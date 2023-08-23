https://sputnikarabic.ae/20230823/تعيين-فيكتور-أفزالوف-قائدا-مؤقتا-للقوات-الجوية-الروسية-خلفا-لقائدها-السابق-سوروفيكين-1080339275.html
تعيين فيكتور أفزالوف قائدا مؤقتا للقوات الجوية الروسية خلفا لقائدها السابق سوروفيكين
تعيين فيكتور أفزالوف قائدا مؤقتا للقوات الجوية الروسية خلفا لقائدها السابق سوروفيكين
أعلن مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، عن تعيين رئيس الأركان العامة للقوات الجوية الروسية فيكتور أفزالوف قائدًا مؤقتًا للقوات الجوية الروسية خلفًا... 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T03:51+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب المصدر: "تم إعفاء سوروفيكين من قيادة القوات الجوية الروسية وتعيين رئيس الأركان العامة للقوات الجوية الروسية فيكتور أفزالوف قائدًا مؤقتًا للقوات الجوية خلفًا له".وذُكر في تقارير إخبارية روسية، مساء الثلاثاء، أن الجنرال سيرغي سوروفيكين أُعفي من مهمة قيادة القوات الجوية.وقالت وكالة "آر بي كا" الإخبارية الروسية إنه "تم إعفاء سوروفيكين من قيادة القوات الجوية ونقله إلى منصب آخر".
https://sputnikarabic.ae/20230621/ما-هو-خط-سوروفيكين-الذي-أحبط-الهجوم-المضاد-الأوكراني-الغربي-بـأنياب-التنين--1078349489.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
تعيين فيكتور أفزالوف قائدا مؤقتا للقوات الجوية الروسية خلفا لقائدها السابق سوروفيكين
03:51 GMT 23.08.2023 (تم التحديث: 03:53 GMT 23.08.2023) تابعنا عبر
أعلن مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، عن تعيين رئيس الأركان العامة للقوات الجوية الروسية فيكتور أفزالوف قائدًا مؤقتًا للقوات الجوية الروسية خلفًا لقائدها السابق سيرغي سوروفيكين الذي أُعفي من مهمة القيادة.
موسكو - سبوتنيك
. وبحسب المصدر: "تم إعفاء سوروفيكين من قيادة القوات الجوية الروسية وتعيين رئيس الأركان العامة للقوات الجوية الروسية فيكتور أفزالوف قائدًا مؤقتًا للقوات الجوية خلفًا له".
وذُكر في تقارير إخبارية روسية، مساء الثلاثاء، أن الجنرال سيرغي سوروفيكين أُعفي من مهمة قيادة القوات الجوية.
وقالت وكالة "آر بي كا" الإخبارية الروسية إنه "تم إعفاء سوروفيكين من قيادة القوات الجوية ونقله إلى منصب آخر".