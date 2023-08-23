https://sputnikarabic.ae/20230823/رأس-كلاشنيكوف-للدبابات-الروسية-معلومات-عن-معطف-التمويه-1080347411.html
"رأس" كلاشنيكوف للدبابات الروسية... معلومات عن "معطف التمويه"
"رأس" كلاشنيكوف للدبابات الروسية... معلومات عن "معطف التمويه"
ابتكرت شركة "كلاشنيكوف" الروسية رداء مموها للدبابات غير مسبوق يعمل على إخفائها وحمايتها من الرادارات. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T10:10+0000
2023-08-23T10:10+0000
2023-08-23T10:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وأعلنت الشركة الروسية العملاقة عن تسليم نظام تمويه مضاد للرادار لعدد من الأسلحة منها الدبابات والعربات المدرعة.وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن هذا النظام يوفر حماية من ثلاثة مستويات ضد الرادار للدبابات والمركبات المدرعة والتحصينات، إذ تصبح الأسلحة غير قابلة للاكتشاف، حيث يقوم هذا النظام بتشويش الانبعاثات الكهرومغناطيسية والحرارية والأشعة تحت الحمراء.وجاء في بيان الشركة: "لقد تلقت العديد من الشركات الهندسية الوطنية بالفعل العينات الأولى من "ناكيدكا" (العباءة أو المعطف، باللغة الروسية) من المعهد العلمي لأبحاث الصلب لتجهيز الدبابات بها".ما الذي دفع إلى ابتكار مواد ممتصة لشعاع الرادار؟بين سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، أجرى المهندسون تجارب على جيل جديد من المواد التي تمتص الرادار بفضل التقدم في الكيمياء، مثل كربونيل الحديد وطلاءات الفريت، أو وسادات الرغوة أو أنابيب الكربون النانوية، ولم يتم استخدام المواد الممتصة للرادار في الطائرات، بل في المركبات الأرضية.بدأت الأمور تتغير في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث بحث مختصون من روسيا والولايات المتحدة وقوى كبرى أخرى في تطوير بطانيات رخيصة لامتصاص الرادار يمكنها تغطية المركبات والطائرات دون طيار والطائرات وحتى السفن الحربية أو المباني.خصوصيات "عباءة الخفاء" الروسية"ناكيدكا" هو نظام درع سلبي قائم على "الفريت" (أكسيد الحديد) تم إطلاقه لأول مرة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهو مصمم لحماية الانبعاثات الكهرومغناطيسية في نطاق 0.5-50 غيغا هرتز ولتقليل انبعاثات المجال الكهرومغناطيسي بمقدار 10 عند 30 ديسيبل لتلك التي تنعكس على النسيج وما يصل إلى 100 ديسيبل (للتي تمر عبره).نظام الحماية السلبية، الذي يخفي بشكل فعال الإشارات الحرارية والأشعة تحت الحمراء والرادار، سهل النشر والاستخدام، وتتوفر مجموعات مخصصة في 10 عناصر منفصلة للبرج، وحجرة المحرك، والدروع الأمامية والجانبية، إلخ.يحمي "ناكيدكا" المعدات من الكشف من قبل أنظمة العدو المختلفة، لا سيما رادارات الأقمار الصناعية وأنظمة التصوير الحراري الموجودة على متن الطائرة والرادارات المحمولة جوا أو الأرضية وأنظمة التوجيه البصري وأنظمة البحث بالرادار للصواريخ المضادة للدبابات، إلخ، وهو جهاز خفيف، بسمك من 8-10 مم، ويزن نحو 2 كغ لكل متر مربع، وهو مقاوم للحرائق الصغيرة.تجارب ساحة المعركةبدأت التقارير حول استخدامه على الجبهة الأوكرانية في الظهور في ربيع عام 2022. وأفادت مصادر استخبارية مفتوحة بأنها عثرت على هذه التمويه على دبابات "تي-90 إم بروريف" الروسية.وأكد مصدر لوسائل الإعلام الروسية في أبريل/ نيسان 2022، أن رجال الدبابات الروس استخدموا بطانيات مموهة لتقليل توقيع الإشعاع الحراري من عرباتهم، على الرغم من أن الجيش الروسي لم يؤكد هذه المعلومات رسميا في ذلك الوقت.
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العالم, روسيا
"رأس" كلاشنيكوف للدبابات الروسية... معلومات عن "معطف التمويه"
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ابتكرت شركة "كلاشنيكوف" الروسية رداء مموها للدبابات غير مسبوق يعمل على إخفائها وحمايتها من الرادارات.
