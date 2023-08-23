عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230823/خبير-أمريكي-على-واشنطن-قطع-الدعم-عن-كييف-والتركيز-على-المشكلات-الداخلية-1080341395.html
خبير أمريكي: على واشنطن قطع الدعم عن كييف والتركيز على المشكلات الداخلية
خبير أمريكي: على واشنطن قطع الدعم عن كييف والتركيز على المشكلات الداخلية
صرح كيفن روبرتس، رئيس معهد الأبحاث الاستراتيجية الأمريكي، بأنه لا ينبغي لواشنطن أن تزود كييف بحزمة دعم مالي جديدة، وبدلاً من ذلك يجب على البيت الأبيض التركيز... 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T07:14+0000
2023-08-23T07:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103177/05/1031770583_0:157:3006:1848_1920x0_80_0_0_d41e5d3fce9810d34c975e1f6131cb59.jpg
وقال كيفن روبرتس: "الولايات المتحدة الآن أضعف اقتصاديا من قبل. نحن ببساطة لا نستطيع تحمل المستوى الحالي من الدعم المالي لأوكرانيا، لذلك أنا ضد حزمة مساعدة جديدة بقيمة 24 مليار دولار".وشدد روبرتس أيضًا لقناة "فوكس نيوز" على أن آلية تخصيص المساعدة للرئيس فلاديمير زيلينسكي يجب أن تكون أكثر شفافية.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن للصحفيين: "في الأسبوع الماضي، طلب الرئيس الأمريكي (جو بايدن)، 24.1 مليار دولار من الكونغرس لمواصلة دعم أوكرانيا في المجالات العسكرية والاقتصادية والإنسانية، أحث الكونغرس على الموافقة على الفور على هذا الطلب للحصول على تمويل إضافي".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230823/صحيفة-بريطانية-رادارات-المقاتلات-الروسية-تشكل-خطرا-على-طائرات-إف-16-1080339716.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103177/05/1031770583_167:0:2839:2004_1920x0_80_0_0_937a458dbc0bc8763cc5c9e65141f9e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

خبير أمريكي: على واشنطن قطع الدعم عن كييف والتركيز على المشكلات الداخلية

07:14 GMT 23.08.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الأمريكي بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية العامة في يكاتيرنبورغ الروسية
العلم الأمريكي بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية العامة في يكاتيرنبورغ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح كيفن روبرتس، رئيس معهد الأبحاث الاستراتيجية الأمريكي، بأنه لا ينبغي لواشنطن أن تزود كييف بحزمة دعم مالي جديدة، وبدلاً من ذلك يجب على البيت الأبيض التركيز على المشكلات الداخلية.
وقال كيفن روبرتس: "الولايات المتحدة الآن أضعف اقتصاديا من قبل. نحن ببساطة لا نستطيع تحمل المستوى الحالي من الدعم المالي لأوكرانيا، لذلك أنا ضد حزمة مساعدة جديدة بقيمة 24 مليار دولار".
وشدد روبرتس أيضًا لقناة "فوكس نيوز" على أن آلية تخصيص المساعدة للرئيس فلاديمير زيلينسكي يجب أن تكون أكثر شفافية.
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة بريطانية: رادارات المقاتلات الروسية تشكل خطرا على طائرات "إف-16"
05:06 GMT
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن للصحفيين: "في الأسبوع الماضي، طلب الرئيس الأمريكي (جو بايدن)، 24.1 مليار دولار من الكونغرس لمواصلة دعم أوكرانيا في المجالات العسكرية والاقتصادية والإنسانية، أحث الكونغرس على الموافقة على الفور على هذا الطلب للحصول على تمويل إضافي".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала