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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230823/سلطات-بيلغورود-مقتل-3-مدنيين-نتيجة-قصف-أوكراني-استهدف-مصحة-في-المقاطعة-1080341732.html
سلطات بيلغورود: مقتل 3 مدنيين نتيجة قصف أوكراني استهدف مصحة في المقاطعة
سلطات بيلغورود: مقتل 3 مدنيين نتيجة قصف أوكراني استهدف مصحة في المقاطعة
أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأربعاء، بأن ثلاثة أشخاص قتلوا نتيجة القصف الأوكراني المتكرر لمصحة في قرية لافي في منطقة فالويسكي في... 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T07:28+0000
2023-08-23T07:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال على حسابه في "تلغرام": "توفي رجلان على الفور متأثرين بجراحهما. وحاول الأطباء إنقاذ حياة أحد الضحايا، لكن الإصابات كانت خطرة وفارق الشخص الثالث الحياة".وأضاف: "الجيش الأوكراني أسقط عبوة ناسفة من طائرة دون طيار عندما كان الناس في الشارع".وهذا هو الهجوم الثاني على المصحة صباح اليوم، ففي المرة الأولى ألقت القوات المسلحة الأوكرانية أيضًا قنبلتين من طائرة دون طيار، ما أدى لتحطم النوافذ وواجهة المصحة، ولم تقع إصابات.وأعرب حاكم المقاطعة عن تعازيه لأسر الضحايا.وتبعد قرية لافي نحو 22 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية.ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات من دون طيار، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230823/الجيش-الروسي-يدمر-8-معاقل-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1080340869.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

سلطات بيلغورود: مقتل 3 مدنيين نتيجة قصف أوكراني استهدف مصحة في المقاطعة

07:28 GMT 23.08.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأربعاء، بأن ثلاثة أشخاص قتلوا نتيجة القصف الأوكراني المتكرر لمصحة في قرية لافي في منطقة فالويسكي في المقاطعة.
وقال على حسابه في "تلغرام": "توفي رجلان على الفور متأثرين بجراحهما. وحاول الأطباء إنقاذ حياة أحد الضحايا، لكن الإصابات كانت خطرة وفارق الشخص الثالث الحياة".
وأضاف: "الجيش الأوكراني أسقط عبوة ناسفة من طائرة دون طيار عندما كان الناس في الشارع".
وهذا هو الهجوم الثاني على المصحة صباح اليوم، ففي المرة الأولى ألقت القوات المسلحة الأوكرانية أيضًا قنبلتين من طائرة دون طيار، ما أدى لتحطم النوافذ وواجهة المصحة، ولم تقع إصابات.
وأعرب حاكم المقاطعة عن تعازيه لأسر الضحايا.
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر 8 معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية
06:35 GMT
وتبعد قرية لافي نحو 22 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية.
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات من دون طيار، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
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