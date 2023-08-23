https://sputnikarabic.ae/20230823/خبير-اقتصادي-العد-التنازلي-بدأ-بزوغ-قوى-جديدة-وعلىبريكس-وضع-معايير-معينة-للانضمام-إليه-1080354359.html
خبير اقتصادي: العد التنازلي بدأ... بزوغ قوى جديدة وعلى"بريكس" وضع معايير معينة للانضمام إليه
خبير اقتصادي: العد التنازلي بدأ... بزوغ قوى جديدة وعلى"بريكس" وضع معايير معينة للانضمام إليه
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T13:13+0000
2023-08-23T13:13+0000
2023-08-23T13:13+0000
راديو
بلا قيود
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خبير اقتصادي: العد التنازلي بدأ... بزوغ قوى جديدة وعلى"بريكس" وضع معايير معينة للانضمام إليه
خبير اقتصادي: العد التنازلي بدأ... بزوغ قوى جديدة وعلى"بريكس" وضع معايير معينة للانضمام إليه
الرئيس بوتين يؤكد أنّ روسيا دخلت ضمن أكبر خمس اقتصادات في العالم. حول قمة "بريكس" وتصريحات رؤساء الدول الأعضاء، قال الخبير بالشّأن الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل الروسية، الدكتور نور ندا لبرنامج "بلا قيود":الخارجية الروسية تؤكد استعدادها للرد على المقترحات الجادة لحل الأزمة الأوكرانية. بهذا الصدد، قال الخبير بالشّأن الروسي، الدكتور فائز حوالة لبرنامجنا:الجزائر ترفض طلب فرنسا لعبور أجوائها للتدخل عسكريا في النيجر. حول هذا الموضوع، قال الدكتور سليمان شيخ حمدي، الخبير والباحث في الجغرافيا السياسية والأمن الدولي وسياسات الدفاع ومدير مركز رؤية للدراسات الاستراتيجية بنواكشوط لبرنامج "بلا قيود":تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين الجانبين التركي والعراقي بشأن المياه. ويقول الخبير في الشأن العراقي والإقليمي الدكتور علي التميمي:رئيسا مجلس النواب والحكومة في لبنان يتفقدان منصة الحفر في البلوك 9. ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
بلا قيود, аудио
خبير اقتصادي: العد التنازلي بدأ... بزوغ قوى جديدة وعلى"بريكس" وضع معايير معينة للانضمام إليه
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الرئيس بوتين يؤكد أنّ روسيا دخلت ضمن أكبر خمس اقتصادات في العالم. حول قمة "بريكس" وتصريحات رؤساء الدول الأعضاء، قال الخبير بالشّأن الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل الروسية، الدكتور نور ندا لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ الأرقام لا تكذب، وفعلا حقق تكتل "بريكس" تفوقا على مجموعة السبع، وهناك مؤشرات لبزوغ قوى جديدة في العالم ترفض الهيمنة الغربية ولا تعتمد على الدولار بشكل كلّي، ولكن يجب على دول "بريكس" وضع معايير للانضمام إليه حتى لا تكون تلك الدول عبئا عليه، كونه ليس تكتلا سياسيا ولكنه اقتصاديا يرمي إلى التنمية والتعاون والتبادل التجاري والمنفعة بين البلدان".
الخارجية الروسية تؤكد استعدادها للرد على المقترحات الجادة لحل الأزمة الأوكرانية. بهذا الصدد، قال الخبير بالشّأن الروسي، الدكتور فائز حوالة لبرنامجنا:
"إنّ الغرب لن يقبل بإنهاء الأزمة الأوكرانية بالمفاوضات على الإطلاق لعدة أسباب، أوّلا عدم وجود صيغة مناسبة من الغرب لإنهاء الأزمة في الوقت الحاضر، فمن ناحية هم يديرون العمليات العسكرية في أوكرانيا، ومن ناحية أخرى نرى أنّ الرئاسة الأوكرانية هي من سنّت القوانين التي تمنع الوصول إلى حلول لهذه الأزمة ومنعوا أنفسهم من التحدث إلى روسيا وفق المراسيم التي أصدرها زيلينسكي".
الجزائر ترفض طلب فرنسا لعبور أجوائها للتدخل عسكريا في النيجر. حول هذا الموضوع، قال الدكتور سليمان شيخ حمدي، الخبير والباحث في الجغرافيا السياسية والأمن الدولي وسياسات الدفاع ومدير مركز رؤية للدراسات الاستراتيجية بنواكشوط لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ العمل العسكري الذي كانت تريد أن تقوم به فرنسا في اليوم الثالث من الانقلاب، ولكن نظرا للتعقيدات اللوجيستية والعسكرية خاصة فيما يتعلق بالتواجد الروسي في مالي وليبيا، والتواجد التركي في ليبيا، ورفض الجزائر، جعلت منه فاشلا، فرنسا تريد أن تنغّص الجو في النيجر وبدأت تستثمر في الجماعات الإرهابية في الحدود بين مالي والنيجر".
تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين الجانبين التركي والعراقي بشأن المياه. ويقول الخبير في الشأن العراقي والإقليمي الدكتور علي التميمي:
"إنّ هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، لأنه عادة تحل المشاكل العالقة بين الدول المتجاورة فيما يتعلق بموضوع المياه، بين دول المنبع والمصب، وفق الاتفاقيات الثنائية القائمة على أساس القانون الدولي، ولا يتم اللجوء إلى قانون البحار لسنة 1982 أو الاتفاقيات الدولية بشأن مشاكل المياه".
رئيسا مجلس النواب والحكومة في لبنان يتفقدان منصة الحفر في البلوك 9. ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي بهذا الصدد:
"أعتقد أنه بعد الترسيم الدولي للحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بموافقة أمريكية لن يكون هناك أي نزاع على أي شيء مستقبلا، لأنه تم الاتفاق على كافة الأمور، لكن بالنسبة للبنان، فإنّ غياب الشركة الوطنية للنفط مع غياب إنشاء صندوق سيادي، لا يبشّر بالخير فيما يخص وجود مرجعية موثوق فيها لاستلام الإيرادات المالية لخزينة الدولة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...