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https://sputnikarabic.ae/20230823/بوتين-يهنئ-قادة-الهند-على-هبوط-تشاندرايان--3-بنجاح-1080362391.html
بوتين يهنئ قادة الهند على هبوط "تشاندرايان -3" بنجاح
بوتين يهنئ قادة الهند على هبوط "تشاندرايان -3" بنجاح
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الهندي دروبادي مورما ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على الهبوط الناجح لمحطة الفضاء الهندية "تشاندرايان -3" على... 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T15:56+0000
2023-08-23T15:57+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
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وأفاد المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الأربعاء: "هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الهندي دروبادي مورما ورئيس الوزراء ناريندرا مودي على الهبوط الناجح لمحطة الفضاء الهندية "تشاندرايان -3" على القمر بالقرب من القطب الجنوبي".ونقل الرئيس الروسي خالص تهانيه وتمنياته بتحقيق إنجازات جديدة لقيادة وموظفي منظمة أبحاث الفضاء الهندية.عززت الهند مكانتها كقوة عظمى وطنية في الفضاء، حيث هبطت مركبتها "تشاندرايان-3" بسلام على القطب الجنوبي غير المستكشف للقمر، اليوم الأربعاء.وبرز القطب الجنوبي للقمر كمكان للاستكشاف الحديث بفضل الاكتشافات الحديثة حول آثار الجليد المائي على القمر.
https://sputnikarabic.ae/20230823/الهند-تقترح-إنشاء-شبكة-أقمار-صناعية-لـبريكس-1080348765.html
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روسيا, أخبار الهند اليوم
روسيا, أخبار الهند اليوم

بوتين يهنئ قادة الهند على هبوط "تشاندرايان -3" بنجاح

15:56 GMT 23.08.2023 (تم التحديث: 15:57 GMT 23.08.2023)
© AP Photo / Felipe Danaبوتين ومودي يبحثان توسيع التعاون الإستراتيجي
بوتين ومودي يبحثان توسيع التعاون الإستراتيجي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Felipe Dana
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الهندي دروبادي مورما ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على الهبوط الناجح لمحطة الفضاء الهندية "تشاندرايان -3" على القمر بالقرب من القطب الجنوبي
وأفاد المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الأربعاء: "هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الهندي دروبادي مورما ورئيس الوزراء ناريندرا مودي على الهبوط الناجح لمحطة الفضاء الهندية "تشاندرايان -3" على القمر بالقرب من القطب الجنوبي".

الهبوط الناجح لمحطة الفضاء الهندية "شاندرايان-3" يعد خطوة كبيرة في استكشاف الفضاء وشهادة على التقدم المثير للإعجاب الذي حققته الهند في العلوم والتكنولوجيا.

فلاديمير بوتين
رئيس روسيا
ونقل الرئيس الروسي خالص تهانيه وتمنياته بتحقيق إنجازات جديدة لقيادة وموظفي منظمة أبحاث الفضاء الهندية.
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
الهند تقترح إنشاء شبكة أقمار صناعية لـ"بريكس"
10:59 GMT
عززت الهند مكانتها كقوة عظمى وطنية في الفضاء، حيث هبطت مركبتها "تشاندرايان-3" بسلام على القطب الجنوبي غير المستكشف للقمر، اليوم الأربعاء.
وهذا الإنجاز يجعل الهند الدولة الرابعة – بعد روسيا والولايات المتحدة والصين – التي تهبط على القمر، وأول دولة تهبط على أحد قطبي القمر.
وبرز القطب الجنوبي للقمر كمكان للاستكشاف الحديث بفضل الاكتشافات الحديثة حول آثار الجليد المائي على القمر.
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