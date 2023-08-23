https://sputnikarabic.ae/20230823/دراسة-تكشف-عن-فائدة-غريبة-لديدان-الأمعاء-1080350680.html

دراسة تكشف عن فائدة غريبة لديدان الأمعاء

دراسة تكشف عن فائدة غريبة لديدان الأمعاء

قام فريق بقيادة علماء من جامعة "جيمس كوك" في أستراليا، في أول تجربة سريرية من نوعها، بتطعيم متطوعين بيرقات دودة الأمعاء البشرية لمعرفة ما إذا كانت هذه... 23.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-23T11:59+0000

2023-08-23T11:59+0000

2023-08-23T11:59+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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وجد الباحثون أن أولئك الذين أصيبوا بالديدان "الخطافية" (ديدان الأمعاء) أظهروا انخفاضًا كبيرًا في درجات مقاومة الأنسولين لديهم مقارنة بأولئك الذين تلقوا علاجًا وهميًا، وهذا غير كاف للتوصية بهذه الممارسة حتى الآن.وتوصلت دراسة رائدة سابقة نُشرت في عام 2021، والتي طُعم فيها المشاركون بالديدان الخطافية، ووجدت أنها أفادت "الميكروبيوم" في أمعائهم، وفي العقود الأخيرة، لاحظ العلماء أن الناس الذين لديهم الديدان الطفيلية يبلّغون عن عدد أقل من الأمراض الالتهابية.ضمت تجربة بحثية من جامعة "جيمس كوك" 40 متطوعًا بالغًا، وجميعهم لديهم درجات عالية نسبيًا في مقاومة الأنسولين، تم تلقيح 24 شخصًا بالغًا أكملوا التجربة إما بدواء وهمي أو يرقات معدية من الدودة الخطافية البشرية.أثبتت الدراسة أن إصابة الأشخاص بالديدان تؤدي إلى تحسين مستوى مقاومة الأنسولين، ولكن زيادة عدد يرقات الدودة لدى المصاب، لا تؤدي إلى تحسن أكبر في درجات مقاومة الأنسولين، ولا تزال الآلية مجهولة حتى الآن، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.

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