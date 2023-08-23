https://sputnikarabic.ae/20230823/بينهم-حميدتي-وحمدوك-الخارجية-السودانية-تلغي-جوازات-دبلوماسية-1080345330.html

بينهم حميدتي وحمدوك... الخارجية السودانية تلغي جوازات دبلوماسية

بينهم حميدتي وحمدوك... الخارجية السودانية تلغي جوازات دبلوماسية

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، إلغاء عدد من جوازات السفر الدبلوماسية التي كانت قد منحتها سابقا لعدد من شاغلي المناصب الدستورية. 23.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-23T09:24+0000

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وحسب الخارجية السودانية، طال القرار "سياسيين وأفرادا في قوات الدعم السريع أبرزهم قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو وزوجته، وشقيقه عبد الرحيم دقلو، إضافة إلى خالد عمر ومحمد الفكي ومريم الصادق القياديين في قوى الحرية والتغيير".وضمت القائمة، نحو 24 اسما، من ضمنها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، والسفير السابق نور الدين ساتي، وقيادات أخرى في قوى الحرية والتغيير أيضا.وطالبت الخارجية السودانية، في بيانها "كل البعثات الدبلوماسية في الخارج بمخاطبة السلطات المختصة لإلغاء الجوازات وعدم التعامل معها".وكانت الوزارة اتهمت، الاثنين الماضي، "قوات الدعم السريع بتجنيد الأطفال والقصر في الهجوم على مقر سلاح المدرعات في الخرطوم"، مشددة على "ضرورة تصنيف المجتمع الدولي، لها جماعة إرهابية".وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sputnikarabic.ae/20230823/الدعم-السريع-تعلن-مقتل-المئات-من-الجيش-السوداني-بينهم-18-ضابطا-في-الخرطوم-1080342427.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي