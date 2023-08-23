https://sputnikarabic.ae/20230823/بعد-طعن-شرطي-من-قبل-متظاهر-في-تل-أبيب-نتنياهو-ما-حدث-خط-أحمر-1080366971.html

بعد طعن شرطي من قبل متظاهر في تل أبيب.. نتنياهو: ما حدث خط أحمر

بعد طعن شرطي من قبل متظاهر في تل أبيب.. نتنياهو: ما حدث خط أحمر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، إن طعن شرطي على يد متظاهر في تل أبيب وسط البلاد أمر لا يمكن قبوله و"تجاوز للخط الأحمر". 23.08.2023, سبوتنيك عربي

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بنيامين نتنياهو

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وقال نتنياهو على حسابه بمنصة "إكس": "التظاهر حق مقدس في دولة ديمقراطية، لكننا لن نقبل أي نوع من العنف".وتابع: "طعن شرطي هو تجاوز للخط الأحمر. أبعث بأطيب تمنياتي بالشفاء العاجل، وأدعو جميع مواطني إسرائيل إلى احترام القانون وأفراد قوات الأمن". وفي وقت سابق من مساء الأربعاء تظاهر مئات الإسرائيليين وسط تل أبيب احتجاجا على عدم "بطء الإجراءات" بحق سيدة تبلغ من العمر 80 عاما، قتلت دهسا قبل 3 أشهر طفلا عمره 4 سنوات قبل أن تلوذ بالفرار، وفق موقع "والا" الإسرائيلي.وخلال التظاهرة وقعت مواجهات بين الشرطة والمحتجين، وطعن متظاهر إسرائيلي أحد عناصر الشرطة، وأصابه في كتفه بجروح وُصفت بالمتوسطة، قبل أن يلوذ بالفرار.وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "استكمالا لمخالفات النظام في الساعة الأخيرة، بدأ مثيرو الشغب برشق رجال الشرطة بالحجارة وإلقاء الألعاب النارية".وتابعت "بالإضافة إلى الشرطي الذي أصيب بجروح متوسطة، أصيب عدد آخر من رجال الشرطة، بينهم شرطي كسر إصبعه نتيجة حجر أصابه وشرطي آخر أصيب في رأسه بجسم ألقي عليه من قبل مخالفين للقانون".

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