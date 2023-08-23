https://sputnikarabic.ae/20230823/تركيا-تعلن-إغلاق-مضيق-البوسفور-1080346963.html
تركيا تعلن إغلاق مضيق البوسفور
تركيا تعلن إغلاق مضيق البوسفور
أعلنت السلطات التركية إغلاق مضيق البوسفور أمام حركة السفن، اليوم الأربعاء، إثر تعطل ناقلة نفط. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T09:55+0000
2023-08-23T09:55+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت المديرية العامة لخفر السواحل التركية، في بيان، إنه "تم إغلاق مضيق البوسفور بعد تعطل الناقلة "غوانيين"، التي كانت متجهة من روسيا إلى الصين".يذكر أن السلطات التركية أعلنت، أمس الثلاثاء، إغلاق مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب اقتراب حرائق الغابات التي اندلعت في شمال غربي البلاد، من الساحل.
https://sputnikarabic.ae/20230605/إعلام-تركيا-تقرر-رفع-رسوم-المرور-عبر-مضيقي-البوسفور-والدردنيل-1077743410.html
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تركيا تعلن إغلاق مضيق البوسفور
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أعلنت السلطات التركية إغلاق مضيق البوسفور أمام حركة السفن، اليوم الأربعاء، إثر تعطل ناقلة نفط.