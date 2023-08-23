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https://sputnikarabic.ae/20230823/الهند-ارتفاع-حصيلة-قتلى-انهيار-جسر-للسكك-الحديدية-إلى-26-عاملا-1080357376.html
الهند.. ارتفاع حصيلة قتلى انهيار جسر للسكك الحديدية إلى 26 عاملا
الهند.. ارتفاع حصيلة قتلى انهيار جسر للسكك الحديدية إلى 26 عاملا
ارتفعت حصيلة قتلى انهيار جسر للسكك الحديدية وهو قيد الإنشاء في شمال شرق الهند، اليوم الأربعاء، إلى 26 عاملا. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T14:15+0000
2023-08-23T14:15+0000
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وانهار الجسر الذي كان يعمل فيه الضحايا بولاية ميزورام، والذي كان قيد الإنشاء منذ أكثر من عامين.وذكرت وسائل الإعلام الهندية أن هناك مخاوف من وجود عدد من العمال الآخرين محاصرين تحت الحطام. وقال سابياساتشي دي، المتحدث باسم السكك الحديدية، إن ولاية ميزورام تولت عملية الإنقاذ.وأضاف: "معظم عواصم الولايات الشمالية الشرقية غير متصلة بالسكك الحديدية، لذلك كان هذا الجسر جزءًا من مشروع الربط هذا"، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الانهيار.وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن عمليات الإنقاذ جارية. وأضاف أنه "تألم" من الحادث وقدم "تعازيه لأولئك الذين فقدوا أحباءهم"، حسبما ذكر مكتبه.وقالت الشرطة إنه كان هناك نحو 40 عاملا في الموقع عندما وقع الحادث، وفق صحيفة "تايمز أوف إنديا".وأفادت الحكومة بالفعل أنها ستدفع نحو 2400 دولار لأقرباء كل قتيل.وتقع ميزورام على حدود الهند مع ميانمار، في أقصى شرق الهند. ويقع الجسر بالقرب من بلدة سايرانج التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن عاصمة الولاية أيزوال ويربط المدينة ببقية أنحاء الهند.وكانت هناك مخاوف منذ فترة طويلة بشأن البنية التحتية لوسائل النقل في الهند، بعد الكوارث الكبرى التي أصابت الجسور والطرق السريعة في البلاد.وانهار جسر يعود إلى الحقبة الاستعمارية في موربي بولاية جوجارات الغربية في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، مما أسفر عن مقتل 132 شخصا على الأقل.وفي يونيو/حزيران انهار جسر معلق في ولاية بيهار، أفقر ولايات الهند، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.
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أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الهند.. ارتفاع حصيلة قتلى انهيار جسر للسكك الحديدية إلى 26 عاملا

14:15 GMT 23.08.2023
© AP Photo / Ajit Solankiانهيار جسر معلق يعود إلى الحقبة الاستعمارية في ولاية غوجارات غرب الهند
انهيار جسر معلق يعود إلى الحقبة الاستعمارية في ولاية غوجارات غرب الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Ajit Solanki
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ارتفعت حصيلة قتلى انهيار جسر للسكك الحديدية وهو قيد الإنشاء في شمال شرق الهند، اليوم الأربعاء، إلى 26 عاملا.
وانهار الجسر الذي كان يعمل فيه الضحايا بولاية ميزورام، والذي كان قيد الإنشاء منذ أكثر من عامين.
وذكرت وسائل الإعلام الهندية أن هناك مخاوف من وجود عدد من العمال الآخرين محاصرين تحت الحطام. وقال سابياساتشي دي، المتحدث باسم السكك الحديدية، إن ولاية ميزورام تولت عملية الإنقاذ.
وأضاف: "معظم عواصم الولايات الشمالية الشرقية غير متصلة بالسكك الحديدية، لذلك كان هذا الجسر جزءًا من مشروع الربط هذا"، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الانهيار.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن عمليات الإنقاذ جارية. وأضاف أنه "تألم" من الحادث وقدم "تعازيه لأولئك الذين فقدوا أحباءهم"، حسبما ذكر مكتبه.
وقالت الشرطة إنه كان هناك نحو 40 عاملا في الموقع عندما وقع الحادث، وفق صحيفة "تايمز أوف إنديا".
وأفادت الحكومة بالفعل أنها ستدفع نحو 2400 دولار لأقرباء كل قتيل.
انهيار جسر معلق يعود إلى الحقبة الاستعمارية في ولاية غوجارات غرب الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
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وتقع ميزورام على حدود الهند مع ميانمار، في أقصى شرق الهند. ويقع الجسر بالقرب من بلدة سايرانج التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن عاصمة الولاية أيزوال ويربط المدينة ببقية أنحاء الهند.
وكانت هناك مخاوف منذ فترة طويلة بشأن البنية التحتية لوسائل النقل في الهند، بعد الكوارث الكبرى التي أصابت الجسور والطرق السريعة في البلاد.
وانهار جسر يعود إلى الحقبة الاستعمارية في موربي بولاية جوجارات الغربية في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، مما أسفر عن مقتل 132 شخصا على الأقل.
وفي يونيو/حزيران انهار جسر معلق في ولاية بيهار، أفقر ولايات الهند، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.
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