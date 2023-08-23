بعد طعن شرطي من قبل متظاهر في تل أبيب.. نتنياهو: ما حدث خط أحمر
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
© AP Photo / Oren Ziv
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، إن طعن شرطي على يد متظاهر في تل أبيب وسط البلاد أمر لا يمكن قبوله و"تجاوز للخط الأحمر".
وقال نتنياهو على حسابه بمنصة "إكس": "التظاهر حق مقدس في دولة ديمقراطية، لكننا لن نقبل أي نوع من العنف".
وتابع: "طعن شرطي هو تجاوز للخط الأحمر. أبعث بأطيب تمنياتي بالشفاء العاجل، وأدعو جميع مواطني إسرائيل إلى احترام القانون وأفراد قوات الأمن".
הפגנות הן זכות מקודשת במדינה דמוקרטית אבל לא נקבל ולא נעביר לסדר היום כל סוג של אלימות.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 23, 2023
דקירה של שוטר היא חציית קו אדום. אני שולח איחולי החלמה מהירה.
אני קורא לכל אזרחי ישראל לכבד את החוק ואת אנשי כוחות הביטחון.
وفي وقت سابق من مساء الأربعاء تظاهر مئات الإسرائيليين وسط تل أبيب احتجاجا على عدم "بطء الإجراءات" بحق سيدة تبلغ من العمر 80 عاما، قتلت دهسا قبل 3 أشهر طفلا عمره 4 سنوات قبل أن تلوذ بالفرار، وفق موقع "والا" الإسرائيلي.
ארבעה שוטרים פצועים בהפגנה: כוחות משטרה החלו לבצע מעצרים ולהשתמש באמצעי רימוני הלם והפעלת מכתזית לפיזור מפירי הסדר מהצירים. המפגינים מגיבים בכוח, והשלכת חפצים. עשרה מפגינים נעצרו— כאן חדשות (@kann_news) August 23, 2023
(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/9gYqkOzP2e
وخلال التظاهرة وقعت مواجهات بين الشرطة والمحتجين، وطعن متظاهر إسرائيلي أحد عناصر الشرطة، وأصابه في كتفه بجروح وُصفت بالمتوسطة، قبل أن يلوذ بالفرار.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "استكمالا لمخالفات النظام في الساعة الأخيرة، بدأ مثيرو الشغب برشق رجال الشرطة بالحجارة وإلقاء الألعاب النارية".
وتابعت "بالإضافة إلى الشرطي الذي أصيب بجروح متوسطة، أصيب عدد آخر من رجال الشرطة، بينهم شرطي كسر إصبعه نتيجة حجر أصابه وشرطي آخر أصيب في رأسه بجسم ألقي عليه من قبل مخالفين للقانون".