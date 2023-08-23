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بلينكن يبحث مع نظيره المصري الوضع في ليبيا والسودان والنيجر
بلينكن يبحث مع نظيره المصري الوضع في ليبيا والسودان والنيجر
بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره المصري سامح شكري، الثلاثاء، الوضع في ليبيا والنيجر والسودان. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
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واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن مع شكري، وفق بيان للخارجية الأمريكية.ووفق البيان: "ناقش الوزير بلينكن ووزير الخارجية شكري الجهود الجارية لمعالجة الصراع بالسودان وضرورة إيجاد حل دبلوماسي بالنيجر".بالإضافة إلى ذلك، تطرق بلينكن وشكري خلال المحادثة الهاتفية أيضًا إلى "التطورات الأخيرة في ليبيا ودعم الأمم المتحدة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة".
https://sputnikarabic.ae/20211108/بلينكن-الولايات-المتحدة-ومصر-تتشاركان-المصلحة-في-عودة-العملية-الديمقراطية-بالسودان-1050656437.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ليبيا اليوم, النيجر, أخبار النيجر

بلينكن يبحث مع نظيره المصري الوضع في ليبيا والسودان والنيجر

00:01 GMT 23.08.2023
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره المصري سامح شكري، الثلاثاء، الوضع في ليبيا والنيجر والسودان.
واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن مع شكري، وفق بيان للخارجية الأمريكية.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2021
بلينكن: الولايات المتحدة ومصر تتشاركان المصلحة بشأن عودة العملية الديمقراطية في السودان
8 نوفمبر 2021, 16:27 GMT
ووفق البيان: "ناقش الوزير بلينكن ووزير الخارجية شكري الجهود الجارية لمعالجة الصراع بالسودان وضرورة إيجاد حل دبلوماسي بالنيجر".
بالإضافة إلى ذلك، تطرق بلينكن وشكري خلال المحادثة الهاتفية أيضًا إلى "التطورات الأخيرة في ليبيا ودعم الأمم المتحدة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة".
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