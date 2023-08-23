عربي
بوتين من قمة "بريكس": نقف مع فكرة عالم متعدد الأقطاب
https://sputnikarabic.ae/20230823/تركيا-تعلن-إغلاق-مضيق-البوسفور-1080346963.html
تركيا تعلن إغلاق مضيق البوسفور
تركيا تعلن إغلاق مضيق البوسفور
أعلنت السلطات التركية إغلاق مضيق البوسفور أمام حركة السفن، اليوم الأربعاء، إثر تعطل ناقلة نفط. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T09:55+0000
2023-08-23T09:55+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم
أخبار الشرق الأوسط
الأخبار
روسيا
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/04/1070816686_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_dc19cc86b5ee94c12975d10fb1b00000.jpg
أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت المديرية العامة لخفر السواحل التركية، في بيان، إنه "تم إغلاق مضيق البوسفور بعد تعطل الناقلة "غوانيين"، التي كانت متجهة من روسيا إلى الصين".يذكر أن السلطات التركية أعلنت، أمس الثلاثاء، إغلاق مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب اقتراب حرائق الغابات التي اندلعت في شمال غربي البلاد، من الساحل.
https://sputnikarabic.ae/20230605/إعلام-تركيا-تقرر-رفع-رسوم-المرور-عبر-مضيقي-البوسفور-والدردنيل-1077743410.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/04/1070816686_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_fa85098f43ea666e52920ef49c5dd199.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار, روسيا, الصين
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار, روسيا, الصين

تركيا تعلن إغلاق مضيق البوسفور

09:55 GMT 23.08.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSEسفن تحمل الحبوب من أوكرانيا تبحر عند مدخل مضيق البوسفور 2 نوفمبر 2022
سفن تحمل الحبوب من أوكرانيا تبحر عند مدخل مضيق البوسفور 2 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت السلطات التركية إغلاق مضيق البوسفور أمام حركة السفن، اليوم الأربعاء، إثر تعطل ناقلة نفط.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت المديرية العامة لخفر السواحل التركية، في بيان، إنه "تم إغلاق مضيق البوسفور بعد تعطل الناقلة "غوانيين"، التي كانت متجهة من روسيا إلى الصين".
جسر تشاناكالي 1915 المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
إعلام: تركيا تقرر رفع رسوم المرور عبر مضيقي البوسفور والدردنيل
5 يونيو, 03:26 GMT
يذكر أن السلطات التركية أعلنت، أمس الثلاثاء، إغلاق مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب اقتراب حرائق الغابات التي اندلعت في شمال غربي البلاد، من الساحل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبدء فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة... فيديو 09:13 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала