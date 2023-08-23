https://sputnikarabic.ae/20230823/تعيين-فيكتور-أفزالوف-قائدا-مؤقتا-للقوات-الجوية-الروسية-خلفا-لقائدها-السابق-سوروفيكين-1080339275.html

تعيين فيكتور أفزالوف قائدا مؤقتا للقوات الجوية الروسية خلفا لقائدها السابق سوروفيكين

تعيين فيكتور أفزالوف قائدا مؤقتا للقوات الجوية الروسية خلفا لقائدها السابق سوروفيكين

أعلن مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، عن تعيين رئيس الأركان العامة للقوات الجوية الروسية فيكتور أفزالوف قائدًا مؤقتًا للقوات الجوية الروسية خلفًا... 23.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-23T03:51+0000

2023-08-23T03:51+0000

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موسكو - سبوتنيك. وبحسب المصدر: "تم إعفاء سوروفيكين من قيادة القوات الجوية الروسية وتعيين رئيس الأركان العامة للقوات الجوية الروسية فيكتور أفزالوف قائدًا مؤقتًا للقوات الجوية خلفًا له".وذُكر في تقارير إخبارية روسية، مساء الثلاثاء، أن الجنرال سيرغي سوروفيكين أُعفي من مهمة قيادة القوات الجوية.وقالت وكالة "آر بي كا" الإخبارية الروسية إنه "تم إعفاء سوروفيكين من قيادة القوات الجوية ونقله إلى منصب آخر".

https://sputnikarabic.ae/20230621/ما-هو-خط-سوروفيكين-الذي-أحبط-الهجوم-المضاد-الأوكراني-الغربي-بـأنياب-التنين--1078349489.html

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