخربين الأوكرانيين في منطقة كليموفسكي وبعد ذلك اتخذت الإجراءات لضمان سلامة المدنيين.يوم أمس الثلاثاء، في منطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك، اكتشف حرس الحدود الروسي في الوقت المناسب مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية ومنع محاولة لاختراق الأراضي الروسية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذ الجيش الروسي بالتعاون مع الحرس الروسي ضربة مدفعية واسعة النطاق على التشكيل المسلح للعدو".وتقوم القوات الأوكرانية بالقصف وبهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230822/عمدة-موسكو-إسقاط-طائرتين-مسيرتين-هجوميتين-فوق-العاصمة-الروسية-1080306800.html
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روسيا

المدفعية الروسية تطلق وابلا من القذائف على مجموعة أوكرانية حاولت عبور الحدود في بريانسك

08:23 GMT 23.08.2023
© Sputnik . Алексей Майшев / الانتقال إلى بنك الصوردبابةT-90M الروسية في العملية العسكرية الخاصة
دبابةT-90M الروسية في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© Sputnik . Алексей Майшев
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صرح مكتب الأمن الفيدرالي الروسي، بأن القوات العسكرية والأمنية وجهت قصفا مدفعيا مكثفا على الجنود الأوكرانيين الذين حاولوا أمس عبور الحدود في مقاطعة بريانسك.
وقال حاكم المقاطعة ألكسندر بوغوماز إن الوحدات الروسية صدت هجوم المخربين الأوكرانيين في منطقة كليموفسكي وبعد ذلك اتخذت الإجراءات لضمان سلامة المدنيين.
يوم أمس الثلاثاء، في منطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك، اكتشف حرس الحدود الروسي في الوقت المناسب مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية ومنع محاولة لاختراق الأراضي الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذ الجيش الروسي بالتعاون مع الحرس الروسي ضربة مدفعية واسعة النطاق على التشكيل المسلح للعدو".
إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في حي بروسبيكت كومسومولسكي، وإحباط ههجوم على العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
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أمس, 00:39 GMT
وتقوم القوات الأوكرانية بالقصف وبهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
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