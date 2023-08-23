https://sputnikarabic.ae/20230823/المدفعية-الروسية-تطلق-وابلا-من-القذائف-على-مجموعة-أوكرانية-حاولت-عبور-الحدود-في-بريانسك-1080343080.html
المدفعية الروسية تطلق وابلا من القذائف على مجموعة أوكرانية حاولت عبور الحدود في بريانسك
المدفعية الروسية تطلق وابلا من القذائف على مجموعة أوكرانية حاولت عبور الحدود في بريانسك
صرح مكتب الأمن الفيدرالي الروسي، بأن القوات العسكرية والأمنية وجهت قصفا مدفعيا مكثفا على الجنود الأوكرانيين الذين حاولوا أمس عبور الحدود في مقاطعة بريانسك. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T08:23+0000
2023-08-23T08:23+0000
2023-08-23T08:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/04/1076655743_0:233:3074:1962_1920x0_80_0_0_43dcfb78dce1492cca8cb3f696944c6e.jpg
وقال حاكم المقاطعة ألكسندر بوغوماز إن الوحدات الروسية صدت هجوم المخربين الأوكرانيين في منطقة كليموفسكي وبعد ذلك اتخذت الإجراءات لضمان سلامة المدنيين.يوم أمس الثلاثاء، في منطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك، اكتشف حرس الحدود الروسي في الوقت المناسب مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية ومنع محاولة لاختراق الأراضي الروسية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذ الجيش الروسي بالتعاون مع الحرس الروسي ضربة مدفعية واسعة النطاق على التشكيل المسلح للعدو".وتقوم القوات الأوكرانية بالقصف وبهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230822/عمدة-موسكو-إسقاط-طائرتين-مسيرتين-هجوميتين-فوق-العاصمة-الروسية-1080306800.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/04/1076655743_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_fd44efba05b63a753c355a5f76324eb7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
المدفعية الروسية تطلق وابلا من القذائف على مجموعة أوكرانية حاولت عبور الحدود في بريانسك
تابعنا عبر
صرح مكتب الأمن الفيدرالي الروسي، بأن القوات العسكرية والأمنية وجهت قصفا مدفعيا مكثفا على الجنود الأوكرانيين الذين حاولوا أمس عبور الحدود في مقاطعة بريانسك.
وقال حاكم المقاطعة ألكسندر بوغوماز إن الوحدات الروسية صدت هجوم المخربين الأوكرانيين في منطقة كليموفسكي وبعد ذلك اتخذت الإجراءات لضمان سلامة المدنيين.
يوم أمس الثلاثاء، في منطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك، اكتشف حرس الحدود الروسي في الوقت المناسب مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية ومنع محاولة لاختراق الأراضي الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذ الجيش الروسي بالتعاون مع الحرس الروسي ضربة مدفعية واسعة النطاق على التشكيل المسلح للعدو".
وتقوم القوات الأوكرانية بالقصف وبهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا
في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.