وأعلنت الشركة الروسية العملاقة عن تسليم نظام تمويه مضاد للرادار لعدد من الأسلحة منها الدبابات والعربات المدرعة.
وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن هذا النظام يوفر حماية من ثلاثة مستويات ضد الرادار للدبابات والمركبات المدرعة والتحصينات، إذ تصبح الأسلحة غير قابلة للاكتشاف، حيث يقوم هذا النظام بتشويش الانبعاثات الكهرومغناطيسية والحرارية والأشعة تحت الحمراء.
وجاء في بيان الشركة: "لقد تلقت العديد من الشركات الهندسية الوطنية بالفعل العينات الأولى من "ناكيدكا" (العباءة أو المعطف، باللغة الروسية) من المعهد العلمي لأبحاث الصلب لتجهيز الدبابات بها".
بالإضافة إلى الدبابات والعربات المدرعة، يعمل نظام التمويه ثلاثي المستويات هذا أيضًا على حماية التحصينات وهياكل الأسلحة الدقيقة المختلفة من العدو.
ما الذي دفع إلى ابتكار مواد ممتصة لشعاع الرادار؟
بين سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، أجرى المهندسون تجارب على جيل جديد من المواد التي تمتص الرادار بفضل التقدم في الكيمياء، مثل كربونيل الحديد وطلاءات الفريت، أو وسادات الرغوة أو أنابيب الكربون النانوية، ولم يتم استخدام المواد الممتصة للرادار في الطائرات، بل في المركبات الأرضية.
بدأت الأمور تتغير في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث بحث مختصون من روسيا والولايات المتحدة وقوى كبرى أخرى في تطوير بطانيات رخيصة لامتصاص الرادار يمكنها تغطية المركبات والطائرات دون طيار
والطائرات وحتى السفن الحربية أو المباني.
خصوصيات "عباءة الخفاء" الروسية
"ناكيدكا" هو نظام درع سلبي قائم على "الفريت" (أكسيد الحديد) تم إطلاقه لأول مرة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهو مصمم لحماية الانبعاثات الكهرومغناطيسية في نطاق 0.5-50 غيغا هرتز ولتقليل انبعاثات المجال الكهرومغناطيسي بمقدار 10 عند 30 ديسيبل لتلك التي تنعكس على النسيج وما يصل إلى 100 ديسيبل (للتي تمر عبره).
"بعبارة أخرى، يمنع "ناكيدكا" الحرارة المتولدة في أثناء تشغيل العربة من الظهور على الرادار، حيث يحافظ الجزء الخارجي من العربة على درجة حرارة محيطة، وفي الوقت نفسه، تقلل طبقة امتصاص الرادار الإشارات التي يرسلها الأعداء، حتى لا يتم رصد العربة".
نظام الحماية السلبية، الذي يخفي بشكل فعال الإشارات الحرارية والأشعة تحت الحمراء والرادار، سهل النشر والاستخدام، وتتوفر مجموعات مخصصة في 10 عناصر منفصلة للبرج، وحجرة المحرك، والدروع الأمامية والجانبية، إلخ.
يحمي "ناكيدكا" المعدات من الكشف من قبل أنظمة العدو المختلفة، لا سيما رادارات الأقمار الصناعية وأنظمة التصوير الحراري الموجودة على متن الطائرة والرادارات المحمولة جوا أو الأرضية
وأنظمة التوجيه البصري وأنظمة البحث بالرادار للصواريخ المضادة للدبابات، إلخ، وهو جهاز خفيف، بسمك من 8-10 مم، ويزن نحو 2 كغ لكل متر مربع، وهو مقاوم للحرائق الصغيرة.
تجارب ساحة المعركة
بدأت التقارير حول استخدامه على الجبهة الأوكرانية
في الظهور في ربيع عام 2022. وأفادت مصادر استخبارية مفتوحة بأنها عثرت على هذه التمويه على دبابات "تي-90 إم بروريف" الروسية.
وأكد مصدر لوسائل الإعلام الروسية في أبريل/ نيسان 2022، أن رجال الدبابات الروس استخدموا بطانيات مموهة لتقليل توقيع الإشعاع الحراري من عرباتهم، على الرغم من أن الجيش الروسي لم يؤكد هذه المعلومات رسميا في ذلك الوقت.