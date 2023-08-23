https://sputnikarabic.ae/20230823/بلينكن-يبحث-مع-نظيره-المصري-الوضع-في-ليبيا-والسودان-والنيجر--1080337585.html
بلينكن يبحث مع نظيره المصري الوضع في ليبيا والسودان والنيجر
بلينكن يبحث مع نظيره المصري الوضع في ليبيا والسودان والنيجر
بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره المصري سامح شكري، الثلاثاء، الوضع في ليبيا والنيجر والسودان. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T00:01+0000
2023-08-23T00:01+0000
2023-08-23T00:01+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ليبيا اليوم
النيجر
أخبار النيجر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/01/1065866857_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_c7623e9dc22d977a86771c5a512d8364.jpg
واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن مع شكري، وفق بيان للخارجية الأمريكية.ووفق البيان: "ناقش الوزير بلينكن ووزير الخارجية شكري الجهود الجارية لمعالجة الصراع بالسودان وضرورة إيجاد حل دبلوماسي بالنيجر".بالإضافة إلى ذلك، تطرق بلينكن وشكري خلال المحادثة الهاتفية أيضًا إلى "التطورات الأخيرة في ليبيا ودعم الأمم المتحدة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة".
https://sputnikarabic.ae/20211108/بلينكن-الولايات-المتحدة-ومصر-تتشاركان-المصلحة-في-عودة-العملية-الديمقراطية-بالسودان-1050656437.html
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
النيجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/01/1065866857_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9d03b3963d87637902dfd133178c1634.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ليبيا اليوم, النيجر, أخبار النيجر
مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ليبيا اليوم, النيجر, أخبار النيجر
بلينكن يبحث مع نظيره المصري الوضع في ليبيا والسودان والنيجر
تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره المصري سامح شكري، الثلاثاء، الوضع في ليبيا والنيجر والسودان.
واشنطن - سبوتنيك
. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن مع شكري، وفق بيان للخارجية الأمريكية.
ووفق البيان: "ناقش الوزير بلينكن ووزير الخارجية شكري الجهود الجارية لمعالجة الصراع بالسودان وضرورة إيجاد حل دبلوماسي بالنيجر".
بالإضافة إلى ذلك، تطرق بلينكن وشكري خلال المحادثة الهاتفية أيضًا إلى "التطورات الأخيرة في ليبيا ودعم الأمم المتحدة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة".