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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230823/تعيين-فيكتور-أفزالوف-قائدا-مؤقتا-للقوات-الجوية-الروسية-خلفا-لقائدها-السابق-سوروفيكين-1080339275.html
تعيين فيكتور أفزالوف قائدا مؤقتا للقوات الجوية الروسية خلفا لقائدها السابق سوروفيكين
تعيين فيكتور أفزالوف قائدا مؤقتا للقوات الجوية الروسية خلفا لقائدها السابق سوروفيكين
أعلن مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، عن تعيين رئيس الأركان العامة للقوات الجوية الروسية فيكتور أفزالوف قائدًا مؤقتًا للقوات الجوية الروسية خلفًا... 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T03:51+0000
2023-08-23T03:53+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب المصدر: "تم إعفاء سوروفيكين من قيادة القوات الجوية الروسية وتعيين رئيس الأركان العامة للقوات الجوية الروسية فيكتور أفزالوف قائدًا مؤقتًا للقوات الجوية خلفًا له".وذُكر في تقارير إخبارية روسية، مساء الثلاثاء، أن الجنرال سيرغي سوروفيكين أُعفي من مهمة قيادة القوات الجوية.وقالت وكالة "آر بي كا" الإخبارية الروسية إنه "تم إعفاء سوروفيكين من قيادة القوات الجوية ونقله إلى منصب آخر".
https://sputnikarabic.ae/20230621/ما-هو-خط-سوروفيكين-الذي-أحبط-الهجوم-المضاد-الأوكراني-الغربي-بـأنياب-التنين--1078349489.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

تعيين فيكتور أفزالوف قائدا مؤقتا للقوات الجوية الروسية خلفا لقائدها السابق سوروفيكين

03:51 GMT 23.08.2023 (تم التحديث: 03:53 GMT 23.08.2023)
© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الجوية الروسية تشن غارات على مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي في دير الزور، سوريا، "تو-22 إم3"
القوات الجوية الروسية تشن غارات على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في دير الزور، سوريا، تو-22 إم3 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
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أعلن مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، عن تعيين رئيس الأركان العامة للقوات الجوية الروسية فيكتور أفزالوف قائدًا مؤقتًا للقوات الجوية الروسية خلفًا لقائدها السابق سيرغي سوروفيكين الذي أُعفي من مهمة القيادة.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب المصدر: "تم إعفاء سوروفيكين من قيادة القوات الجوية الروسية وتعيين رئيس الأركان العامة للقوات الجوية الروسية فيكتور أفزالوف قائدًا مؤقتًا للقوات الجوية خلفًا له".
مروحية هليكوبتر من طراز مي 8 وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز كا 52 تنفذ هجوما في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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21 يونيو, 15:17 GMT
وذُكر في تقارير إخبارية روسية، مساء الثلاثاء، أن الجنرال سيرغي سوروفيكين أُعفي من مهمة قيادة القوات الجوية.
وقالت وكالة "آر بي كا" الإخبارية الروسية إنه "تم إعفاء سوروفيكين من قيادة القوات الجوية ونقله إلى منصب آخر".
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:30 GMT
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