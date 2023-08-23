https://sputnikarabic.ae/20230823/خبير-أمريكي-على-واشنطن-قطع-الدعم-عن-كييف-والتركيز-على-المشكلات-الداخلية-1080341395.html
خبير أمريكي: على واشنطن قطع الدعم عن كييف والتركيز على المشكلات الداخلية
خبير أمريكي: على واشنطن قطع الدعم عن كييف والتركيز على المشكلات الداخلية
صرح كيفن روبرتس، رئيس معهد الأبحاث الاستراتيجية الأمريكي، بأنه لا ينبغي لواشنطن أن تزود كييف بحزمة دعم مالي جديدة، وبدلاً من ذلك يجب على البيت الأبيض التركيز... 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T07:14+0000
2023-08-23T07:14+0000
2023-08-23T07:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال كيفن روبرتس: "الولايات المتحدة الآن أضعف اقتصاديا من قبل. نحن ببساطة لا نستطيع تحمل المستوى الحالي من الدعم المالي لأوكرانيا، لذلك أنا ضد حزمة مساعدة جديدة بقيمة 24 مليار دولار".وشدد روبرتس أيضًا لقناة "فوكس نيوز" على أن آلية تخصيص المساعدة للرئيس فلاديمير زيلينسكي يجب أن تكون أكثر شفافية.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن للصحفيين: "في الأسبوع الماضي، طلب الرئيس الأمريكي (جو بايدن)، 24.1 مليار دولار من الكونغرس لمواصلة دعم أوكرانيا في المجالات العسكرية والاقتصادية والإنسانية، أحث الكونغرس على الموافقة على الفور على هذا الطلب للحصول على تمويل إضافي".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230823/صحيفة-بريطانية-رادارات-المقاتلات-الروسية-تشكل-خطرا-على-طائرات-إف-16-1080339716.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
خبير أمريكي: على واشنطن قطع الدعم عن كييف والتركيز على المشكلات الداخلية
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صرح كيفن روبرتس، رئيس معهد الأبحاث الاستراتيجية الأمريكي، بأنه لا ينبغي لواشنطن أن تزود كييف بحزمة دعم مالي جديدة، وبدلاً من ذلك يجب على البيت الأبيض التركيز على المشكلات الداخلية.
وقال كيفن روبرتس: "الولايات المتحدة الآن أضعف اقتصاديا من قبل. نحن ببساطة لا نستطيع تحمل المستوى الحالي من الدعم المالي لأوكرانيا، لذلك أنا ضد حزمة مساعدة جديدة بقيمة 24 مليار دولار".
وشدد روبرتس أيضًا لقناة "فوكس نيوز"
على أن آلية تخصيص المساعدة للرئيس فلاديمير زيلينسكي يجب أن تكون أكثر شفافية.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن للصحفيين: "في الأسبوع الماضي، طلب الرئيس الأمريكي (جو بايدن)، 24.1 مليار دولار من الكونغرس لمواصلة دعم أوكرانيا في المجالات العسكرية والاقتصادية والإنسانية، أحث الكونغرس على الموافقة على الفور على هذا الطلب للحصول على تمويل إضافي".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.