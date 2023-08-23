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رئيس هيئة قناة السويس: انتظام حركة الملاحة في القناة خلال ساعات
رئيس هيئة قناة السويس: انتظام حركة الملاحة في القناة خلال ساعات
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن تعطل ناقلتين في القناة أدى إلى تعطل الملاحة بالمجرى الملاحي، مشيرا إلى أنه تم قطر ناقلة خارج القناة بينما يتم... 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T08:39+0000
2023-08-23T08:39+0000
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جاء ذلك في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أشار فيه ربيع إلى أنه سيتم استعادة حركة الملاحة في الاتجاهين بعد الانتهاء من إخراج الناقلة الأخرى خارج القناة.ولفت ربيع إلى أن القاطرات الخاصة بمهام الإنقاذ البحري بالهيئة تمكنت من التعامل مع الموقف وبدأ عملها فور تعطل الناقلتين، اللتين كانتا تعبران القناة باتجاه الشمال في الساعات الأولى من صباح اليوم.ولفت رئيس الهيئة إلى حدوث احتكاك بسيط بين الناقلتين بسبب تعطل إحداهما المفاجئ وفقدان القدرة على توجيه السفينة عند الكيلو 144، وفقا لترقيم القناة.وأوضح الفريق أسامة ربيع أنه لم يتم تسجيل تلفيات كبيرة إثر الاحتكاك بين الناقلتين كما لم يؤد ذلك لأي حوادث تلوث بيئي رغم أن إحداهما كانت تقل غازا والأخرى نفطا.وتابع: "هيئة قناة السويس في أتم الاستعداد للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة بفضل ما يمتلكه طاقمها من خبرات تراكمية في أعمال الإنقاذ البحري إضافة إلى المعدات المتطورة التي يتم استخدامها".يذكر أنه في 2021، تعرضت قناة السويس للإغلاق لمدة 6 أيام، بعد جنوح السفينة "إيفر غيفن" في المجرى الملاحي.وأعلن رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع في يونيو/ حزيران الماضي، أن حجم إيرادات القناة بلغ خلال العام الحالي 9.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 35 في المئة عن العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230621/مصر-إيرادات-قناة-السويس-تبلغ-أكثر-من-9-مليار-دولار-لأول-مرة-في-تاريخها-1078335630.html
https://sputnikarabic.ae/20230805/مصرع-شخص-جراء-غرق-قاطرة-في-قناة-السويس-المصرية-بعد-تصادمها-مع-ناقلة-1079822864.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار الشرق الأوسط

رئيس هيئة قناة السويس: انتظام حركة الملاحة في القناة خلال ساعات

08:39 GMT 23.08.2023
© AFP 2023 / -صورة أرشيفية.. زورق قطر يسحب سفينة لتخزين بطول قناة السويس المصرية
صورة أرشيفية.. زورق قطر يسحب سفينة لتخزين بطول قناة السويس المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© AFP 2023 / -
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن تعطل ناقلتين في القناة أدى إلى تعطل الملاحة بالمجرى الملاحي، مشيرا إلى أنه تم قطر ناقلة خارج القناة بينما يتم التعامل مع الأخرى في الوقت الحالي.
جاء ذلك في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أشار فيه ربيع إلى أنه سيتم استعادة حركة الملاحة في الاتجاهين بعد الانتهاء من إخراج الناقلة الأخرى خارج القناة.
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ولفت ربيع إلى أن القاطرات الخاصة بمهام الإنقاذ البحري بالهيئة تمكنت من التعامل مع الموقف وبدأ عملها فور تعطل الناقلتين، اللتين كانتا تعبران القناة باتجاه الشمال في الساعات الأولى من صباح اليوم.
ولفت رئيس الهيئة إلى حدوث احتكاك بسيط بين الناقلتين بسبب تعطل إحداهما المفاجئ وفقدان القدرة على توجيه السفينة عند الكيلو 144، وفقا لترقيم القناة.
وأوضح الفريق أسامة ربيع أنه لم يتم تسجيل تلفيات كبيرة إثر الاحتكاك بين الناقلتين كما لم يؤد ذلك لأي حوادث تلوث بيئي رغم أن إحداهما كانت تقل غازا والأخرى نفطا.
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وتابع: "هيئة قناة السويس في أتم الاستعداد للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة بفضل ما يمتلكه طاقمها من خبرات تراكمية في أعمال الإنقاذ البحري إضافة إلى المعدات المتطورة التي يتم استخدامها".
يذكر أنه في 2021، تعرضت قناة السويس للإغلاق لمدة 6 أيام، بعد جنوح السفينة "إيفر غيفن" في المجرى الملاحي.
وأعلن رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع في يونيو/ حزيران الماضي، أن حجم إيرادات القناة بلغ خلال العام الحالي 9.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 35 في المئة عن العام الماضي.
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